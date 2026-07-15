フランスに何もさせない90分。スペインは１人のスターに依存するチームではない。個々の才能を最大限に引き出す組織があり、全員が走り、考え、犠牲を惜しまない【Ｗ杯】
北中米ワールドカップの準決勝で、スペインはフランスを２−０で破り、決勝進出を決めた。その内容は、世界最高峰の攻防を制圧したと言っていいものだった。
ここまで８得点・３アシストのキリアン・エムバペを筆頭に、ウスマンヌ・デンベレ、ブラッドレー・バルコラ、マイケル・オリーセという高水準のスピードと個人能力を誇るアタッカーを擁するフランスを相手に、スペインは90分を通して主導権を握り続けた。
試合後、スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、選手たちへ送った言葉を明かしている。「今日、対戦するのは、おそらく世界最高の代表チームの１つだ。しかし、その前に立ちはだかるのは『世界最高のチーム』だと話した」。
その言葉は決して強がりではなかった。この日のスペインは、戦術的な秩序、バランス、犠牲心、そして卓越した技術を見事に融合させ、フランスの長所をことごとく消し去ったのだ。
第一の勝因は、スペインの強みである中盤の支配だった。アンカーのロドリを中心に、ファビアン・ルイス、ダニ・オルモが絶妙な距離感を保ちながらボールを動かし続けた。
スペインは単にボールを保持したのではない。フランスが最も得意とするカウンターの起点となる縦パスや前進のルートを、ポジショニングと読みで封じ続けた。
フランスのディディエ・デシャン監督も「スペインはゲームを読む能力とパスをインターセプトする能力がずば抜けていた。我々の連係を封じられた」と脱帽したように、中盤で試合の流れを完全に握られたことが敗因だった。
守備でもスペインは徹底していた。相手のスピードを警戒し、必要以上に最終ラインを押し上げることはしない。全体の立ち位置を巧みにコントロールし、エムバペらが最も威力を発揮する背後のスペースをあらかじめ消してしまった。
その結果、エムバペ、デンベレ、バルコラ、オリーセという「４本の矢」は前を向いて走る機会を失い、個の能力を発揮する前に孤立した。
フランスは最後まで自分たちのテンポを掴めず、スピードを活かした攻撃や流れるようなコンビネーションはほとんど見られなかった。
さらにスペインの強さを際立たせたのが、ボールを失った直後のカウンタープレスだった。攻撃が終わった瞬間に複数人で一斉にボールホルダーを囲み、自由を与えない。フランスはボールを奪っても顔を上げる時間すらなく、前線へ効果的なボールを供給できなかった。
前線から守備を完結させるこのスタイルこそ、現在のスペインを象徴する最大の武器と言えるだろう。
22分の先制点は、スペインの集中力と判断力が凝縮されていた。左サイドからのマルク・ククレジャのクロスボールが高くバウンドしたことで、リュカ・ディーニュが浮き球の処理に気を取られた隙をラミネ・ヤマルが見逃さなかった。
背後から一気に身体を入れ替えると、慌てたディーニュが足を引っかけてPKを献上。ミケル・オジャルサバルが大会５点目となるゴールを落ち着いて決め、スペインが試合を動かした。
そして、現在のスペインを象徴するゴールとなったのが58分の追加点だった。左サイドでアレックス・バエナのシュートがブロックされても攻撃は終わらない。こぼれ球をロドリが回収し、一度、クリアされたセカンドボールを今度はファビアンが拾う。そこからロドリとの短いパス交換を経て、右サイドの高い位置にいたペドロ・ポロへ展開した。
ポロは中央のダニ・オルモへ鋭い縦パスを差し込む。ダヨ・ウパメカノを背負ったダニ・オルモは激しいコンタクトを受けながらも、右足ワンタッチで絶妙な落としを選択。パスを出した後も走り続けていたポロがボールを受けて、エリア内へ侵入。GKマイク・メニャンとの１対１を冷静に制した。
ここまで８得点・３アシストのキリアン・エムバペを筆頭に、ウスマンヌ・デンベレ、ブラッドレー・バルコラ、マイケル・オリーセという高水準のスピードと個人能力を誇るアタッカーを擁するフランスを相手に、スペインは90分を通して主導権を握り続けた。
試合後、スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、選手たちへ送った言葉を明かしている。「今日、対戦するのは、おそらく世界最高の代表チームの１つだ。しかし、その前に立ちはだかるのは『世界最高のチーム』だと話した」。
第一の勝因は、スペインの強みである中盤の支配だった。アンカーのロドリを中心に、ファビアン・ルイス、ダニ・オルモが絶妙な距離感を保ちながらボールを動かし続けた。
スペインは単にボールを保持したのではない。フランスが最も得意とするカウンターの起点となる縦パスや前進のルートを、ポジショニングと読みで封じ続けた。
フランスのディディエ・デシャン監督も「スペインはゲームを読む能力とパスをインターセプトする能力がずば抜けていた。我々の連係を封じられた」と脱帽したように、中盤で試合の流れを完全に握られたことが敗因だった。
守備でもスペインは徹底していた。相手のスピードを警戒し、必要以上に最終ラインを押し上げることはしない。全体の立ち位置を巧みにコントロールし、エムバペらが最も威力を発揮する背後のスペースをあらかじめ消してしまった。
その結果、エムバペ、デンベレ、バルコラ、オリーセという「４本の矢」は前を向いて走る機会を失い、個の能力を発揮する前に孤立した。
フランスは最後まで自分たちのテンポを掴めず、スピードを活かした攻撃や流れるようなコンビネーションはほとんど見られなかった。
さらにスペインの強さを際立たせたのが、ボールを失った直後のカウンタープレスだった。攻撃が終わった瞬間に複数人で一斉にボールホルダーを囲み、自由を与えない。フランスはボールを奪っても顔を上げる時間すらなく、前線へ効果的なボールを供給できなかった。
前線から守備を完結させるこのスタイルこそ、現在のスペインを象徴する最大の武器と言えるだろう。
22分の先制点は、スペインの集中力と判断力が凝縮されていた。左サイドからのマルク・ククレジャのクロスボールが高くバウンドしたことで、リュカ・ディーニュが浮き球の処理に気を取られた隙をラミネ・ヤマルが見逃さなかった。
背後から一気に身体を入れ替えると、慌てたディーニュが足を引っかけてPKを献上。ミケル・オジャルサバルが大会５点目となるゴールを落ち着いて決め、スペインが試合を動かした。
そして、現在のスペインを象徴するゴールとなったのが58分の追加点だった。左サイドでアレックス・バエナのシュートがブロックされても攻撃は終わらない。こぼれ球をロドリが回収し、一度、クリアされたセカンドボールを今度はファビアンが拾う。そこからロドリとの短いパス交換を経て、右サイドの高い位置にいたペドロ・ポロへ展開した。
ポロは中央のダニ・オルモへ鋭い縦パスを差し込む。ダヨ・ウパメカノを背負ったダニ・オルモは激しいコンタクトを受けながらも、右足ワンタッチで絶妙な落としを選択。パスを出した後も走り続けていたポロがボールを受けて、エリア内へ侵入。GKマイク・メニャンとの１対１を冷静に制した。