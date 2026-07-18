片付けに迷う人必見！母の“終活”から見えた「無理なく物を手放す」ための大切な時間

【母の手編みが大量に】毛糸の服が想像以上でした…一枚ずつ行き先を決めます|布と毛糸のタワー③

【母の片付けの本音】毛糸の服とバッグを選びながら見えた|母の終活という“つなぐ”選択

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「離婚・大病・人間不信…波乱の人生を乗り越えてきた50代が、モノ屋敷の実家で“捨てられない母”と暮らしています。片付けと同居という二つの挑戦の中で、母と自分それぞれの心の動きに寄り添いながら、モノと心の両方をゆっくり整えていく過程を、等身大のままお届けしています。