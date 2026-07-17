『夫婦と16歳』豆原一成も恐怖…“美子”かたせ梨乃の衝撃行動にネット鳥肌「過去一怖い」「ホラー展開すぎる」
かたせ梨乃と豆原一成（JO1）がダブル主演を務めるドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時30分）の第3話が16日深夜に放送され、美子（かたせ）の衝撃的な行動に、紘（豆原）が恐怖すると、ネット上にも「うわ、鳥肌！」「過去一怖いわ」「ホラー展開すぎる」などの反響が寄せられた。
【写真】視聴者が恐怖したラストシーン『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』第3話より
本作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名コミックを実写化したロマンティックホラー。アパートの隣人・紘に想いを寄せる“自認16歳美少女”の61歳女性・美子が、愛ゆえに暴走する様を描き出す。
紘は結婚記念日を忘れてしまい、妻の冴（岡田結実）を怒らせてしまう。一方、紘がすぐに離婚し、自分と結婚してくれるはずと妄想を膨らませる美子は、冴の愚痴を聞きつつ、ここぞとばかりに離婚を勧める。
しかし美子が隣の野村家を盗聴中に、冴が美子について“大事な友だち”と話すのを聞いてしまい、紘を略奪することに葛藤が生じる。その矢先、野村夫妻が旅行へ出かけると聞いた美子は、嫉妬の渦に飲み込まれる…。
その後、旅行で箱根を訪れた紘と冴。2人は行く先々で、旅の記録としてスマホで動画や写真を撮影する。たどり着いたホテルのロビーで、冴が動画を見返していると、隣にいた紘は、画面の隅に一際ファンシーな装いの女性を発見する。
驚いた紘は他の写真もチェック。すると旅行中に撮影した写真のほとんどに、ファンシーな装いの女性が写り込んでいる。続けて紘と冴はホテルのロビーで撮ったばかりの動画を確認。その中には柱の陰から顔を出す美子の姿が収められている。そして紘と冴が恐るおそる柱の方に目をやると、そこには無表情の美子が立ち尽くしていた…。
紘の怯えた表情が映し出されて第3話が幕を下ろすと、ネット上には「うわ、鳥肌！怖い！」「旅行ついてきてるの過去一怖いわ」「この後、寝れるかな？怖すぎ」といった声や「写り込んでるのやばいって…」「写り込み方が完全に心霊写真」「ホラー展開すぎる」などの投稿が相次いでいた。
【写真】視聴者が恐怖したラストシーン『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』第3話より
本作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名コミックを実写化したロマンティックホラー。アパートの隣人・紘に想いを寄せる“自認16歳美少女”の61歳女性・美子が、愛ゆえに暴走する様を描き出す。
しかし美子が隣の野村家を盗聴中に、冴が美子について“大事な友だち”と話すのを聞いてしまい、紘を略奪することに葛藤が生じる。その矢先、野村夫妻が旅行へ出かけると聞いた美子は、嫉妬の渦に飲み込まれる…。
その後、旅行で箱根を訪れた紘と冴。2人は行く先々で、旅の記録としてスマホで動画や写真を撮影する。たどり着いたホテルのロビーで、冴が動画を見返していると、隣にいた紘は、画面の隅に一際ファンシーな装いの女性を発見する。
驚いた紘は他の写真もチェック。すると旅行中に撮影した写真のほとんどに、ファンシーな装いの女性が写り込んでいる。続けて紘と冴はホテルのロビーで撮ったばかりの動画を確認。その中には柱の陰から顔を出す美子の姿が収められている。そして紘と冴が恐るおそる柱の方に目をやると、そこには無表情の美子が立ち尽くしていた…。
紘の怯えた表情が映し出されて第3話が幕を下ろすと、ネット上には「うわ、鳥肌！怖い！」「旅行ついてきてるの過去一怖いわ」「この後、寝れるかな？怖すぎ」といった声や「写り込んでるのやばいって…」「写り込み方が完全に心霊写真」「ホラー展開すぎる」などの投稿が相次いでいた。