スパイダーマンとパニッシャー、当初の想定よりずっと仲良しに？ 映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』で実写初共演となる両者の関係性は、撮影のなかでどんどん変化していったようだ。演じるトム・ホランド＆ジョン・バーンサルが明かした。

コミックにおいても共演歴の多いスパイダーマンとパニッシャーだが、キャラクターとしての持ち味は真逆。“親愛なる隣人”たる青年ピーター・パーカーと、家族を殺されたことで凶暴なアンチヒーローとなったフランク・キャッスルが、MCU版『スパイダーマン』でどう共演するかに注目が集まっていた。

米にてホランドが語ったところによると、脚本段階では、スパイダーマンとパニッシャーは「互いに対立しており、それ以上の関係にはならない」描かれ方だったそう。ところが、撮影現場でホランドとバーンサルが共演するなかで、自然と関係性が変わりはじめたという。

「セットで一緒に仕事をして、撮影を進めていくうちに、自然と兄弟のような関係性が芽生えはじめました。デスティン（・ダニエル・クレットン監督）も、それをこの映画の“宝物”として捉えていたように思います。この映画自体、友達のいないピーター・パーカーが、最も思わぬ相手とのあいだで友人を見つける物語ですから。」

前作『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）の結末で、人々から自らの記憶を消去し、孤独な存在となったピーター・パーカー。「パニッシャー：ワン・ラスト・キル」（2026）に続いての登場となるパニッシャーも、バーンサルによると「人間との関係を断ち切ろうとしている」状態だという。すなわち、「ふたりとも同じことを経験している」のだと。

私生活において、ホランドとバーンサルは『レジェンダリー』（2017）で共演して以来の仲良し。同作の撮影中、ふたりはスパイダーマンとパニッシャー役のオーディションを支え合っており、お互いへのアドバイスを贈り合っていたというもあるほどだ。

「終盤にある僕たちのシーンは、当初の脚本とはかなり異なるものになりました」とバーンサルは言う。「それは、僕たちがプライベートで友人同士だからこそ生まれたもの。即興で演じ、デスティンが自由に演じさせてくれ、楽しむ余裕を与えてくれたおかげです」。

映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日、日米同時公開。

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