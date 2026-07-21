本木雅弘主演『八月の声を運ぶ男』主要キャラクター一挙解禁 阿部サダヲ「現代を生きる多くの人に届いたら」
俳優の本木雅弘が主演する映画『八月の声を運ぶ男』（8月21日公開）より、長崎で被爆し、後遺症や長い闘病生活を抱えながら生きる被爆者・九野和平役を演じた阿部サダヲからコメントが到着した。
【画像】映画『八月の声を運ぶ男』場面写真
本作は、2025年8月にNHKで戦後80年ドラマとして放送された作品に未公開シーンを追加し、映画化。長崎を拠点に全国を巡り、1000人を超える被爆者の証言を録音し続けたジャーナリスト・伊藤明彦さんの実話をもとに、大河ドラマ『麒麟がくる』などで知られる広島県出身の池端俊策が脚本を手がけた。主演の本木のほか、石橋静河、伊東蒼、尾野真千子、田中哲司、阿部らが出演している。
阿部が演じる和平は、辻原（本木）との出会いをきっかけに、胸の奥にしまい込んでいた記憶を語り始める重要人物。阿部は映画化について、「『より多くの人たちに届けたい』という思いで再編集され、劇場公開される。これは珍しいことですよね。おめでとうございます」とコメント。
撮影前には、伊藤さんが実際に録音した被爆者の証言を聴いたことを明かし、「この“声”を自分が芝居で伝えるのはとても難しいと思ったのを覚えています。九野和平という男を通して、本当に貴重な体験をさせていただきました」と振り返った。
さらに、「『八月の声を運ぶ男』の“声”が、現代を生きるたくさんの人たちに届いたらうれしいです。自分もスクリーンで作品を観られるのを楽しみにしています」とメッセージを寄せている。
映画版では、放送版では描かれなかった登場人物たちの心情もより丁寧に描かれ、劇場ならではの映像と5.1chサラウンドの音響で、被爆者の"声"がより深く響く作品となっている。
■辻原保：本木雅弘
主人公。長崎の放送局を退職し、重い録音機材を背負って全国を渡り歩き、被爆者の「声」を録音し続ける元ジャーナリスト。生活はキャバレーのアルバイトで支えながらも、人々の記憶に宿る真実を多くの人へ届けようとするが、証言の「真実性」や社会の無関心に向き合う中で葛藤を深めていく。
■立花ミヤ子：石橋静河
辻原が夜に働くキャバレーのホステス。活動旅費の工面に苦労する辻原にお金を貸してあげると声をかける、明るくきさくな女性。軽やかな言動の裏に、被爆者であった母の記憶を背負う。
■九野の姉：伊東蒼
原爆で家族を失いながらも、弟・和平と生き残った女性。自身も被爆の影響を受けながら、それを隠して弟を励まし、支え続けた女性。その存在は和平の心に深く根付いている。
■恵木幸江：尾野真千子
被爆者支援に関わる福祉関係者。静かな使命感を持って被爆者一人ひとりに寄り添っており、辻原に九野を紹介する。九野の壮絶な人生に胸を打たれ、その証言を多くの人へ届けるべきだと考える。
■賀川満：田中哲司
辻原の旧友。会社を辞め、経営コンサルティング会社を立ち上げ成功した実業家。過去よりも将来を重視し、被爆者の「声」の収集に人生を懸ける辻原の生き方には懐疑的。
■九野和平：阿部サダヲ
辻原が出会う被爆者。長崎で被爆し、重い後遺症と長い闘病生活を背負って生きる男性。吃音や身体障害を抱えながらも、辻原との出会いによって胸の奥に閉まっていた記憶を語り始める。
【画像】映画『八月の声を運ぶ男』場面写真
本作は、2025年8月にNHKで戦後80年ドラマとして放送された作品に未公開シーンを追加し、映画化。長崎を拠点に全国を巡り、1000人を超える被爆者の証言を録音し続けたジャーナリスト・伊藤明彦さんの実話をもとに、大河ドラマ『麒麟がくる』などで知られる広島県出身の池端俊策が脚本を手がけた。主演の本木のほか、石橋静河、伊東蒼、尾野真千子、田中哲司、阿部らが出演している。
撮影前には、伊藤さんが実際に録音した被爆者の証言を聴いたことを明かし、「この“声”を自分が芝居で伝えるのはとても難しいと思ったのを覚えています。九野和平という男を通して、本当に貴重な体験をさせていただきました」と振り返った。
さらに、「『八月の声を運ぶ男』の“声”が、現代を生きるたくさんの人たちに届いたらうれしいです。自分もスクリーンで作品を観られるのを楽しみにしています」とメッセージを寄せている。
映画版では、放送版では描かれなかった登場人物たちの心情もより丁寧に描かれ、劇場ならではの映像と5.1chサラウンドの音響で、被爆者の"声"がより深く響く作品となっている。
■辻原保：本木雅弘
主人公。長崎の放送局を退職し、重い録音機材を背負って全国を渡り歩き、被爆者の「声」を録音し続ける元ジャーナリスト。生活はキャバレーのアルバイトで支えながらも、人々の記憶に宿る真実を多くの人へ届けようとするが、証言の「真実性」や社会の無関心に向き合う中で葛藤を深めていく。
■立花ミヤ子：石橋静河
辻原が夜に働くキャバレーのホステス。活動旅費の工面に苦労する辻原にお金を貸してあげると声をかける、明るくきさくな女性。軽やかな言動の裏に、被爆者であった母の記憶を背負う。
■九野の姉：伊東蒼
原爆で家族を失いながらも、弟・和平と生き残った女性。自身も被爆の影響を受けながら、それを隠して弟を励まし、支え続けた女性。その存在は和平の心に深く根付いている。
■恵木幸江：尾野真千子
被爆者支援に関わる福祉関係者。静かな使命感を持って被爆者一人ひとりに寄り添っており、辻原に九野を紹介する。九野の壮絶な人生に胸を打たれ、その証言を多くの人へ届けるべきだと考える。
■賀川満：田中哲司
辻原の旧友。会社を辞め、経営コンサルティング会社を立ち上げ成功した実業家。過去よりも将来を重視し、被爆者の「声」の収集に人生を懸ける辻原の生き方には懐疑的。
■九野和平：阿部サダヲ
辻原が出会う被爆者。長崎で被爆し、重い後遺症と長い闘病生活を背負って生きる男性。吃音や身体障害を抱えながらも、辻原との出会いによって胸の奥に閉まっていた記憶を語り始める。