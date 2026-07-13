NHKは13日、来年1月放送の吉岡里帆（33）主演ドラマ10「デンジャラス」の出演者変更を発表した。出演を予定していた女優・中村ゆり（44）が腸閉塞のため降板し、代役を菊地凛子（45）が務める。

菊地が演じる松子は、主人公・重子（吉岡里帆）の姉で、文豪・谷崎潤一郎（オダギリジョー）の妻。明るく華やかな性格で、控えめな妹・重子とは対照的な存在として描かれる。また、小説「春琴抄」のモデルとなった文豪・谷崎のミューズという重要な役どころだ。

菊地は1999年に映画「生きたい」でスクリーンデビュー。2007年公開の映画「BABEL」では米アカデミー賞助演女優賞にノミネートされるなど国際的に高い評価を受けた。NHKでは大河ドラマ「鎌倉殿の13人」、連続テレビ小説「ブギウギ」「虎に翼」などに出演している。

「デンジャラス」は桐野夏生氏の同名小説が原作で、主演は吉岡里帆。上白石萌歌、宇野祥平、片岡凜、井上祐貴、芋生悠、菅原大吉、オダギリジョーらが出演する。

なお、放送話数も当初予定していた全10話から全9話へ変更される。