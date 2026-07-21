『映画ちいかわ』声優陣からコメント到着 ヒトハ＆フタバ役に寺澤百花＆鈴代紗弓が決定
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』より、ちいかわ役の青木遥ら声優陣からコメントが到着。また、追加キャストも発表された。
【写真】ちいかわたちが出会う島民、ヒトハ＆フタバ
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。初の映画化となる本作で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”だ。
ちいかわ役の青木は「『ちいかわ』のアニメが始まった時からいつか映画をやりたいと思っていたので、映画化を知ってすごく嬉しかったです！」と喜びのコメント。ハチワレ役の田中誠人は「映画化を聞いた時、驚きとともに、『どんな映画になるんだろう』とワクワクしました」と明かした。
島二郎役の最上嗣生は「僕も原作の“セイレーン編”が大好きなので、もちろん島二郎も応援していただきつつ、“セイレーン編”を隅々まで楽しみつくしていただきたいと思っています」と呼びかけ、セイレーン役の鈴木みのりは「原作から応援してくださっている人たちは島二郎やセイレーンの登場を楽しみにしてくれていると思うので、そのキャラクター達をもっと好きになってもらえるよう私自身も心を込めて演じたので、この夏は一緒にセイレーンを応援していきましょう」とメッセージを寄せた。
また、ちいかわたちが出会う島民・ヒトハを寺澤百花、フタバを鈴代紗弓が演じることが発表された。寺澤は「まさかちいかわの世界の一員になれるとも思わず、とてもありがたい気持ちでいっぱいです！」と喜び、鈴代も「まさか『ちいかわ』の世界に携わらせていただけるなんて...！ 本当に嬉しく、とても光栄で......泣いちゃった！！」とそれぞれ喜びを語った。
さらに、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』ARフォトフレームの展開も決定。キャラクターたちと一緒に写真を撮って映画館での夏の思い出を残すことができる。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、7月24日公開。
※キャスト陣のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ちいかわ役：青木遥
「ちいかわ」のアニメが始まった時からいつか映画をやりたいと思っていたので、映画化を知ってすごく嬉しかったです！ いつもの収録より待ち時間が長かったのは大変でしたが、他のキャストの方々とアフレコできたので、すごく楽しかったです。映像もパワーアップしていますし、ちいかわのメインメンバーの子たちがめちゃくちゃ成長する大切なお話なので、ぜひ劇場へ観に来てください。
■ハチワレ役：田中誠人
映画化を聞いた時、驚きとともに、「どんな映画になるんだろう」とワクワクしました。オープニングテーマの「くつずれ」は、音もリズムも難しかったですが、いっぱい練習して歌い切りました。映像も美しくて感動しました。映画館の大きなスクリーンで観たいと思いました。是非、映画館でちいかわやハチワレたちの冒険を楽しんでください！
■うさぎ役：小澤亜李
ちいかわはTVアニメの時からナガノ先生の世界観や原作を大事にしつつ作られているので、ナガノ先生の世界が大好きな方たちはもちろん、グッズなどを見て「ちいかわってかわいいよね」と思っていらっしゃる方たちも、みんなが楽しめるエンターテインメント性が高い映像になっていると思います。かわいいのはもちろんですが、しっかりとナガノ先生の世界観も表現されていて、ファンの方々にも「そうそう！ これこれ」となってもらえると思います！ ちいかわたちの大冒険、ぜひみなさん楽しみにしていてください。
セイレーン役・鈴木みのりコメント／ヒトハ＆フタバ役は寺澤百花＆鈴代紗弓
■島二郎役：最上嗣生
今回、島二郎というとても素敵な役で参加させていただけることがとても嬉しいです。僕も原作の“セイレーン編”が大好きなので、もちろん島二郎も応援していただきつつ、“セイレーン編”を隅々まで楽しみつくしていただきたいと思っています。そして最後劇場から帰る時には「今日はもう終わったよ」って言っていただきたいですね。「よろしく、な」。
■セイレーン役：鈴木みのり
私も皆さんと同じく楽しみにしている一人です。原作から応援してくださっている人たちは島二郎やセイレーンの登場を楽しみにしてくれていると思うので、そのキャラクター達をもっと好きになってもらえるよう私自身も心を込めて演じたので、この夏は一緒にセイレーンを応援していきましょう、そしてちいかわの映画を沢山観ましょう！
■ヒトハ役：寺澤百花
この度、ヒトハ役を演じさせていただくことになりました、寺澤百花です。まさかちいかわの世界の一員になれるとも思わず、とてもありがたい気持ちでいっぱいです!ヒトハはフタバといつも一緒にいる島の住民で、少しビビりだけど好奇心旺盛でとてもかわいらしい子です。本作の舞台は島です。今の季節にぴったりですね！子供から大人まで楽しめる作品だと思っております。ちいかわたちの活躍を一緒に見届けましょう！
■フタバ役：鈴代紗弓
