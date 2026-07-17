プロボクシングのWBA世界フェザー級王者ブランドン・フィゲロア（米国、29）が、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）との対戦を熱望した。米ボクシング専門メディア「ボクシングシーン」（ウェブ版）が、2026年7月16日に報じた。

フィゲロア「亀田は根性があり、経験も豊富」

フィゲロアは、元WBA・WBC世界スーパーバンタム級王者で、26年2月にWBA世界フェザー級王者ニック・ボール（英国、29）を破り王座を獲得した。

今秋に元世界2階級制覇王者・亀田和毅（TMK、35）を相手に初防衛戦を行う予定だ。

同メディアは「フィゲロアは、亀田和毅を相手にWBAフェザー級タイトルの初防衛に成功すれば、井上尚弥との対決への道が開かれると考えている」とし、フィゲロアのコメントを紹介した。

記事によると、フィゲロアは「亀田がベテランであることは知っている。世界王者や元世界王者たちとリングに立ってきた。根性があり、経験も豊富だ。私はどんな相手でも、戦績がどうであれ、決して甘く見たりはしない」と意気込み、こう続けた。

「（井上と）もちろん戦いたい。それは十分に実現可能な試合だと思うし、どうなるかは分からないけど、実現するかもしれない」

井上の次戦はWBA世界バンタム級王者ロドリゲスが有力

井上と対戦するには、亀田戦の勝利が絶対条件となる。亀田は25年5月にIBF世界フェザー級王者アンジェロ・レオ（米国、32）に挑戦し、0−2の判定で惜敗。王座奪取はならなかったが、フェザー級で通用することを証明した。

一方の井上は、5月2日に東京ドームで元世界3階級制覇王者・中谷潤人（M・T、28）を相手に防衛戦を行い、3−0の判定で王座防衛に成功した。次戦は、「バム」ことWBA世界バンタム級王者ジェシー・ロドリゲス（米国、26）との対戦が有力視されている。

現在、スーパーバンタム級王座を保持している井上は、将来的にフェザー級に転向する可能性に言及しており、階級を上げれば、フェザー級の世界王者らが対戦候補となる。