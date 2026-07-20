ケヴィン・ファイギ、『スパイダーマン』新作は“ニューヨークのピーター”に原点回帰 10年ぶりスイング描く
映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のグローバル記者会見が17日、米ニューヨークで行われ、マーベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイギが、本作で目指した"原点回帰"と、ファンとして心躍ったポイントを語った。
【動画】『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』最新予告
マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）版『スパイダーマン』は、これまでの3作品でアベンジャーズをはじめとするヒーローたちとのつながりを描いてきた。
一方、本作『ブランド・ニュー・デイ』では、人々の記憶からピーター・パーカーの存在が消えた世界を舞台に、ニューヨークで生きる一人の青年としてのピーターに再び焦点を当てる。
ファイギは、「過去の3作品では、スパイダーマンが共有されたユニバースの一員であることを描くことに重点を置いていました。それ以前の5本の映画では、それができなかったからです」と説明した。
そのうえで、「『Brand New Day（新しい一日）』というタイトルになった理由の一つは、『ニューヨークのピーター』へしっかり焦点を当てたことです」と明かした。
過去のシリーズとの差別化を図るため、MCU版ではこれまで意図的に控えてきた演出もあるという。
「初期の映画では、ニューヨークのビルの谷間をスイングするシーンをあえて避けていました。過去のシリーズで何度も描かれていたからです。でも今となっては約10年ぶりです。だから、また新鮮でワクワクするんです」
さらに、「最近のゲームはアクションのレベルがものすごく上がっていますが、デスティン・ダニエル・クレットン監督はそれをしっかり再現し、さらに超えてきました」と、新たなアクションにも自信をのぞかせた。
また、ファイギが「オタクとして最高の瞬間」と表現したのが、スパイダーマンとハルクの共演だった。
「今日ここにはいませんが、マーク・ラファロ演じるハルクと、スパイダーマンが同じ画面にいるのを見るのは、僕にとって本当に最高の瞬間なんです。そんなことが実現するなんて、昔は夢にも思いませんでした」
マーベル・コミックでは長年親しまれてきたスパイダーマンとハルクの共演。本作でついに実現することについて、デスティン・ダニエル・クレットン監督は「トム・ホランドとマーク・ラファロを同じシーンに入れたら、それだけで爆発的なんです」と笑顔。「2人は即興も交えながら、お互いの芝居を高め合っていました。コミックファンが長年待ち望んだ共演を、スクリーンで楽しんでもらえると思います」と自信を見せた。
『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は7月31日公開。
【動画】『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』最新予告
マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）版『スパイダーマン』は、これまでの3作品でアベンジャーズをはじめとするヒーローたちとのつながりを描いてきた。
ファイギは、「過去の3作品では、スパイダーマンが共有されたユニバースの一員であることを描くことに重点を置いていました。それ以前の5本の映画では、それができなかったからです」と説明した。
そのうえで、「『Brand New Day（新しい一日）』というタイトルになった理由の一つは、『ニューヨークのピーター』へしっかり焦点を当てたことです」と明かした。
過去のシリーズとの差別化を図るため、MCU版ではこれまで意図的に控えてきた演出もあるという。
「初期の映画では、ニューヨークのビルの谷間をスイングするシーンをあえて避けていました。過去のシリーズで何度も描かれていたからです。でも今となっては約10年ぶりです。だから、また新鮮でワクワクするんです」
さらに、「最近のゲームはアクションのレベルがものすごく上がっていますが、デスティン・ダニエル・クレットン監督はそれをしっかり再現し、さらに超えてきました」と、新たなアクションにも自信をのぞかせた。
また、ファイギが「オタクとして最高の瞬間」と表現したのが、スパイダーマンとハルクの共演だった。
「今日ここにはいませんが、マーク・ラファロ演じるハルクと、スパイダーマンが同じ画面にいるのを見るのは、僕にとって本当に最高の瞬間なんです。そんなことが実現するなんて、昔は夢にも思いませんでした」
マーベル・コミックでは長年親しまれてきたスパイダーマンとハルクの共演。本作でついに実現することについて、デスティン・ダニエル・クレットン監督は「トム・ホランドとマーク・ラファロを同じシーンに入れたら、それだけで爆発的なんです」と笑顔。「2人は即興も交えながら、お互いの芝居を高め合っていました。コミックファンが長年待ち望んだ共演を、スクリーンで楽しんでもらえると思います」と自信を見せた。
『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は7月31日公開。