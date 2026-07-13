【Amazon プライムデー】Clarks（クラークス）のシューズが最大65%オフに
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon プライムデー」は、本日7月13日（月）が最終日です。今回はセール対象商品の中からクラークスをご紹介。通勤や外出で使いやすい靴をお得に購入できるチャンスです。

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両サイドのスリットで足入れしやすいビジネスシューズ


Clarks

[クラークス] ビジネスシューズ 261103097 メンズ ブラウンレザー

17,600円 → 10,560円（40%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ブランドアイコンでもあるワラビーブーツのエントリーモデル


Clarks

Clarks(クラークス) メンズ シェイカーブーツワラビーブーツ

19,800円 → 11,880円（40%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Clarks

Clarks(クラークス) メンズ シェイカーブーツワラビーブーツ

19,800円 → 12,980円（34%オフ）

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軽くて歩きやすい。王道デザインのスニーカー


Clarks

Clarks メンズ ブロディンレース 本革 軽量 歩きやすいスニーカー

17,600円 → 10,560円（40%オフ）

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安定感と自然な足の動きをサポート。こだわりの本革スニーカー


Clarks

Clarks メンズ アンコスタレース 軽量 歩きやすいスニーカー 本革

20,900円 → 12,033円（42%オフ）

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柔らかく仕上げたレザーと、ステッチが特長のドレスカジュアルシューズ


Clarks

Clarks メンズ ブラッドリーウォーク革靴 レースアップシューズ ウォーキングビジネスシューズ

17,600円 → 6,155円（65%オフ）

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柔らかく心地よいフィット感のレディースシューズ


Clarks

Clarks(クラークス) レディース アーラショア アンクルストラップ 厚底 軽量 歩きやすいサンダル

11,000円 → 6,600円（40%オフ）

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デイリーからリゾートまで。人気の軽量サンダル


Clarks

Clarks サンダル 軽量 厚底 歩きやすい アーラストロール レディース

11,000円 → 6,600円（40%オフ）

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クラシックな雰囲気にモダンなアウトソールを組み合わせたオックスフォードシューズ


Clarks

Clarks レディース ローレルレースオックスフォード

16,500円 → 8,250円（50%オフ）

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その他のおすすめ商品


adidas(アディダス)

[アディダス] スニーカー アドバンコート LIT48 EOT69

7,150円 → 3,999円（44%オフ）

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PUMA(プーマ)

PUMA(プーマ) ユニセックス大人 Vコート バルクスニーカー

5,390円 → 2,965円（45%オフ）

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new balance(ニューバランス)

new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 574 現行モデル スニーカー U574 M574 ML574スニーカー

13,970円 → 9,779円（30%オフ）

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new balance(ニューバランス)

new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 UL420Mスニーカー

9,790円 → 5,281円（46%オフ）

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adidas(アディダス)

[アディダス] ランニングシューズ ギャラクシー 6 GX7256 メンズ

7,150円 → 3,933円（45%オフ）

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