産後と思えない！ 162cm美人アナ36歳、魅力全開の“夏コーデ”に反響
日本テレビの郡司恭子アナウンサーが9日、自身のInstagramを更新し、夏らしい爽やかさと落ち着いた雰囲気を兼ね備えた30代コーデを披露。産後とは思えない姿に、「スタイル維持すごいですね」といった称賛が寄せられた。
【写真】162cm美人アナ36歳、スレンダーな夏コーデ 過去の魅力全開ショットも
郡司アナは、2013年に日本テレビに入社。1990年生まれの36歳。身長162cm。昨年5月に結婚を発表し、同12月に第1子を出産している。2022年からは、日本テレビが始動させたアパレルブランド「Audire（アウディーレ）」にも携わっている。
そんな郡司アナはこの日、「チームメイトと久々に再会し みんなでティータイム」と、アウディーレのメンバーと再会し、先月迎えた36歳の誕生日を祝われたことも報告し感謝。「一年に数日しか食べられないという マンゴータルトが最高においしかった」と、貴重なスイーツを満喫したようだ。
そんな郡司アナは、ノースリーブのブルーのトップスに、紺色のパンツスタイルにサンダルを合わせたコーデ。コメント欄には祝福の声が殺到したほか、「かわい〜いおしゃれ！」「クールビューティー」「素敵な奥様」といった声が寄せられている。
引用：「郡司恭子」Instagram（＠kyoko_gunji）
【写真】162cm美人アナ36歳、スレンダーな夏コーデ 過去の魅力全開ショットも
郡司アナは、2013年に日本テレビに入社。1990年生まれの36歳。身長162cm。昨年5月に結婚を発表し、同12月に第1子を出産している。2022年からは、日本テレビが始動させたアパレルブランド「Audire（アウディーレ）」にも携わっている。
そんな郡司アナは、ノースリーブのブルーのトップスに、紺色のパンツスタイルにサンダルを合わせたコーデ。コメント欄には祝福の声が殺到したほか、「かわい〜いおしゃれ！」「クールビューティー」「素敵な奥様」といった声が寄せられている。
引用：「郡司恭子」Instagram（＠kyoko_gunji）