フタバ役を演じさせていただきます、鈴代紗弓です!まさか「ちいかわ」の世界に携わらせていただけるなんて...！ 本当に嬉しく、とても光栄で......泣いちゃった！！ オーディションでは、まず今回の物語に込められたメッセージ性に深く心を動かされました。中でも、ヒトハとフタバの絆には胸を打たれ、フタバ役に決まった時はとても嬉しかったと同時に、「この想いを大切に演じよう！」と強く思ったのを覚えています。ヒトハとフタバがちいかわたちとどう関わっていくのか、そして人魚の島にはどんな"ひみつ"が待っているのか...！ ぜひ、お楽しみに！！
【写真】ちいかわたちが出会う島民、ヒトハ＆フタバ
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。初の映画化となる本作で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”だ。
島二郎役の最上嗣生は「僕も原作の“セイレーン編”が大好きなので、もちろん島二郎も応援していただきつつ、“セイレーン編”を隅々まで楽しみつくしていただきたいと思っています」と呼びかけ、セイレーン役の鈴木みのりは「原作から応援してくださっている人たちは島二郎やセイレーンの登場を楽しみにしてくれていると思うので、そのキャラクター達をもっと好きになってもらえるよう私自身も心を込めて演じたので、この夏は一緒にセイレーンを応援していきましょう」とメッセージを寄せた。
また、ちいかわたちが出会う島民・ヒトハを寺澤百花、フタバを鈴代紗弓が演じることが発表された。寺澤は「まさかちいかわの世界の一員になれるとも思わず、とてもありがたい気持ちでいっぱいです！」と喜び、鈴代も「まさか『ちいかわ』の世界に携わらせていただけるなんて...！ 本当に嬉しく、とても光栄で......泣いちゃった！！」とそれぞれ喜びを語った。
さらに、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』ARフォトフレームの展開も決定。キャラクターたちと一緒に写真を撮って映画館での夏の思い出を残すことができる。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、7月24日公開。
※キャスト陣のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ちいかわ役：青木遥
「ちいかわ」のアニメが始まった時からいつか映画をやりたいと思っていたので、映画化を知ってすごく嬉しかったです！ いつもの収録より待ち時間が長かったのは大変でしたが、他のキャストの方々とアフレコできたので、すごく楽しかったです。映像もパワーアップしていますし、ちいかわのメインメンバーの子たちがめちゃくちゃ成長する大切なお話なので、ぜひ劇場へ観に来てください。
■ハチワレ役：田中誠人
映画化を聞いた時、驚きとともに、「どんな映画になるんだろう」とワクワクしました。オープニングテーマの「くつずれ」は、音もリズムも難しかったですが、いっぱい練習して歌い切りました。映像も美しくて感動しました。映画館の大きなスクリーンで観たいと思いました。是非、映画館でちいかわやハチワレたちの冒険を楽しんでください！
■うさぎ役：小澤亜李
ちいかわはTVアニメの時からナガノ先生の世界観や原作を大事にしつつ作られているので、ナガノ先生の世界が大好きな方たちはもちろん、グッズなどを見て「ちいかわってかわいいよね」と思っていらっしゃる方たちも、みんなが楽しめるエンターテインメント性が高い映像になっていると思います。かわいいのはもちろんですが、しっかりとナガノ先生の世界観も表現されていて、ファンの方々にも「そうそう！ これこれ」となってもらえると思います！ ちいかわたちの大冒険、ぜひみなさん楽しみにしていてください。
セイレーン役・鈴木みのりコメント／ヒトハ＆フタバ役は寺澤百花＆鈴代紗弓
■島二郎役：最上嗣生
今回、島二郎というとても素敵な役で参加させていただけることがとても嬉しいです。僕も原作の“セイレーン編”が大好きなので、もちろん島二郎も応援していただきつつ、“セイレーン編”を隅々まで楽しみつくしていただきたいと思っています。そして最後劇場から帰る時には「今日はもう終わったよ」って言っていただきたいですね。「よろしく、な」。
■セイレーン役：鈴木みのり
私も皆さんと同じく楽しみにしている一人です。原作から応援してくださっている人たちは島二郎やセイレーンの登場を楽しみにしてくれていると思うので、そのキャラクター達をもっと好きになってもらえるよう私自身も心を込めて演じたので、この夏は一緒にセイレーンを応援していきましょう、そしてちいかわの映画を沢山観ましょう！
■ヒトハ役：寺澤百花
この度、ヒトハ役を演じさせていただくことになりました、寺澤百花です。まさかちいかわの世界の一員になれるとも思わず、とてもありがたい気持ちでいっぱいです!ヒトハはフタバといつも一緒にいる島の住民で、少しビビりだけど好奇心旺盛でとてもかわいらしい子です。本作の舞台は島です。今の季節にぴったりですね！子供から大人まで楽しめる作品だと思っております。ちいかわたちの活躍を一緒に見届けましょう！
■フタバ役：鈴代紗弓
フタバ役を演じさせていただきます、鈴代紗弓です!まさか「ちいかわ」の世界に携わらせていただけるなんて...！ 本当に嬉しく、とても光栄で......泣いちゃった！！ オーディションでは、まず今回の物語に込められたメッセージ性に深く心を動かされました。中でも、ヒトハとフタバの絆には胸を打たれ、フタバ役に決まった時はとても嬉しかったと同時に、「この想いを大切に演じよう！」と強く思ったのを覚えています。ヒトハとフタバがちいかわたちとどう関わっていくのか、そして人魚の島にはどんな"ひみつ"が待っているのか...！ ぜひ、お楽しみに！！