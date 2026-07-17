ミセスが歌う『スパイダーマン：BND』主題歌「Brand New」リリックビデオ解禁
Mrs. GREEN APPLEが手掛けた映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』日本版主題歌「Brand New」のリリックビデオが完成した。
【動画】ミセスによる主題歌『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』リリックビデオ映像
「Brand New」は7月13日0時の配信直後からXのトレンドで「#BrandNew」が1位を獲得し、Spotify、Apple Music などの主要配信ランキングで1位に君臨（7月16日時点）。
リリックビデオでは、かねてよりスパイダーマンファンであることを公言するMrs. GREEN APPLEの大森元貴が、スパイダーマン、そしてピーター・パーカーの心情に想いをはせながら書き下ろしたエモーショナルな歌詞とともに、映画の本編映像を堪能できる。
また、最新作の公開を目前に控え、普段はNYを守るスパイダーマンが渋谷の街に登場する。
渋谷ハチ公前広場の憲章シートとセンターシートでは、7月16〜31日の期間限定で、渋谷の街を行きかう人に降りかかる鉄骨を、クモの糸で間一髪救い出すスパイダーマンが描かれた広告を掲出。
そして渋谷駅東口地下広場には、スパイダーマンのスーツに身を包み犬の散歩をする人や、決めポーズをばっちり決める子供など、スパイダーマン愛に溢れたファンの写真が7月13〜26日に掲出。その中にはギターを構え、青りんごを片手に握りしめた3人組が、今にもスパイダーマン愛を歌いだしそうな雰囲気でこちらを見つめているが…彼らはいったい何者なのか？
さらに本作の公開を記念して、渋谷スクランブル交差点の SHIBUYA TSUTAYAでは、7月18日〜8月2日の期間限定でスパイダーマンスポット「BRAND NEW SPOT SHIBUYA」が開催される。限定グッズの販売や、スパイダーマンの世界観を味わえるフォトスポットに加え、本作にちなんだ限定インスパイアードフード＆ドリンクも楽しめるコラボカフェ「SPIDER MAN MUSEUM」が展開されるなど、渋谷限定の特別施策がいくつも用意されている。
映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、7月31日より全国公開。
【動画】ミセスによる主題歌『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』リリックビデオ映像
「Brand New」は7月13日0時の配信直後からXのトレンドで「#BrandNew」が1位を獲得し、Spotify、Apple Music などの主要配信ランキングで1位に君臨（7月16日時点）。
リリックビデオでは、かねてよりスパイダーマンファンであることを公言するMrs. GREEN APPLEの大森元貴が、スパイダーマン、そしてピーター・パーカーの心情に想いをはせながら書き下ろしたエモーショナルな歌詞とともに、映画の本編映像を堪能できる。
渋谷ハチ公前広場の憲章シートとセンターシートでは、7月16〜31日の期間限定で、渋谷の街を行きかう人に降りかかる鉄骨を、クモの糸で間一髪救い出すスパイダーマンが描かれた広告を掲出。
そして渋谷駅東口地下広場には、スパイダーマンのスーツに身を包み犬の散歩をする人や、決めポーズをばっちり決める子供など、スパイダーマン愛に溢れたファンの写真が7月13〜26日に掲出。その中にはギターを構え、青りんごを片手に握りしめた3人組が、今にもスパイダーマン愛を歌いだしそうな雰囲気でこちらを見つめているが…彼らはいったい何者なのか？
さらに本作の公開を記念して、渋谷スクランブル交差点の SHIBUYA TSUTAYAでは、7月18日〜8月2日の期間限定でスパイダーマンスポット「BRAND NEW SPOT SHIBUYA」が開催される。限定グッズの販売や、スパイダーマンの世界観を味わえるフォトスポットに加え、本作にちなんだ限定インスパイアードフード＆ドリンクも楽しめるコラボカフェ「SPIDER MAN MUSEUM」が展開されるなど、渋谷限定の特別施策がいくつも用意されている。
映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、7月31日より全国公開。