「11年ぶり」「令和初の1円玉」造幣局の量産動画が1023万表示「公式なのに切り抜きっぽいw」
造幣局の公式X（@JapanMint_IAA）が14日、「久しぶりに1円を量産しています！！！」と投稿。11年ぶりとなる1円玉の量産や、令和初の通常発行となることを伝えた動画は1023万件表示、12万件を超える「いいね」（15日午前11時30分時点）を集め、「公式なのに切り抜きっぽいw」「出来たての一円ってこんなにピカピカなんや！！」などの反響が寄せられている。
【動画】シュール…「こんにちは、造幣局です。」から始まる11年ぶりの1円玉量産の様子
投稿では、「こんにちは、造幣局です。」というテロップとともに、製造中の1円玉が山積みになる様子や、アルミ板から1円玉が次々と打ち抜かれ、完成していく工程を紹介。「久しぶりに1円を量産しています！！！」と伝え、「久々にピカピカの1円玉がお手元に届くかも」と呼びかけた。
1円玉の通常発行は2015年以来11年ぶりで、令和になって初めて。久々の量産や、普段なかなか目にすることのない製造工程にも注目が集まった。
コメント欄には、「なんか手作り雑貨アカウントみたいなノリ笑」「お金の量産!? 犯罪だろ！！！！！！！！って思ったら『造幣局』で終わった」「ふざけてるのかと思ったら本当に造幣局のアカウントだった。笑」「公式なのに変な切り抜きっぽく見えるw」など、動画の演出に驚く声が寄せられた。
また、「出来たての1円とっても綺麗です」「出来たての1円ってこんなにピカピカなんや！！」「令和初の1円玉通常発行！！！！！！」「久々にって11年ぶり！」「11年ぶり！11年前に原材料のアルミを調達してた人とかいなくなってそうだから、ノウハウの引き継ぎからして大変そう。」など、11年ぶりの量産や、出来たての1円玉に注目するコメントも見られた。
投稿では、「こんにちは、造幣局です。」というテロップとともに、製造中の1円玉が山積みになる様子や、アルミ板から1円玉が次々と打ち抜かれ、完成していく工程を紹介。「久しぶりに1円を量産しています！！！」と伝え、「久々にピカピカの1円玉がお手元に届くかも」と呼びかけた。
1円玉の通常発行は2015年以来11年ぶりで、令和になって初めて。久々の量産や、普段なかなか目にすることのない製造工程にも注目が集まった。
コメント欄には、「なんか手作り雑貨アカウントみたいなノリ笑」「お金の量産!? 犯罪だろ！！！！！！！！って思ったら『造幣局』で終わった」「ふざけてるのかと思ったら本当に造幣局のアカウントだった。笑」「公式なのに変な切り抜きっぽく見えるw」など、動画の演出に驚く声が寄せられた。
また、「出来たての1円とっても綺麗です」「出来たての1円ってこんなにピカピカなんや！！」「令和初の1円玉通常発行！！！！！！」「久々にって11年ぶり！」「11年ぶり！11年前に原材料のアルミを調達してた人とかいなくなってそうだから、ノウハウの引き継ぎからして大変そう。」など、11年ぶりの量産や、出来たての1円玉に注目するコメントも見られた。