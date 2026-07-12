ベッカム家の末っ子ハーパー、ブロンドヘア際立つ大人びたルックで父に寄り添う
デヴィッド＆ヴィクトリア・ベッカム夫妻の愛娘ハーパーが、明るいブロンドヘアとメイク、そして長めのホワイトネイルを合わせた大人びたルックを披露。父デヴィッドに寄り添う仲むつまじい姿が公開された。
【写真】ブロンドヘアのハーパー＆息子とその恋人たちが集結
ヴィクトリアはこのたび、アメリカ初となる自身のストアをマイアミのバル・ハーバー・ショップスにオープン。これに合わせて現地時間7月9日、インスタグラムで家族写真を公開し「今夜ここマイアミにて、家族や友人とともに、ハウス・オブ・ヴィクトリア・ベッカムのバル・ハーバー・ショップス店オープンを祝うことができて、ワクワクしています」とつづった。
写真には、自身のブランドによるシルバーのシルクドレスを着たヴィクトリアをはじめ、次男ロメオと恋人のキム・ターンブル、三男クルスと恋人のジャッキー・アポステルの姿が。また、ヴィクトリアの隣では夫デヴィッドがハーパーと並び、ハーパーは両手を父の肩に添えてほほ笑んでいる。愛娘に寄り添われたデヴィッドも、うれしそうな笑顔を見せた。
母に似てメイクに夢中と伝えられるハーパーは、この投稿の翌日に15歳の誕生日を迎えた。近年は大人びたファッションでも注目を集めており、先月行われたデヴィッドのハリウッドの殿堂入りを祝う記念式典では、ピンクのシルクドレス姿を披露して話題になった。
今回のヴィクトリアの投稿には、店舗オープンへの祝福とともに、「ハーパーと父の姿がすごくキュート」「ゴージャスな家族」「一家が大好き」といったコメントが寄せられている。
なお、不仲が取り沙汰されている長兄ブルックリンの姿は、この日も見られなかったようだ。
引用：「ヴィクトリア・ベッカム」Instagram（＠victoriabeckham）
【写真】ブロンドヘアのハーパー＆息子とその恋人たちが集結
ヴィクトリアはこのたび、アメリカ初となる自身のストアをマイアミのバル・ハーバー・ショップスにオープン。これに合わせて現地時間7月9日、インスタグラムで家族写真を公開し「今夜ここマイアミにて、家族や友人とともに、ハウス・オブ・ヴィクトリア・ベッカムのバル・ハーバー・ショップス店オープンを祝うことができて、ワクワクしています」とつづった。
母に似てメイクに夢中と伝えられるハーパーは、この投稿の翌日に15歳の誕生日を迎えた。近年は大人びたファッションでも注目を集めており、先月行われたデヴィッドのハリウッドの殿堂入りを祝う記念式典では、ピンクのシルクドレス姿を披露して話題になった。
今回のヴィクトリアの投稿には、店舗オープンへの祝福とともに、「ハーパーと父の姿がすごくキュート」「ゴージャスな家族」「一家が大好き」といったコメントが寄せられている。
なお、不仲が取り沙汰されている長兄ブルックリンの姿は、この日も見られなかったようだ。
引用：「ヴィクトリア・ベッカム」Instagram（＠victoriabeckham）