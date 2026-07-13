『風、薫る』“直美”上坂樹里、覚悟の“宣言”にネット驚き「すごいっ！」「成長が著しい」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第16週「新風吹くころ」（第76回）が13日に放送され、直美（上坂）がりん（見上）たち一ノ瀬家の人々に“覚悟”を伝えると、ネット上には「かっこいい」「腹の据わり具合すごいっ！」「人間的成長が著しい」などの反響が寄せられた。
【写真】明日の『風、薫る』晴れやかな表情のりん（見上愛）
山本（本田大輔）が亡くなったショックから立ち直ることができず、看護婦としての仕事にも支障が生じてしまうりん。そんな彼女に直美は、看護婦を辞めるよう宣告する。
ショックのあまり制服姿で病院を後にしたりんが帰宅すると、そこには捨松（多部未華子）の姿が。りんは捨松から新潟にある女学校の寮の舎監として働いてみてはどうかと提案される。捨松は直美からの打診を受けて、りんのために新しい仕事を探してきたのだった。
舎監として働くことになると、家族と離れ単身赴任になると言われたりん。娘の環（英茉）を女学校へ進学させたいものの、新潟はあまりにも遠い。悩みを深めるりんに、直美は“自分も環の進学費用を支払うから東京で働き口を探してみては？”と提案。これにりんが「そんなこと頼めない…」と返すと、直美は「家族じゃないから？」とつぶやく。
新潟行きを躊躇するりんに、直美は「再婚するしかないんじゃない？」と問いかける。しかしりんは「環と私の人生をほかの誰かに委ねたくない」と応じる。優柔不断な態度にいら立つ直美が山本の件について触れるとりんもヒートアップ。二人は激しい口論を展開する。
口論の末、直美は真剣な表情で「決めた」と言い、その場に美津（水野美紀）と環を呼ぶ。直美は一ノ瀬家の人々の前で「私、この家の本当の家族になります…環ちゃんの二人目のお母さんになる」と宣言。「私が家族になりたいの…ならせてください！」と頭を下げる直美の姿が映し出されると、ネット上には「直美さん…かっこいいな」「覚悟すごい」「腹の据わり具合すごいっ！」「本当の家族になりたい直美でドカ泣き」「直美さんの人間的成長が著しい」といった声が集まっていた。
【写真】明日の『風、薫る』晴れやかな表情のりん（見上愛）
山本（本田大輔）が亡くなったショックから立ち直ることができず、看護婦としての仕事にも支障が生じてしまうりん。そんな彼女に直美は、看護婦を辞めるよう宣告する。
舎監として働くことになると、家族と離れ単身赴任になると言われたりん。娘の環（英茉）を女学校へ進学させたいものの、新潟はあまりにも遠い。悩みを深めるりんに、直美は“自分も環の進学費用を支払うから東京で働き口を探してみては？”と提案。これにりんが「そんなこと頼めない…」と返すと、直美は「家族じゃないから？」とつぶやく。
新潟行きを躊躇するりんに、直美は「再婚するしかないんじゃない？」と問いかける。しかしりんは「環と私の人生をほかの誰かに委ねたくない」と応じる。優柔不断な態度にいら立つ直美が山本の件について触れるとりんもヒートアップ。二人は激しい口論を展開する。
口論の末、直美は真剣な表情で「決めた」と言い、その場に美津（水野美紀）と環を呼ぶ。直美は一ノ瀬家の人々の前で「私、この家の本当の家族になります…環ちゃんの二人目のお母さんになる」と宣言。「私が家族になりたいの…ならせてください！」と頭を下げる直美の姿が映し出されると、ネット上には「直美さん…かっこいいな」「覚悟すごい」「腹の据わり具合すごいっ！」「本当の家族になりたい直美でドカ泣き」「直美さんの人間的成長が著しい」といった声が集まっていた。