「マジで柔らかい」驚愕の食感と上質な脂身の甘さ

平日先着3食限定で1000円！さくら市「里のあかり」が提供する豪華「鉄火重」の圧倒的コスパに驚愕

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激辛好きなら「獄鬼龍」一択！昇龍拳を食らったような衝撃と旨味が押し寄せる一杯

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栃木県を中心とした飲食店を食べ歩きをしています。たまーに大食いや激辛チャレンジ、新商品や期間限定品などのレビューもします♪