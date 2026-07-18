『Ｔシャツが乾くまで』“咲子”蒼井優＆“樹生”中島歩、まさかの急接近に騒然「耐えろ旦那」「恋してしまう？」（ネタバレあり）
蒼井優が主演する金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』（TBS系／毎週金曜22時）の第2話が17日に放送され、咲子（蒼井）と樹生（中島歩）がある共通点から急接近すると、ネット上には「耐えろ旦那」「恋してしまう？」「禁断の愛になっちゃう」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】対峙する樹生（中島歩）と直人（高橋文哉）『Ｔシャツが乾くまで』第2話より
本作は二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く“喪失”と“再生”の物語。『silent』（フジテレビ系）、『海のはじまり』（フジテレビ系）などを手がけた生方美久によるオリジナル脚本。
事故で夫・充（松山ケンイチ）が行方不明となった咲子と、同じ事故で妻・あずさ（夏帆）を亡くした樹生。似たような境遇で奇妙な協力関係が生まれていた二人だったが、あずさと充の関係を疑うような樹生の言葉に緊張が走る。“夫がそんなことをするはずがない”と充を信じようとする咲子だが、樹生は確信めいた様子で自身が目撃したという、あずさと充の“第三金曜日”の様子を語り始める。
樹生の主張をにわかに信じられない咲子だったが、もしかしたら充は自分には言えない不満を抱えていたのかもしれないという不安もよぎる。そこで咲子は樹生と共に、直人（高橋文哉）や宮内（リリー・フランキー）らの元を訪れ、事故の日までのあずさと充について調べ始める…。
第2話のラストシーンで咲子は、樹生の服に付いた匂いから、彼が充と同じ銘柄のタバコを吸っていることに気付く。そして咲子は、ゆっくり自分の額を樹生の胸に付けてもたれかかる。咲子は「ごめんなさい…」とささやくと「背もちょうど同じ高さなんです」と打ち明ける。一方の樹生は「やっぱり…」と切り出すと、咲子の髪から亡くなった妻・あずさが使っていたシャンプーの香りがすると告白。
樹生にもたれかかったまま「ちょっ…と待ってくださいね…」とつぶやく咲子。思わずツバを飲み込んだ樹生が咲子の肩に触れようとした瞬間、彼女のスマートフォンが鳴り、二人は我に返るのだった…。
驚きの共通点から急接近した咲子と樹生の姿が描かれると、ネット上には「これヤバいやつだろ…お互いの配偶者を重ねてる」「待て待て待てー！」「だめー危なっ」「耐えろ旦那」「恋してしまう？」「あらやだ禁断の愛になっちゃう」などの声が続出していた。
【写真】対峙する樹生（中島歩）と直人（高橋文哉）『Ｔシャツが乾くまで』第2話より
本作は二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く“喪失”と“再生”の物語。『silent』（フジテレビ系）、『海のはじまり』（フジテレビ系）などを手がけた生方美久によるオリジナル脚本。
樹生の主張をにわかに信じられない咲子だったが、もしかしたら充は自分には言えない不満を抱えていたのかもしれないという不安もよぎる。そこで咲子は樹生と共に、直人（高橋文哉）や宮内（リリー・フランキー）らの元を訪れ、事故の日までのあずさと充について調べ始める…。
第2話のラストシーンで咲子は、樹生の服に付いた匂いから、彼が充と同じ銘柄のタバコを吸っていることに気付く。そして咲子は、ゆっくり自分の額を樹生の胸に付けてもたれかかる。咲子は「ごめんなさい…」とささやくと「背もちょうど同じ高さなんです」と打ち明ける。一方の樹生は「やっぱり…」と切り出すと、咲子の髪から亡くなった妻・あずさが使っていたシャンプーの香りがすると告白。
樹生にもたれかかったまま「ちょっ…と待ってくださいね…」とつぶやく咲子。思わずツバを飲み込んだ樹生が咲子の肩に触れようとした瞬間、彼女のスマートフォンが鳴り、二人は我に返るのだった…。
驚きの共通点から急接近した咲子と樹生の姿が描かれると、ネット上には「これヤバいやつだろ…お互いの配偶者を重ねてる」「待て待て待てー！」「だめー危なっ」「耐えろ旦那」「恋してしまう？」「あらやだ禁断の愛になっちゃう」などの声が続出していた。