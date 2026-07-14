高級感があるのに破格！大阪・天満橋の駅直結ホテルが神コスパすぎた
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が「【激安高級ホテル】大阪にある駅直結の便利なホテルに1泊5,000円で宿泊することができました」を公開した。動画では、大阪市中央区にある「大阪キャッスルホテル」に1泊約5,000円で宿泊した様子を紹介。駅直結の利便性や、ショッピングモールに隣接する魅力的な環境を詳しくレビューしています。
動画の冒頭では、最寄り駅である地下鉄・京阪の天満橋駅からホテルへ向かいます。「駅直結のホテルって雨が降ってたとしても一切傘をささずに行けるのが良いですよね」と語り、アクセスの良さを強調。今回は旅行予約サイトのポイント割引を利用し、1泊5,084円という破格の値段で宿泊できたことを明かしました。
ホテル内は高級感のある落ち着いた雰囲気で、7階のフロント周辺にはアメニティバーが設置されています。さらに、隣接する商業施設「京阪シティモール」に直結する連絡通路も完備。「外に出ずに直接行けるのは本当に便利ですよね」と、滞在中の快適な環境を絶賛しました。また、館内の階段付近には約500冊が揃う漫画コーナーが用意されており、部屋に3冊まで持ち込んで楽しめる点も魅力の1つです。
今回予約したのはシングルルームでしたが、16平米のツインルームに無償アップグレードされるという嬉しいサプライズも。「1人で宿泊するには十分なスペースでした」と満足げに語ります。室内は昔ながらの空調や家具を残しつつも、ユニットバスは綺麗に改装されており、窓からは天満橋のビル群が見渡せます。夕食には直結するモールの地下にある「とんかつ さくら亭」を訪れ、鹿児島県産のブランド豚を使ったロースかつ定食を堪能しました。
駅からのアクセスの良さに加え、周辺施設の充実ぶりやコストパフォーマンスの高さも魅力的な大阪キャッスルホテル。大阪でのビジネスや観光の拠点を検討している方は、次回のホテル選びの参考にしてみてはいかがでしょうか。
動画の冒頭では、最寄り駅である地下鉄・京阪の天満橋駅からホテルへ向かいます。「駅直結のホテルって雨が降ってたとしても一切傘をささずに行けるのが良いですよね」と語り、アクセスの良さを強調。今回は旅行予約サイトのポイント割引を利用し、1泊5,084円という破格の値段で宿泊できたことを明かしました。
ホテル内は高級感のある落ち着いた雰囲気で、7階のフロント周辺にはアメニティバーが設置されています。さらに、隣接する商業施設「京阪シティモール」に直結する連絡通路も完備。「外に出ずに直接行けるのは本当に便利ですよね」と、滞在中の快適な環境を絶賛しました。また、館内の階段付近には約500冊が揃う漫画コーナーが用意されており、部屋に3冊まで持ち込んで楽しめる点も魅力の1つです。
今回予約したのはシングルルームでしたが、16平米のツインルームに無償アップグレードされるという嬉しいサプライズも。「1人で宿泊するには十分なスペースでした」と満足げに語ります。室内は昔ながらの空調や家具を残しつつも、ユニットバスは綺麗に改装されており、窓からは天満橋のビル群が見渡せます。夕食には直結するモールの地下にある「とんかつ さくら亭」を訪れ、鹿児島県産のブランド豚を使ったロースかつ定食を堪能しました。
駅からのアクセスの良さに加え、周辺施設の充実ぶりやコストパフォーマンスの高さも魅力的な大阪キャッスルホテル。大阪でのビジネスや観光の拠点を検討している方は、次回のホテル選びの参考にしてみてはいかがでしょうか。
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