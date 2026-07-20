『スパイダーマン』参戦のジョン・バーンサル、トム・ホランドとの再共演に感慨 17歳の頃から「最高の仲間」
映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のグローバル記者会見が17日、米ニューヨークの「Edge NYC」で行われ、フランク・キャッスル／パニッシャー役のジョン・バーンサルが、マーベル映画への本格参戦にあたり抱えていた葛藤を明かした。
【動画】原作コミックへのオマージュが満載 『スパイダーマン』特別映像
パニッシャーは、もともとスパイダーマンのコミックで初登場したキャラクター。長年ファンから共演が待ち望まれてきたが、その一方で、Netflixドラマなどで描かれてきた過激な世界観を、スパイダーマンの作品にどう落とし込むのか注目されていた。
司会者から「フランク・キャッスルが、この世界にどうなじむのか疑問はありましたか」と問われると、バーンサルは「もちろんです」と即答した。
「僕はフランクのことをものすごく大切に思っていますし、パニッシャーのファンや、彼が象徴するものに対しても強い責任感があります。だから、『どうやって成立させるのか』という疑問は、僕自身にも本当にありました」（バーンサル）
しかし、その不安は製作陣全員が共有していたものだったという。
「デスティン・ダニエル・クレットン監督、プロデューサーのケヴィン・ファイギ、エイミー・パスカル、トム・ホランド、そしてチーム全員が同じ懸念を持っていました。芸術というのは、問題から逃げず、その核心に向き合ったときにこそ良いものが生まれる。観客も同じ疑問を抱くはずだと考え、それを尊重しながら作品を作り上げました」（バーンサル）
目指したのは、「パニッシャーが、TV-MA（17歳未満の視聴には不適切）指定のドラマの世界からそのまま歩いて、このセットに立っても違和感がなく、逆にこの作品の世界からTV-MAの世界へ戻っていける」ことだったという。
「観客にも、その説得力を感じてもらえると思います。同時に、この映画ならではのトーンや、デスティンが築いた世界観への敬意も大切にしました」（バーンサル）
主演のトム・ホランドも、スパイダーマンとパニッシャーという正反対のヒーローが生み出す化学反応に大きな手応えを感じている。
「この違いが、一緒に出るすべてのシーンに完璧な対立構造を与えてくれました。その対立がどう解消されていくのかが、本当に気持ちいいし、同時に少し怖くもあるんです」（ホランド）
撮影では、長年の友人でもあるバーンサルとの関係性が、そのまま芝居にも生きたという。
「ジョンと僕が現場に来ると、仲のいい友達だということは誰の目にも明らかでした。その裏側の関係性が、スクリーン上の関係にも自然と反映されました」（ホランド）
さらに、「ジョンは業界でもトップクラスの即興演技の名手」と絶賛。「現場では笑いが絶えなくて、僕はマスクをかぶっているので、シーン中に吹き出してもバレないんです」と笑顔を見せた。
また会見では、バーンサルが長年の友人でもあるトム・ホランドとの再共演について語る場面もあった。
バーンサルは、ホランドが17歳だった頃から交流があることを明かし、「この仕事で一番素晴らしいのは、道のりで出会う人たちです。トムは僕にとって最高の仲間なんです」と笑顔。「あれほどの集中力や献身、自分を信じる力を持った若者を見たことがありませんでした。そして彼は本当に夢をつかみ取った」と、下積み時代を振り返った。
さらに、「アイルランドの小さな部屋で一緒にオーディションテープを必死に撮っていた頃が、まるで嘘のようです」と感慨深げに語った。
するとクレットン監督が「あのイケてる髪型でね」と茶々を入れ、ホランドは「あの髪型でよく仕事がもらえたなというレベルの奇跡だよ」と自虐気味にコメント。バーンサルは「いや、俺はカッコいいと思ってたぞ」とフォローし、会場は笑いに包まれた。
ホランドは最後に、「ハードなキャラクターを、この世界へどう自然に溶け込ませるかは本当に大きな挑戦でした。でもデスティン監督は、そのトーンの違いを見事に扱ってくれました。フランク・キャッスルというキャラクターを一切損なうことなく描けています。それは今日ここにいる全員にとって、とても重要なことでした」と強調。
その上で、「観客がスパイダーマンとフランク・キャッスルの関係をどう受け止めるのか、本当に楽しみにしています」と公開への期待を語った。
