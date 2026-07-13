【「ブルーロック」ワールドプレミア】高橋文哉・櫻井海音・高橋恭平らキャスト12人がブルーカーペット集結
【モデルプレス＝2026/07/13】俳優の高橋文哉が主演を務める実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）ワールドプレミアのブルーカーペットアライバルが13日、日比谷仲通りにて開催された。高橋をはじめとする総勢12人の豪華キャストが集結した。
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この日は、潔世一演じる文哉をはじめ櫻井海音（蜂楽廻役）、高橋恭平（千切豹馬役）・野村康太（國神錬介役）・西垣匠（成早朝日役）・倉悠貴（吉良涼介役）とチームZを演じるメンバーが多く集まったほか、&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）（凪誠士郎役）・綱啓永（御影玲王役）・樋口幸平（剣城斬鉄役）とチームVのキャストも。さらにチームYの二子一揮を演じる富本惣昭、チームXの馬狼照英を演じる東啓介、さらに“ブルーロックプロジェクト”を率いる日本フットボール連合（JFU）の帝襟アンリ役・畑芽育も登壇した。
ブルーカーペットには熱く肩を組み合った文哉と櫻井、クールなポージングから笑顔で指差し合ったKと綱、お揃いのポーズがキュートな恭平と樋口、笑顔で揃って手を振る姿が可愛らしい野村と西垣、凛々しく歩を進めた富本と東、黒と白の対照的な衣装に身を包みピースした倉と畑の6組のペアが順番に登場。天候はあいにくの小雨がパラパラと降る状況となったが、キャストたちは約50mにわたるブルーカーペットを歩きながら、キャストを一目見ようと集まった200人のファンとのコミュニケーションを楽しんだり、報道陣の取材に笑顔で対応したりと華やかなイベントに。
フォトセッションのエリアでは、野村がボールをキックするような動作を見せると畑をはじめほかキャストが「おお〜！」と感激。Kと綱が「すみません！」と最後に到着すると、和気あいあいとした雰囲気のまま撮影も進行。イベントを受け、高橋は「全てのキャストで揃って大きな力を持って1か月前を乗り越えてブルーカーペットイベントをやらせていただけることは本当に幸せ」とにっこり。「ここまでたくさんの方に作品を楽しみにしていただけていることが僕は一主演として本当にありがたいと思っていますし、今日ここに一緒に立ってくださっている皆さんにも感謝をしたいと思います」とコメントした。
『ブルーロック』は、日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生FW（フォワード）たちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げる物語。常識を打ち破る斬新な設定と個性を爆発させるエゴイスティックなキャラクターたち、そして予測不能なストーリー展開が国内外の読者を熱狂させ、サッカー漫画の新たな金字塔として人気を誇る。これまで2022年にTVアニメ化、24年には劇場アニメが公開、さらにスマホゲーム、舞台化など幅広い分野にてメディアミックスを展開してきた『ブルーロック』が待望の実写映画化となる。（modelpress編集部）
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◆高橋文哉・櫻井海音・高橋恭平ら「ブルーロック」キャスト12人集結
この日は、潔世一演じる文哉をはじめ櫻井海音（蜂楽廻役）、高橋恭平（千切豹馬役）・野村康太（國神錬介役）・西垣匠（成早朝日役）・倉悠貴（吉良涼介役）とチームZを演じるメンバーが多く集まったほか、&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）（凪誠士郎役）・綱啓永（御影玲王役）・樋口幸平（剣城斬鉄役）とチームVのキャストも。さらにチームYの二子一揮を演じる富本惣昭、チームXの馬狼照英を演じる東啓介、さらに“ブルーロックプロジェクト”を率いる日本フットボール連合（JFU）の帝襟アンリ役・畑芽育も登壇した。
フォトセッションのエリアでは、野村がボールをキックするような動作を見せると畑をはじめほかキャストが「おお〜！」と感激。Kと綱が「すみません！」と最後に到着すると、和気あいあいとした雰囲気のまま撮影も進行。イベントを受け、高橋は「全てのキャストで揃って大きな力を持って1か月前を乗り越えてブルーカーペットイベントをやらせていただけることは本当に幸せ」とにっこり。「ここまでたくさんの方に作品を楽しみにしていただけていることが僕は一主演として本当にありがたいと思っていますし、今日ここに一緒に立ってくださっている皆さんにも感謝をしたいと思います」とコメントした。
◆高橋文哉主演「ブルーロック」
『ブルーロック』は、日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生FW（フォワード）たちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げる物語。常識を打ち破る斬新な設定と個性を爆発させるエゴイスティックなキャラクターたち、そして予測不能なストーリー展開が国内外の読者を熱狂させ、サッカー漫画の新たな金字塔として人気を誇る。これまで2022年にTVアニメ化、24年には劇場アニメが公開、さらにスマホゲーム、舞台化など幅広い分野にてメディアミックスを展開してきた『ブルーロック』が待望の実写映画化となる。（modelpress編集部）
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