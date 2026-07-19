集合住宅から29歳男性が転落

きょう未明、名古屋市中区の集合住宅から男性が転落し、歩道を歩いていた女性が巻き込まれ死亡しました。

【写真を見る】「上から人が落下して友人に激突した」12階建て集合住宅から29歳男性が転落…下を歩いていた23歳女性が巻き込まれ死亡 男性は意識不明の重体 名古屋・中区

警察と消防によりますと、きょう午前1時前、中区栄5丁目の歩道で、友人と2人で歩いていた女性から「突然上から人が落下して友人に激突した」と消防に通報がありました。

12階建ての集合住宅から名古屋市中区の飲食店店員・田口伸成さん（29）が転落して意識不明の重体です。

何階から転落したか不明

歩道を歩いていたのは名古屋市中区の飲食店店員・稲葉朋来さん（23）で、病院に搬送されましたが、およそ4時間半後に死亡しました。



田口さんは、転落した集合住宅からおよそ400メートル離れた別の集合住宅に住んでいて、何階から転落したかは分かっていません。

警察は、田口さんが転落した原因などを調べています。