会見には主演のトム・ホランドをはじめ、ゼンデイヤ、セイディー・シンク、ジェイコブ・バタロン、ジョン・バーンサル、デスティン・ダニエル・クレットン監督、プロデューサーのケヴィン・ファイギ、エイミー・パスカルが出席した。
『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は7月31日公開。
【動画】原作コミックへのオマージュが満載 『スパイダーマン』特別映像
パニッシャーは、もともとスパイダーマンのコミックで初登場したキャラクター。長年ファンから共演が待ち望まれてきたが、その一方で、Netflixドラマなどで描かれてきた過激な世界観を、スパイダーマンの作品にどう落とし込むのか注目されていた。
「僕はフランクのことをものすごく大切に思っていますし、パニッシャーのファンや、彼が象徴するものに対しても強い責任感があります。だから、『どうやって成立させるのか』という疑問は、僕自身にも本当にありました」（バーンサル）
しかし、その不安は製作陣全員が共有していたものだったという。
「デスティン・ダニエル・クレットン監督、プロデューサーのケヴィン・ファイギ、エイミー・パスカル、トム・ホランド、そしてチーム全員が同じ懸念を持っていました。芸術というのは、問題から逃げず、その核心に向き合ったときにこそ良いものが生まれる。観客も同じ疑問を抱くはずだと考え、それを尊重しながら作品を作り上げました」（バーンサル）
目指したのは、「パニッシャーが、TV-MA（17歳未満の視聴には不適切）指定のドラマの世界からそのまま歩いて、このセットに立っても違和感がなく、逆にこの作品の世界からTV-MAの世界へ戻っていける」ことだったという。
「観客にも、その説得力を感じてもらえると思います。同時に、この映画ならではのトーンや、デスティンが築いた世界観への敬意も大切にしました」（バーンサル）
主演のトム・ホランドも、スパイダーマンとパニッシャーという正反対のヒーローが生み出す化学反応に大きな手応えを感じている。
「この違いが、一緒に出るすべてのシーンに完璧な対立構造を与えてくれました。その対立がどう解消されていくのかが、本当に気持ちいいし、同時に少し怖くもあるんです」（ホランド）
撮影では、長年の友人でもあるバーンサルとの関係性が、そのまま芝居にも生きたという。
「ジョンと僕が現場に来ると、仲のいい友達だということは誰の目にも明らかでした。その裏側の関係性が、スクリーン上の関係にも自然と反映されました」（ホランド）
さらに、「ジョンは業界でもトップクラスの即興演技の名手」と絶賛。「現場では笑いが絶えなくて、僕はマスクをかぶっているので、シーン中に吹き出してもバレないんです」と笑顔を見せた。
また会見では、バーンサルが長年の友人でもあるトム・ホランドとの再共演について語る場面もあった。
バーンサルは、ホランドが17歳だった頃から交流があることを明かし、「この仕事で一番素晴らしいのは、道のりで出会う人たちです。トムは僕にとって最高の仲間なんです」と笑顔。「あれほどの集中力や献身、自分を信じる力を持った若者を見たことがありませんでした。そして彼は本当に夢をつかみ取った」と、下積み時代を振り返った。
さらに、「アイルランドの小さな部屋で一緒にオーディションテープを必死に撮っていた頃が、まるで嘘のようです」と感慨深げに語った。
するとクレットン監督が「あのイケてる髪型でね」と茶々を入れ、ホランドは「あの髪型でよく仕事がもらえたなというレベルの奇跡だよ」と自虐気味にコメント。バーンサルは「いや、俺はカッコいいと思ってたぞ」とフォローし、会場は笑いに包まれた。
ホランドは最後に、「ハードなキャラクターを、この世界へどう自然に溶け込ませるかは本当に大きな挑戦でした。でもデスティン監督は、そのトーンの違いを見事に扱ってくれました。フランク・キャッスルというキャラクターを一切損なうことなく描けています。それは今日ここにいる全員にとって、とても重要なことでした」と強調。
その上で、「観客がスパイダーマンとフランク・キャッスルの関係をどう受け止めるのか、本当に楽しみにしています」と公開への期待を語った。
会見には主演のトム・ホランドをはじめ、ゼンデイヤ、セイディー・シンク、ジェイコブ・バタロン、ジョン・バーンサル、デスティン・ダニエル・クレットン監督、プロデューサーのケヴィン・ファイギ、エイミー・パスカルが出席した。
『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は7月31日公開。