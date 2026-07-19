計10点の殴り合い！ フランスが後半怒涛の反撃も…最後に突き放したイングランドがW杯3位
フランスは得点王争い中のキリアン・エンバペのほか、イブライマ・コナテやワレン・ザイール・エメリや今大会出番が少なかった選手らが先発出場。一方、イングランドはハリー・ケインとジュード・ベリンガムがベンチスタートとなり、ディーン・ヘンダーソンとイヴァン・トニーが初先発を果たした。
フランスも反撃を試みるなか、18分にイングランドが追加点を奪う。ライスの左コーナーキックから、エズリ・コンサが打点の高いヘディングシュートを叩き込んだ。
37分、イングランドが3点目を奪う。フランスのフィールドプレイヤー全員が敵陣に押し込んでいたなかで、イングランドがボールを奪ってカウンターを展開。ブカヨ・サカとマーカス・ラッシュフォードの2人でゴール前に迫ると、一度は相手GKマイク・メニャンに防がれたものの、こぼれ球を回収して最後はサカが冷静に押し込んだ。
前半アディショナルタイム1分にはイングランドが4点目。中盤で見事なターンで相手を剥がしたエベレチ・エゼが縦パスを差し込み、受け取ったサカが左足でゴール右下隅へと流し込んだ。
W杯で初めて前半に4失点を喫したフランスは、ハーフタイムに4枚替えを敢行。ディディエ・デシャン監督はウスマン・デンベレやブラッドリー・バルコラらを投入して反撃を試みる。すると48分、投入されたウパメカノがボールを奪って反撃の起点となり、最後はミカエル・オリーズのスルーパスに抜け出したエンバペが流し込んだ。さらにその6分後、エンバペのお膳立てからブラッドリー・バルコラもゴールネットを揺らし、フランスが2点差に詰め寄る。
さらに66分、フランスが見事なパスワークで崩し、最後はエンバペが決めて1点差に。エンバペは1大会10ゴール以上を記録したW杯史上4人目の選手となった。
その後もフランスが猛攻を仕掛けるが、オリーズのビッグチャンス逸が続くなど、あと1点が遠い。すると85分、後半劣勢だったイングランドがPK獲得。キッカーを務めたサカが相手の逆を突いてハットトリックを達成し、フランスを突き放した。
フランスは後半アディショナルタイム6分にもウパメカノのボール奪取からカウンターを展開し、デンベレが決め切り再び1点差に詰め寄る。しかし、イングランドは最後にジュード・ベリンガムが一人でカウンターを仕上げて6点目をゲット。6−4で勝利したイングランドが、優勝した1966年に次ぐ2番目の最高成績となる3位で大会を終えた。
【スコア】
フランス代表 4−6 イングランド代表
【得点者】
0−1 3分 デクラン・ライス（イングランド）
0−2 18分 エズリ・コンサ（イングランド）
0−3 37分 ブカヨ・サカ（イングランド）
0−4 45＋1分 ブカヨ・サカ（イングランド）
1−4 48分 キリアン・エンバペ（フランス）
2−4 54分 ブラッドリー・バルコラ（フランス）
3−4 66分 キリアン・エンバペ（フランス）
3−5 87分 ブカヨ・サカ（イングランド）
4−5 90＋6分 ウスマン・デンベレ（フランス）
4−6 90＋7分 ジュード・ベリンガム（イングランド）
【ゴール動画】フランスvsイングランド
いきなりのゴラッソ炸裂⚡️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 18, 2026
🏴ライスが狙い澄ましたミドルシュート！
開始早々イングランドが先制✅
🏆️#FIFAワールドカップ 3位決定戦
🆚フランス×イングランド
📱#DAZN 無料配信(登録不要)#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/p9A2MvTON2
追加点はセットプレーから✨— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 18, 2026
🏴ライスのCKをコンサが頭で合わせた！
イングランドがリードを広げる！
🏆️#FIFAワールドカップ 3位決定戦
🆚フランス×イングランド
📱#DAZN 無料配信(登録不要)#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/tuUfjBpWOZ
超ロングカウンター発動🔥🔥— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 18, 2026
🏴ラッシュフォードのアシストからサカ！
サカの今大会初ゴールで前半で🏴が3点目👀
🏆️#FIFAワールドカップ 3位決定戦
🆚フランス×イングランド
📱#DAZN 無料配信(登録不要)#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/Ja5jUAYeOK
ホットラインで決めた🔴⚪️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 18, 2026
🏴エゼの神ターンから再びサカが決めた！
なんとイングランドが前半で4ゴール🥶
🏆️#FIFAワールドカップ 3位決定戦
🆚フランス×イングランド
📱#DAZN 無料配信(登録不要)#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/D03yqBXgyi
白熱の得点王争い👑— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 18, 2026
🇫🇷オリーセのアシストからエンバペ！
得点王首位に躍り出る今大会9ゴール目！
🏆️#FIFAワールドカップ 3位決定戦
🆚フランス×イングランド
📱#DAZN 無料配信(登録不要)#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/d7HWf8OKnz
56年ぶりの偉業達成👑👏— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 18, 2026
🇫🇷エンバペが今大会10ゴール目🙌
史上４人目となるW杯1大会2桁ゴールを達成
🏆️#FIFAワールドカップ 3位決定戦
🆚フランス×イングランド
📱#DAZN 無料配信(登録不要)#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/a1Dpz33jlK