1泊約4,000円台で朝食付き！？京都の神コスパホテル「プリンス スマート イン」宿泊記
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が「【無料朝食】京都で1泊4,009円で宿泊できるホテルが宿泊特化型ホテルの中でも最高で更に無料朝食まで付いていました」と題した動画を公開しました。今回は、京都市下京区にある「プリンス スマート イン 京都四条大宮」での宿泊体験をレポートしています。
動画では、阪急大宮駅から徒歩2分という好立地に位置する同ホテルを紹介。今回は旅行予約サイト経由で、朝食付きのプランを1泊4,009円という激安価格で予約できたとのことです。館内には、チェックイン前に荷物を預けられる大きめのロッカールームや、フロント横から必要な分を取れるアメニティコーナー、使用状況を客室のテレビで確認できるコインランドリーなど、充実した設備が揃っています。
続いて、実際に宿泊する「スタンダードダブルA」の部屋をルームツアー。広さは17平米で、ベッドフレームにはコンセントやUSBの差し込み口が完備されています。PC作業がしやすいテーブルや、独立したシャワールームとトイレなど、機能的な空間が広がっており、「2021年に開業されたばかりということもあって清潔感もありました」と好印象を抱いた様子です。
翌朝は、1階に併設されているカフェ「パリス＆キャンディ」で無料の朝食を堪能。チキンサンドとドリンクに加え、サービスで提供されていたナスとトマトの南仏煮をいただき、「ゼリーは紅茶味でサンドウィッチはパンまでしっかり美味しかったです！」と大満足の様子を見せました。
リーズナブルな価格ながら、快適な客室と美味しい朝食が楽しめる同ホテル。京都での観光やビジネスの拠点として、次回の宿泊候補に入れてみてはいかがでしょうか。
動画では、阪急大宮駅から徒歩2分という好立地に位置する同ホテルを紹介。今回は旅行予約サイト経由で、朝食付きのプランを1泊4,009円という激安価格で予約できたとのことです。館内には、チェックイン前に荷物を預けられる大きめのロッカールームや、フロント横から必要な分を取れるアメニティコーナー、使用状況を客室のテレビで確認できるコインランドリーなど、充実した設備が揃っています。
続いて、実際に宿泊する「スタンダードダブルA」の部屋をルームツアー。広さは17平米で、ベッドフレームにはコンセントやUSBの差し込み口が完備されています。PC作業がしやすいテーブルや、独立したシャワールームとトイレなど、機能的な空間が広がっており、「2021年に開業されたばかりということもあって清潔感もありました」と好印象を抱いた様子です。
翌朝は、1階に併設されているカフェ「パリス＆キャンディ」で無料の朝食を堪能。チキンサンドとドリンクに加え、サービスで提供されていたナスとトマトの南仏煮をいただき、「ゼリーは紅茶味でサンドウィッチはパンまでしっかり美味しかったです！」と大満足の様子を見せました。
リーズナブルな価格ながら、快適な客室と美味しい朝食が楽しめる同ホテル。京都での観光やビジネスの拠点として、次回の宿泊候補に入れてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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