次代の007役に浮上 最新のジェームズ・ボンド候補5人
イギリスの諜報機関MI6のエージェント、ジェームズ・ボンドの活躍を描く『007』シリーズ。『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』（2021）を最後にダニエル・クレイグがボンド役を卒業して以来、アマゾンMGMスタジオがクリエイティブコントロール権を獲得するなど、シリーズを取り巻く状況は大きく変化した。それに伴い、次のボンド候補の顔ぶれも変化している。そこで、最近注目されている最新ボンド候補5人を紹介する。
【写真】次期ジェームズ・ボンド役の有力候補5人
★カラム・ターナー 英ロンドン出身36歳
映画『クィーン アンド カントリー』（2014）やドラマ『戦争と平和』（2016）で注目を集めたのち、『ファンタスティック・ビースト』シリーズでエディ・レッドメイン演じる主人公ニュートの兄テセウスを演じ、世界的な知名度を獲得した。トム・ハンクスとスティーヴン・スピルバーグが製作総指揮を務めたAppleのドラマ『マスターズ・オブ・ザ・エアー』（2024）や、マイルズ・テラー＆エリザベス・オルセン共演の映画『エタニティ』（2025）などに出演する。今年、英歌手のデュア・リパと結婚したことも注目を集めた。
★ジェイコブ・エロルディ オーストラリア出身29歳
映画『キスから始まるものがたり』（2018）でブレイクし、ゼンデイヤ主演の『ユーフォリア／EUPHORIA』やエメラルド・フェネル監督の『Saltburn』（2023）など話題作に出演。ソフィア・コッポラ監督の『プリシラ』（2023）でエルヴィス・プレスリー、ギレルモ・デル・トロ監督の『フランケンシュタイン』（2025）の怪物、フェネル監督の『嵐が丘』（2026）ではヒースクリフを演じるなど作家性の強い監督に愛され、『フランケンシュタイン』ではアカデミー賞にノミネートされた。オーストラリア出身だが、2代目のジョージ・レーゼンビーも同国の出身であることから出身地の問題はなさそう。モデルのケンダル・ジェンナーとの交際も話題になっている。
★ハリス・ディキンソン 英ロンドン出身30歳
『ブルックリンの片隅で』（2017）で評価を受けたのち、ダニー・ボイル製作のクライムドラマ『TRUST／トラスト ゲティ家のスキャンダル』（2018）やアンジェリーナ・ジョリー＆エル・ファニング主演の『マレフィセント2』（2019）、大ヒットスパイ映画シリーズの前日譚『キングスマン:ファースト・エージェント』（2021）、カンヌ国際映画祭パルムドール受賞の『逆転のトライアングル』（2022）、ニコール・キッドマンと共演したエロティックスリラー『ベイビーガール』（2024）などに出演。このあとサム・メンデス監督によるザ・ビートルズの伝記映画4部作で、ジョン・レノンを演じることが決まっている。私生活はあまり知られていないが、今年5月に学生時代からの恋人でミュージシャンのローズ・グレイと極秘結婚したと伝えられている。
★トム・フランシス 英コルチェスター出身27歳
アンドリュー・ロイド・ウェバーの舞台『サンセット大通り』を、斬新な演出で知られるジェイミー・ロイドが手掛けたリバイバル公演で、ローレンス・オリヴィエ賞（2024）を獲得。ジョージ・クルーニー主演の『ジェイ・ケリー』（2025）に端役で出演したほか、Netflixの大ヒットドラマ『YOU』の最終シーズン（2025）でドラマデビューを果たした。映像作品の出演は多くないものの、ボンド役のオーディションを受けたことが報じられている。
★ルイス・パートリッジ 英ロンドン出身23歳
子役としてデビューし、映画『パディントン2』（2017）やドラマ『メディチ』（2016〜19）などを経て、ミリー・ボビー・ブラウン主演のNetflix映画『エノーラ・ホームズの事件簿』シリーズ（2020、22、26）でブレイク。アルフォンソ・キュアロン監督のミニシリーズ『ディスクレーマー 夏の沈黙』（2024）や、マシュー・ヴォーン監督『ARGYLLE／アーガイル』（2024）などに出演している。20代前半とかなりの若手だが、Netflixドラマ『ハウス・オブ・ギネス』（2025）で『007』新作で脚本を手掛けるスティーヴン・ナイトとタッグを組んだのが強み。
