「楽天モバイルの固定回線化はオワコンです」auローミング終了で10月からネットにつながらなくなる人多数！代替SIMはコレ
ネット回線の情報メディアを運営している株式会社Cadenzaが、「【オワコン】楽天モバイルの固定回線化が終了に？代わりに入れるべきSIMは◯◯がおすすめ！」を公開した。楽天モバイルを固定回線として利用しているユーザーに対し、10月からインターネットに繋がらなくなる可能性があると警告し、代替となる通信サービスを提案している。
動画では、楽天モバイルの電波の仕組みについて解説。同社は自社の楽天回線とau回線の2つを利用してサービスを提供しており、自社回線が届かないエリアをauから借りた回線で補填しているという。しかし、この「auローミング」が9月末で終了する可能性が高いと指摘する。動画に出演する川上氏は、現在無意識のうちにau回線を利用してインターネットに接続しているユーザーは、10月以降「当たり前のように圏外になります」と事態の深刻さを強調した。
自身がどちらの回線に繋がっているかを確認する方法として、使用しているルーターの機種を挙げている。docomoの「home5G」ルーターを使用している場合は、端末自体がau回線に対応していないため、10月以降も問題なく使用できるという。一方で、WiMAXのルーターを使用している場合は注意が必要だとし、「プラスエリアモード」の設定をオフにして通信が繋がるかどうかをテストするよう促した。
もし10月から圏外になってしまった場合の現実的な対策として、格安SIMの「mineo」や「povo」への乗り換えを推奨している。通信速度よりも料金を抑えたい単身者には、月額1,000円から2,000円程度で利用できるmineoのデータ無制限プランや、必要な時だけデータ容量を購入できるpovoのトッピング機能が適していると述べた。楽天モバイルの仕様変更による思わぬ落とし穴と、通信費を賢く節約するための実践的な知識が得られる内容となっている。
動画では、楽天モバイルの電波の仕組みについて解説。同社は自社の楽天回線とau回線の2つを利用してサービスを提供しており、自社回線が届かないエリアをauから借りた回線で補填しているという。しかし、この「auローミング」が9月末で終了する可能性が高いと指摘する。動画に出演する川上氏は、現在無意識のうちにau回線を利用してインターネットに接続しているユーザーは、10月以降「当たり前のように圏外になります」と事態の深刻さを強調した。
自身がどちらの回線に繋がっているかを確認する方法として、使用しているルーターの機種を挙げている。docomoの「home5G」ルーターを使用している場合は、端末自体がau回線に対応していないため、10月以降も問題なく使用できるという。一方で、WiMAXのルーターを使用している場合は注意が必要だとし、「プラスエリアモード」の設定をオフにして通信が繋がるかどうかをテストするよう促した。
もし10月から圏外になってしまった場合の現実的な対策として、格安SIMの「mineo」や「povo」への乗り換えを推奨している。通信速度よりも料金を抑えたい単身者には、月額1,000円から2,000円程度で利用できるmineoのデータ無制限プランや、必要な時だけデータ容量を購入できるpovoのトッピング機能が適していると述べた。楽天モバイルの仕様変更による思わぬ落とし穴と、通信費を賢く節約するための実践的な知識が得られる内容となっている。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
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