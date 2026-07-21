包丁不要＆レンジで完成！余った惣菜餃子を絶品うどんに魔改造する裏ワザ
料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【魔改造】スーパーの惣菜餃子リメイク。レンジでカンタン！元祖ニュータンタンうどん【追い飯推奨】」と題した動画を公開しました。スーパーの惣菜餃子を活用し、電子レンジだけで手軽にガツンとくる味わいのうどんを作る方法を紹介しています。
動画は、レンジ調理鍋に冷凍うどんと惣菜餃子をのせ、ハサミで餃子を切り刻むという大胆な調理工程からスタートします。「中の餡が具材になる」とのことで、包丁もまな板も使わない手軽さが魅力です。
味付けには、鶏ガラスープの素や醤油に加え、韓国粗挽き唐辛子とニンニクをたっぷりと投入します。ニンニクは潰し器を使って3かけ分を入れ、「好きな人は5かけぐらい入れるとヤバさUP」と、パンチの効いた味へのこだわりを見せました。
1回目の加熱後、全体をよく混ぜ合わせてから溶き卵を回し入れ、再度レンジで加熱します。仕上げに追い唐辛子をかければ、ニンニクの香りが爆発する一杯に。「かつて餃子と呼ばれたニュータンタンうどん！」と、驚きの変貌ぶりを伝えています。
うどんを食べ終えた後は、白米を入れる「追い飯」で、旨味が溶け込んだ絶品スープを最後まで堪能。スーパーの惣菜餃子があまった際の大満足アレンジレシピとして、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・惣菜餃子 5個程度
・冷凍うどん 1玉
・鶏ガラスープの素 小さじ2
・醤油 小さじ1
・韓国粗挽き唐辛子 大さじ1（お好みで一味唐辛子を追加）
・ラード 約3cm
・うま味調味料 5振り
・ニンニク 3かけ
・水 350ml
・卵 1個（ゆとりがある人は2個）
・ご飯（追い飯用） 適量
［作り方］
1. レンジ調理鍋に冷凍うどん1玉と惣菜餃子をのせる。
2. キッチンバサミで餃子を細かく切り刻む。
3. 鶏ガラスープの素、醤油、韓国粗挽き唐辛子、ラード、うま味調味料を加える。
4. ニンニクを潰し器で潰しながら加える。
5. 水を注ぎ、500Wの電子レンジで7分加熱する。
6. 加熱している間に、卵を黄身と白身がしっかり混ざるように溶いておく。
7. うどんの加熱が終わったら、餃子を崩しつつ全体をよく混ぜ合わせる。
8. 見栄えを良くするため、具材を麺の上に集める（省略可）。
9. 溶き卵を回し入れ、再度500Wの電子レンジで2分半～3分加熱する。
10. 仕上げにお好みで粗挽き唐辛子を追加して完成。麺を食べ終えたら、ご飯を入れて「追い飯」を楽しむ。
動画は、レンジ調理鍋に冷凍うどんと惣菜餃子をのせ、ハサミで餃子を切り刻むという大胆な調理工程からスタートします。「中の餡が具材になる」とのことで、包丁もまな板も使わない手軽さが魅力です。
味付けには、鶏ガラスープの素や醤油に加え、韓国粗挽き唐辛子とニンニクをたっぷりと投入します。ニンニクは潰し器を使って3かけ分を入れ、「好きな人は5かけぐらい入れるとヤバさUP」と、パンチの効いた味へのこだわりを見せました。
1回目の加熱後、全体をよく混ぜ合わせてから溶き卵を回し入れ、再度レンジで加熱します。仕上げに追い唐辛子をかければ、ニンニクの香りが爆発する一杯に。「かつて餃子と呼ばれたニュータンタンうどん！」と、驚きの変貌ぶりを伝えています。
うどんを食べ終えた後は、白米を入れる「追い飯」で、旨味が溶け込んだ絶品スープを最後まで堪能。スーパーの惣菜餃子があまった際の大満足アレンジレシピとして、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・惣菜餃子 5個程度
・冷凍うどん 1玉
・鶏ガラスープの素 小さじ2
・醤油 小さじ1
・韓国粗挽き唐辛子 大さじ1（お好みで一味唐辛子を追加）
・ラード 約3cm
・うま味調味料 5振り
・ニンニク 3かけ
・水 350ml
・卵 1個（ゆとりがある人は2個）
・ご飯（追い飯用） 適量
［作り方］
1. レンジ調理鍋に冷凍うどん1玉と惣菜餃子をのせる。
2. キッチンバサミで餃子を細かく切り刻む。
3. 鶏ガラスープの素、醤油、韓国粗挽き唐辛子、ラード、うま味調味料を加える。
4. ニンニクを潰し器で潰しながら加える。
5. 水を注ぎ、500Wの電子レンジで7分加熱する。
6. 加熱している間に、卵を黄身と白身がしっかり混ざるように溶いておく。
7. うどんの加熱が終わったら、餃子を崩しつつ全体をよく混ぜ合わせる。
8. 見栄えを良くするため、具材を麺の上に集める（省略可）。
9. 溶き卵を回し入れ、再度500Wの電子レンジで2分半～3分加熱する。
10. 仕上げにお好みで粗挽き唐辛子を追加して完成。麺を食べ終えたら、ご飯を入れて「追い飯」を楽しむ。
YouTubeの動画内容
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短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の箸休め的存在にしていただけたら幸いです。