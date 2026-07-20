かつ丼好きは必見！厚さ5cm・肉500gの超重量級『極厚かつ丼』が異次元の柔らかさだった
YouTubeチャンネル「おみゃーの栃木食べ歩き」が、
「かつ丼好きへ絶対おすすめ！肉厚5cmの予約必須の『極厚かつ丼』が異次元の旨さだった。TikTokで話題の「とんかつおじさん」【栃木県栃木市/とんかつ神楽】」と題した動画を公開した。
栃木市の人気店「とんかつ神楽」を訪れ、規格外のボリュームと柔らかさを誇る限定メニューの魅力を伝えている。
動画の前半では、TikTokで「とんかつおじさん」として親しまれている店主が特別に調理風景を披露。
重さ約500gの分厚い豚肉に丁寧に衣をつけ、油の中へ投入する様子が収められている。
低温調理ではなく、16分ほど揚げてから休ませ、最後に高温で二度揚げして中心まで絶妙に火を通すという、プロならではのこだわりが語られた。
いよいよお目当ての予約限定メニュー「極厚かつ丼」が登場。
肉の厚さがなんと5cmもあるカツを箸で持ち上げると、おみゃーはその重みと迫力に驚愕する。
一口頬張った瞬間「マジで柔らかい」と目を丸くし、「脂身がめちゃくちゃ甘く、まろやか。重たさを感じさせない上質な脂」と絶賛した。
追加トッピングした卵黄を絡めた肉の断面は水分が残ってキラキラと輝き、肉の下に敷き詰められた半熟卵と玉ねぎだけでも「卵丼として成立する」と完成度の高さを力説している。
メガ盛りでありながら最後まで飽きさせない至高の味わいに加え、ご飯やキャベツ、味噌汁がおかわり無料というコストパフォーマンスの高さも魅力的だ。
カツ丼好きはもちろん、美味しい肉を思い切り食べたいという衝動に駆られた際は、予約をしてでも訪れる価値がある一店と言えそうだ。
「かつ丼好きへ絶対おすすめ！肉厚5cmの予約必須の『極厚かつ丼』が異次元の旨さだった。TikTokで話題の「とんかつおじさん」【栃木県栃木市/とんかつ神楽】」と題した動画を公開した。
栃木市の人気店「とんかつ神楽」を訪れ、規格外のボリュームと柔らかさを誇る限定メニューの魅力を伝えている。
動画の前半では、TikTokで「とんかつおじさん」として親しまれている店主が特別に調理風景を披露。
重さ約500gの分厚い豚肉に丁寧に衣をつけ、油の中へ投入する様子が収められている。
低温調理ではなく、16分ほど揚げてから休ませ、最後に高温で二度揚げして中心まで絶妙に火を通すという、プロならではのこだわりが語られた。
いよいよお目当ての予約限定メニュー「極厚かつ丼」が登場。
肉の厚さがなんと5cmもあるカツを箸で持ち上げると、おみゃーはその重みと迫力に驚愕する。
一口頬張った瞬間「マジで柔らかい」と目を丸くし、「脂身がめちゃくちゃ甘く、まろやか。重たさを感じさせない上質な脂」と絶賛した。
追加トッピングした卵黄を絡めた肉の断面は水分が残ってキラキラと輝き、肉の下に敷き詰められた半熟卵と玉ねぎだけでも「卵丼として成立する」と完成度の高さを力説している。
メガ盛りでありながら最後まで飽きさせない至高の味わいに加え、ご飯やキャベツ、味噌汁がおかわり無料というコストパフォーマンスの高さも魅力的だ。
カツ丼好きはもちろん、美味しい肉を思い切り食べたいという衝動に駆られた際は、予約をしてでも訪れる価値がある一店と言えそうだ。
YouTubeの動画内容
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栃木県を中心とした飲食店を食べ歩きをしています。たまーに大食いや激辛チャレンジ、新商品や期間限定品などのレビューもします♪