リリー・フランキー、2008年公開映画『ぐるりのこと。』4Kリマスター化で「俺のかわいさが」
俳優のリリー・フランキー（62）、橋口亮輔監督が20日、東京・シネマート新宿で行われた映画『ハッシュ！4K』、映画『ぐるりのこと。4K』（24日公開）の公開記念プレミア先行上映＆トークショーに参加した。
【写真】笑顔でピースサインをする登壇者たち
橋口亮輔監督作品の2001年公開の『ハッシュ！』、08年公開の『ぐるりのこと。』の4Kリマスター版となる。リリーは『ぐるりのこと。』で、ブルーリボン賞の新人賞としては最年長の45歳で受賞した作品となる。「橋口さんとは映画ライターとして出会った。人のお芝居を見て原稿を書く仕事をして、そこから自分がお芝居をする。おけいこの1週間と撮影の2ヶ月で橋口さんに教わった、お芝居はどういうものであるかは今でも守ってやっている。やってはいけないこと、やらなければいけないこと。橋口さんは『自分の中にないものは役にならない。いろいろ込めて、コップからこぼれる1滴がお芝居になる』と。そこで教えてもらったことは心にとめている」と橋口監督への思いをリリーは語っていた。
そして、リリーは「公開初日よりうれしい。長く愛されるものに参加できた。監督も監督冥利に尽きると思う」と言葉を代弁。そして同作での自身について「また4Kになって、ずいぶん俺のかわいさが際立っているみたい。お楽しみください」とニヤリとしていた。
イベントには、田辺誠一、片岡礼子、木村多江も参加した。
『ハッシュ！』は、土木研究所で働く勝裕（田辺誠一）はゲイであることを他人に気づかれないよう注意しながら生きている。ペットショップで働く直也（高橋和也）は明るくゲイライフを満喫しているが、どこか虚しさを抱えている。歯科技工士の朝子（片岡礼子）は自己肯定感の低さから愛のないセックスを繰り返し、孤独感を募らせている。カップルとなった勝裕と直也のもとに、朝子が現れ、「付き合ってくれとか、結婚とかじゃなく、あなたの子どもがほしい」と勝裕に持ちかける。ゲイカップルと、独りの女性。他者と深く関わっていくことを半ばあきらめかけていた三人がつくる「新しい家族のかたち」をユーモラスに描き、2001年カンヌ国際映画祭監督週間に出品されたのをはじめ国内外で絶賛された。
『ぐるりのこと。』は、生まれたばかりの子の死をきっかけにうつになる妻・翔子と、ただ寄り添いつづける法廷画家の夫・カナオ。何があっても決して離れない一組の夫婦の、バブル崩壊後の90年代初頭から9.11テロに至るまでの10年を、90年代に世間を震撼させたさまざまな社会的事件を背景に描く物語。『ハッシュ！』後、自らうつになった経験を振り返り、「人はどうしたら希望を持てるのだろう？」と自問した橋口監督がたどりついた「人と人とのつながりのなかにしか希望は生まれない」という答え。日本アカデミー賞最優秀主演女優賞をはじめ数多くの映画賞を受賞したほか、光石研、加瀬亮、江口のりこ、佐藤二朗ら豪華なカメオキャストにも注目の作品となる。
【写真】笑顔でピースサインをする登壇者たち
橋口亮輔監督作品の2001年公開の『ハッシュ！』、08年公開の『ぐるりのこと。』の4Kリマスター版となる。リリーは『ぐるりのこと。』で、ブルーリボン賞の新人賞としては最年長の45歳で受賞した作品となる。「橋口さんとは映画ライターとして出会った。人のお芝居を見て原稿を書く仕事をして、そこから自分がお芝居をする。おけいこの1週間と撮影の2ヶ月で橋口さんに教わった、お芝居はどういうものであるかは今でも守ってやっている。やってはいけないこと、やらなければいけないこと。橋口さんは『自分の中にないものは役にならない。いろいろ込めて、コップからこぼれる1滴がお芝居になる』と。そこで教えてもらったことは心にとめている」と橋口監督への思いをリリーは語っていた。
イベントには、田辺誠一、片岡礼子、木村多江も参加した。
『ハッシュ！』は、土木研究所で働く勝裕（田辺誠一）はゲイであることを他人に気づかれないよう注意しながら生きている。ペットショップで働く直也（高橋和也）は明るくゲイライフを満喫しているが、どこか虚しさを抱えている。歯科技工士の朝子（片岡礼子）は自己肯定感の低さから愛のないセックスを繰り返し、孤独感を募らせている。カップルとなった勝裕と直也のもとに、朝子が現れ、「付き合ってくれとか、結婚とかじゃなく、あなたの子どもがほしい」と勝裕に持ちかける。ゲイカップルと、独りの女性。他者と深く関わっていくことを半ばあきらめかけていた三人がつくる「新しい家族のかたち」をユーモラスに描き、2001年カンヌ国際映画祭監督週間に出品されたのをはじめ国内外で絶賛された。
『ぐるりのこと。』は、生まれたばかりの子の死をきっかけにうつになる妻・翔子と、ただ寄り添いつづける法廷画家の夫・カナオ。何があっても決して離れない一組の夫婦の、バブル崩壊後の90年代初頭から9.11テロに至るまでの10年を、90年代に世間を震撼させたさまざまな社会的事件を背景に描く物語。『ハッシュ！』後、自らうつになった経験を振り返り、「人はどうしたら希望を持てるのだろう？」と自問した橋口監督がたどりついた「人と人とのつながりのなかにしか希望は生まれない」という答え。日本アカデミー賞最優秀主演女優賞をはじめ数多くの映画賞を受賞したほか、光石研、加瀬亮、江口のりこ、佐藤二朗ら豪華なカメオキャストにも注目の作品となる。