¡Ø¥³¥ó¥°x¥´¥¸¥é¡Ù¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬´Ú¹ñ¥ªー¥×¥ó¡¢Í½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«
¥´¥¸¥é¤È¥³¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¤òÁ´¿È¤ÇÂÎ¸³¤»¤è¡£¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¦¥ô¥¡ー¥¹½é¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡¦¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥³¥ó¥°x¥´¥¸¥é¡§¥¶¡¦¥é¥¤¥É¡ÊKONG X GODZILLA: The Ride¡Ë¡×¤è¤êÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Î¥í¥Ã¥Æ¥ïー¥ë¥É¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯7·î24Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡£
Åö½é¤Ï2025Ç¯12·î¤Î³«¶È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ìó7¥«·î±ä´ü¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤èÀµ¼°¥ªー¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥êー¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢ÅìÊõ¡¢ÊÆ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó³«È¯²ñ¼Ò¥µ¥êー¡¦¥Àー¥¯¡¦¥é¥¤¥º¤¬¶¦Æ±¤Ç¼ê¤¬¤±¤¿¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Àー¥¯¥é¥¤¥É¤Ç¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¦¥ô¥¡ー¥¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¡£
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥°¤ä¥´¥¸¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµðÂçÀ¸Êª¡È¥¿¥¤¥¿¥ó¡É¤¿¤Á¤Îµ¯¸»¤È¤µ¤ì¤ëÃÏ²¼¶õÆ¶À¤³¦¥Û¥í¥¦¡¦¥¢ー¥¹¡£¥í¥Ã¥Æ¥ïー¥ë¥É¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Î3³¬¡¢Ìó5,124Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë·úÀß¤µ¤ì¡¢Ã±ÆÈ¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÆ±¥Ñー¥¯»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÅê»ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥²¥¹¥È¤Ï¥¿¥¤¥¿¥ó¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÈëÌ©ÁÈ¿¥¥â¥Êー¥¯¤Î¿·¿Í¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¶õÃæÃµººÄúHEAV¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤¹¤ë8¿Í¾è¤ê¥Óー¥¯¥ë¤ËÅë¾è¡£¥â¥Êー¥¯¤Î¸¦µæ»ÜÀß¤äÀ°È÷»ÜÀß¤òÄÌ²á¤·¡¢»öÁ°ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Á¡¢¥Û¥í¥¦¡¦¥¢ー¥¹¤Ç¤ÎÇ¤Ì³¤Ø½ÐÈ¯¤¹¤ë¡£
¥³¥ó¥°¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤éÊ£¿ô¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤¬¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ²Ð»³³èÆ°¤¬È¯À¸¤·¡¢¥¿¥¤¥¿¥ó¤¿¤Á¤¬Ë½Áö¡£¶¼°Ò¤¬ÃÏ¾åÀ¤³¦¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥´¥¸¥é¤¬·èÄêÅª¤Ê¾ìÌÌ¤Ç½Ð¸½¤·¡¢¥³¥ó¥°¤È¶¦Æ®¤¹¤ë¡£¥²¥¹¥È¤â2Âç¥¿¥¤¥¿¥ó¤È¤È¤â¤Ë·ã¤·¤¤Àï¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤À¡£
±Ç²è¤Ç¤Ï¡Ø¥´¥¸¥évs¥³¥ó¥°¡Ù¡Ø¥´¥¸¥éx¥³¥ó¥° ¿·¤¿¤Ê¤ëÄë¹ñ¡Ù¤È¥´¥¸¥é¤ÎÌ¾Á°¤¬Àè¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ËÜ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥³¥ó¥°x¥´¥¸¥é¡×¡£Êª¸ì¤¬¥³¥ó¥°¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¡¢¥´¥¸¥é¤¬¸åÈ¾¤Î½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»²Àï¤¹¤ë¹½À®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾è¼Ö»þ´Ö¤ÏÌó11Ê¬¡£8¿Í¾è¤ê¥Óー¥¯¥ë2Âæ¤¬±¿¹Ô¤·¡¢µðÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¼ÖÎ¾¤ÎÆ°¤¡¢³Æ¼ïÆÃ¼ì¸ú²Ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¹â¤µºÇÂç5¥áー¥È¥ë¡¢Éý11¥áー¥È¥ë¤ËµÚ¤ÖÂç·¿¥¢¥Ë¥Þ¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Óー¥¯¥ë¤ÎÆ°¤¤äµðÂçÂ¤·Á¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢±Ç²è¤ÎÆâÉô¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢·àÃæ¤ÇÈëÌ©ÁÈ¿¥¥â¥Êー¥¯¤Î³Æ´ðÃÏ¤Ë¸ÇÍÈÖ¹æ¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀßÄê¤Ë¤Ê¤é¤¤¡¢ËÜ»ÜÀß¤Ë¤Ï¡ÖM-42¡×¤È¤¤¤¦ÈÖ¹æ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£Æþ¾ì¤«¤éÂà¾ì¤Þ¤Ç¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¥â¥Êー¥¯»ÜÀß¤È¤·¤Æ¹½À®¤·¡¢ÂÔµ¡Îó¤ò´Þ¤á¤Æ±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËËÜ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¦¥ô¥¡ー¥¹¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥êー¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÃ´Åö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ð¥¤¥¹¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥ó¥´¤Ï¡¢±Ç²èÀ½ºî¥Áー¥à¤È¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÃ´Åö¼Ô¤¬¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£±Ç²è¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¶¯¤á¤ë¤¿¤á¡¢Êª¸ì¤Ë¤âÄ´À°¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2027Ç¯3·î26Æü¤Ë¤Ï¡¢Â³ÊÔ±Ç²è¡Ø¥´¥¸¥éx¥³¥ó¥°¡§¥¹ー¥Ñー¥Î¥ô¥¡¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡£Ã±ÆÈ¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯ÂÎ¸³¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢±Ç²è¤È±Ç²è¤ò·Ò¤°¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¦¥ô¥¡ー¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê°ì¾Ï¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Source:, ,