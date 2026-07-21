『君の好きは無敵』第2話 “瀬尾”佐野勇斗、「かわいい」で敵討ちをしようと大暴走し始める
松本若菜が主演し、佐野勇斗が共演するドラマ『君の好きは無敵』（TBS系／毎週火曜22時）の第2話が今夜放送。瀬尾（佐野）が大暴走し始める。
【写真】『君の好きは無敵』第2話 瀬尾（佐野勇斗）が大暴走
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサル・草壁杏奈（松本）と、偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月（佐野）というちぐはぐな男女が、世界的ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。世界中で愛されるキャラクターを数多く生み出してきた株式会社サンリオが取材協力を務める。
■第2話あらすじ
瀬尾のキャラクターを描くことへの強い「好き」を目の当たりにし、つい勢いで共に大ヒットキャラクター作りに挑むことになった杏奈。杏奈はコンサル経験を生かし、まずはデザイン瀬尾の経営をテコ入れ。早速目下の生活費を稼ぐための仕事をとってくる。
同時に、瀬尾の「目指すもの」を明確にし、新たなキャラクターを作り出していこうと計画していた。しかし、瀬尾は何かにつけて反抗的で嫌味を連発。顔を合わせれば喧嘩ばかりで、2人のタッグは早くも前途多難の様相。
さらに瀬尾は、過去に大事に作り上げたキャラクター・まんぷくもる子を無断で描き変えたMERRY社長・大三島（本郷奏多）への憎しみが再燃。かわいいキャラクターを生み出すはずが、なんと「かわいい」で敵討ちをしようと大暴走し始める。
ドラマ『君の好きは無敵』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。
【写真】『君の好きは無敵』第2話 瀬尾（佐野勇斗）が大暴走
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサル・草壁杏奈（松本）と、偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月（佐野）というちぐはぐな男女が、世界的ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。世界中で愛されるキャラクターを数多く生み出してきた株式会社サンリオが取材協力を務める。
瀬尾のキャラクターを描くことへの強い「好き」を目の当たりにし、つい勢いで共に大ヒットキャラクター作りに挑むことになった杏奈。杏奈はコンサル経験を生かし、まずはデザイン瀬尾の経営をテコ入れ。早速目下の生活費を稼ぐための仕事をとってくる。
同時に、瀬尾の「目指すもの」を明確にし、新たなキャラクターを作り出していこうと計画していた。しかし、瀬尾は何かにつけて反抗的で嫌味を連発。顔を合わせれば喧嘩ばかりで、2人のタッグは早くも前途多難の様相。
さらに瀬尾は、過去に大事に作り上げたキャラクター・まんぷくもる子を無断で描き変えたMERRY社長・大三島（本郷奏多）への憎しみが再燃。かわいいキャラクターを生み出すはずが、なんと「かわいい」で敵討ちをしようと大暴走し始める。
ドラマ『君の好きは無敵』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。