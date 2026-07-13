テレ朝お天気お姉さん27歳、清楚なワンピース姿が「スタイル良すぎ」「可愛すぎる」 昨年はデジタル写真集も発売
お天気キャスターの今井春花が13日までにInstagramを更新。オフショットを披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】テレ朝お天気お姉さん27歳が「スタイル抜群」 写真集でも魅力全開（7枚）
2022年8月に気象予報士試験に合格すると、同年12月にはウェザーマップに所属、現在は『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めている今井。昨年はデジタル写真集も発売し、抜群のスタイルが話題となっている。
そんな彼女が「おしゃれな髪型にしてもらえて嬉しかったです」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、ワンピースを着てカメラに微笑みかけるショートカットの今井の姿が収められている。ファンからは「スタイル良すぎ」「可愛い」「素敵です」などの声が寄せられた。
引用：「今井春花」Instagram（＠imaisakura_）
【写真】テレ朝お天気お姉さん27歳が「スタイル抜群」 写真集でも魅力全開（7枚）
2022年8月に気象予報士試験に合格すると、同年12月にはウェザーマップに所属、現在は『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めている今井。昨年はデジタル写真集も発売し、抜群のスタイルが話題となっている。
そんな彼女が「おしゃれな髪型にしてもらえて嬉しかったです」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、ワンピースを着てカメラに微笑みかけるショートカットの今井の姿が収められている。ファンからは「スタイル良すぎ」「可愛い」「素敵です」などの声が寄せられた。
引用：「今井春花」Instagram（＠imaisakura_）