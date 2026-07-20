“ミスターSASUKE”山田勝己、初孫誕生 11年後の「ジュニアカップ」出場を夢見る
TBS系『SASUKE』の公式YouTubeチャンネルが、20日に更新。“ミスターSASUKE”の愛称で知られる山田勝己（60）に、初孫が誕生したことが伝えられた。
【動画】かわいい！“ミスターSASUKE”山田勝己、初孫誕生で初対面
スタッフから「お孫さんが生まれたそうで」と向けられた山田は「ああ、いきなりそっち？」と笑顔を浮かべつつ「きのう、ちょっと大きくなっていたみたいで、きのう夕方に生まれました。初孫か」とコメント。テロップでは「2026年4月4日山田の初孫が誕生」と掲出された。
山田は続けて「しかも女の子っす。写真を送ってきたんやけど、何回も見つめてまうね、不思議と」とニンマリ。「ひとつの目標は（SASUKEの）ジュニアカップ。11年後、その子が5年生でジュニアカップに出るまで（笑）。（自分は）71歳になってまうけど」と期待をふくらませた。
動画では、翌日孫との初対面を果たした様子も公開。愛おしそうに抱っこする姿が映し出されている。
【動画】かわいい！“ミスターSASUKE”山田勝己、初孫誕生で初対面
スタッフから「お孫さんが生まれたそうで」と向けられた山田は「ああ、いきなりそっち？」と笑顔を浮かべつつ「きのう、ちょっと大きくなっていたみたいで、きのう夕方に生まれました。初孫か」とコメント。テロップでは「2026年4月4日山田の初孫が誕生」と掲出された。
山田は続けて「しかも女の子っす。写真を送ってきたんやけど、何回も見つめてまうね、不思議と」とニンマリ。「ひとつの目標は（SASUKEの）ジュニアカップ。11年後、その子が5年生でジュニアカップに出るまで（笑）。（自分は）71歳になってまうけど」と期待をふくらませた。
動画では、翌日孫との初対面を果たした様子も公開。愛おしそうに抱っこする姿が映し出されている。