なお、イギリスを代表するスパイ映画「007」シリーズの第26作となる新作は、『DUNE／デューン 砂の惑星』などで知られるドゥニ・ヴィルヌーヴが監督を務め、ドラマ『ピーキー・ブラインダーズ』のクリエイターとして知られるスティーヴン・ナイトが脚本を担当。『ゲーム・オブ・スローンズ』や『ザ・クラウン』を担当したことで知られるニナ・ゴールドがキャスティングディレクターに起用され、今年5月、キャスティングが正式にスタートした。アマゾンMGMスタジオでは、長期にわたってボンド役を担える「フレッシュな顔」を探していると伝えられている。
★カラム・ターナー 英ロンドン出身36歳
映画『クィーン アンド カントリー』（2014）やドラマ『戦争と平和』（2016）で注目を集めたのち、『ファンタスティック・ビースト』シリーズでエディ・レッドメイン演じる主人公ニュートの兄テセウスを演じ、世界的な知名度を獲得した。トム・ハンクスとスティーヴン・スピルバーグが製作総指揮を務めたAppleのドラマ『マスターズ・オブ・ザ・エアー』（2024）や、マイルズ・テラー＆エリザベス・オルセン共演の映画『エタニティ』（2025）などに出演する。今年、英歌手のデュア・リパと結婚したことも注目を集めた。
★ジェイコブ・エロルディ オーストラリア出身29歳
映画『キスから始まるものがたり』（2018）でブレイクし、ゼンデイヤ主演の『ユーフォリア／EUPHORIA』やエメラルド・フェネル監督の『Saltburn』（2023）など話題作に出演。ソフィア・コッポラ監督の『プリシラ』（2023）でエルヴィス・プレスリー、ギレルモ・デル・トロ監督の『フランケンシュタイン』（2025）の怪物、フェネル監督の『嵐が丘』（2026）ではヒースクリフを演じるなど作家性の強い監督に愛され、『フランケンシュタイン』ではアカデミー賞にノミネートされた。オーストラリア出身だが、2代目のジョージ・レーゼンビーも同国の出身であることから出身地の問題はなさそう。モデルのケンダル・ジェンナーとの交際も話題になっている。
★ハリス・ディキンソン 英ロンドン出身30歳
『ブルックリンの片隅で』（2017）で評価を受けたのち、ダニー・ボイル製作のクライムドラマ『TRUST／トラスト ゲティ家のスキャンダル』（2018）やアンジェリーナ・ジョリー＆エル・ファニング主演の『マレフィセント2』（2019）、大ヒットスパイ映画シリーズの前日譚『キングスマン:ファースト・エージェント』（2021）、カンヌ国際映画祭パルムドール受賞の『逆転のトライアングル』（2022）、ニコール・キッドマンと共演したエロティックスリラー『ベイビーガール』（2024）などに出演。このあとサム・メンデス監督によるザ・ビートルズの伝記映画4部作で、ジョン・レノンを演じることが決まっている。私生活はあまり知られていないが、今年5月に学生時代からの恋人でミュージシャンのローズ・グレイと極秘結婚したと伝えられている。
★トム・フランシス 英コルチェスター出身27歳
アンドリュー・ロイド・ウェバーの舞台『サンセット大通り』を、斬新な演出で知られるジェイミー・ロイドが手掛けたリバイバル公演で、ローレンス・オリヴィエ賞（2024）を獲得。ジョージ・クルーニー主演の『ジェイ・ケリー』（2025）に端役で出演したほか、Netflixの大ヒットドラマ『YOU』の最終シーズン（2025）でドラマデビューを果たした。映像作品の出演は多くないものの、ボンド役のオーディションを受けたことが報じられている。
★ルイス・パートリッジ 英ロンドン出身23歳
子役としてデビューし、映画『パディントン2』（2017）やドラマ『メディチ』（2016〜19）などを経て、ミリー・ボビー・ブラウン主演のNetflix映画『エノーラ・ホームズの事件簿』シリーズ（2020、22、26）でブレイク。アルフォンソ・キュアロン監督のミニシリーズ『ディスクレーマー 夏の沈黙』（2024）や、マシュー・ヴォーン監督『ARGYLLE／アーガイル』（2024）などに出演している。20代前半とかなりの若手だが、Netflixドラマ『ハウス・オブ・ギネス』（2025）で『007』新作で脚本を手掛けるスティーヴン・ナイトとタッグを組んだのが強み。
なお、イギリスを代表するスパイ映画「007」シリーズの第26作となる新作は、『DUNE／デューン 砂の惑星』などで知られるドゥニ・ヴィルヌーヴが監督を務め、ドラマ『ピーキー・ブラインダーズ』のクリエイターとして知られるスティーヴン・ナイトが脚本を担当。『ゲーム・オブ・スローンズ』や『ザ・クラウン』を担当したことで知られるニナ・ゴールドがキャスティングディレクターに起用され、今年5月、キャスティングが正式にスタートした。アマゾンMGMスタジオでは、長期にわたってボンド役を担える「フレッシュな顔」を探していると伝えられている。