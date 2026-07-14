FIFA北中米ワールドカップ（W杯）で日本代表の一員として活躍したMF伊東純也が、7月14日放送の日本テレビ系情報番組「ZIP!」に生出演。

帰国直後の“まさかの行動”を明かし、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。

午前7時20分過ぎ、デニムシャツに黒のパンツ、スニーカーという爽やかコーデでスタジオ生中継に登場した伊東。MCの水卜麻美アナウンサーから帰国後の過ごし方を聞かれると、「最初ゆっくりして、親知らず抜いて、家族でゆっくり過ごしてました」とさらりと回答。スタジオが「ええーっ！」と驚きの声に包まれるなか、水卜アナから「腫れは引いて？」と聞かれると、伊東は「ちょっとだけ、まだあるんですけど」と言いながらも笑顔を見せた。

激闘を終えて帰国し、ようやく羽を伸ばせる貴重なオフ期間。真っ先に「親知らずの抜歯」という、ある意味でタフなミッションを平然とこなしていた事実に、SNS上のファンも衝撃。「親知らず抜いたとか話して可愛い」「安定のマイペース感がかわいい」「伊東親知らず抜いたんや笑」「まさかの 親知らずを抜いた情報聞けるとは」「純也くん… どこぞのアイドルよ！ 可愛いすぎるーーー 親知らず抜いてたのね」といった声が上がっている。

その後もW杯期間中のエピソードや、将来の日本代表を目指すサッカー少年たちの質問ににこやかに答えるなど、終始穏やかな表情で生放送の番組出演を楽しんでいた様子だった。（FOOTBALL ZONE編集部）