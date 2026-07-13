【Amazon プライムデー】Clarks（クラークス）のシューズが最大65%オフに

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon プライムデー」は、本日7月13日（月）が最終日です。今回はセール対象商品の中からクラークスをご紹介。通勤や外出で使いやすい靴をお得に購入できるチャンスです。

両サイドのスリットで足入れしやすいビジネスシューズ

ブランドアイコンでもあるワラビーブーツのエントリーモデル

軽くて歩きやすい。王道デザインのスニーカー

安定感と自然な足の動きをサポート。こだわりの本革スニーカー

柔らかく仕上げたレザーと、ステッチが特長のドレスカジュアルシューズ

柔らかく心地よいフィット感のレディースシューズ

デイリーからリゾートまで。人気の軽量サンダル

クラシックな雰囲気にモダンなアウトソールを組み合わせたオックスフォードシューズ

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

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