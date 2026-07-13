【Amazon プライムデー】Clarks（クラークス）のシューズが最大65%オフに
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon プライムデー」は、本日7月13日（月）が最終日です。今回はセール対象商品の中からクラークスをご紹介。通勤や外出で使いやすい靴をお得に購入できるチャンスです。
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両サイドのスリットで足入れしやすいビジネスシューズ
ブランドアイコンでもあるワラビーブーツのエントリーモデル
軽くて歩きやすい。王道デザインのスニーカー
安定感と自然な足の動きをサポート。こだわりの本革スニーカー
柔らかく仕上げたレザーと、ステッチが特長のドレスカジュアルシューズ
Clarks メンズ ブラッドリーウォーク革靴 レースアップシューズ ウォーキングビジネスシューズ
17,600円 → 6,155円（65%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
柔らかく心地よいフィット感のレディースシューズ
Clarks(クラークス) レディース アーラショア アンクルストラップ 厚底 軽量 歩きやすいサンダル
11,000円 → 6,600円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
デイリーからリゾートまで。人気の軽量サンダル
クラシックな雰囲気にモダンなアウトソールを組み合わせたオックスフォードシューズ
その他のおすすめ商品
new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 574 現行モデル スニーカー U574 M574 ML574スニーカー
13,970円 → 9,779円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 UL420Mスニーカー
9,790円 → 5,281円（46%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[アディダス] ランニングシューズ ギャラクシー 6 GX7256 メンズ
7,150円 → 3,933円（45%オフ）
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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
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