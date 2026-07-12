『プリキュア』シリーズ初の劇場マナームービー上映決定 ぷちきゅあ大集合
アニメ『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』（たんプリ）が9月18日に公開されることを記念して、『プリキュア』シリーズ初となる劇場マナームービーが、24日よりT・ジョイ系列劇場（一部作品・劇場を除く）にて上映されることが決定した。
【動画】そのキャラ出るの！？公開された『プリキュア』劇場マナームービー
劇場マナームービーを彩るのは、プリキュアシリーズ初の公式スピンオフショートアニメ『ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜』で、歴代『プリキュア』シリーズの妖精をはじめとした「ちいさななかまたち」が「ぷちきゅあ」になって大集合。なんでもかなっちゃう「すご〜いせかい」を舞台に、のんびり過ごしたり、みんなで遊んだり、ときにはドタバタしたり…、それぞれが自由気ままに過ごす、かわいい日常を描いた作品となっている。
今回解禁となった劇場マナームービーは、映画館に遊びにやってきたぷちきゅあぷりるんをはじめとする、ぷちきゅあのなかまたちが、映画を観る時の4つの鑑賞マナーを可愛く楽しく呼びかける内容になっている。
テンションが上がって座席の周りを跳ね回るぷちきゅあこむぎや持ち込んだパフェを食べるぷちきゅあめっぷる、ぷちきゅあみっぷるなど、ぷちきゅあのなかまたちがマナー違反を再現しながら、劇場マナーをわかりやすく紹介。映画が始まる前から思わず笑顔になってしまうような、とびきりキュートな劇場マナームービーが完成した。
『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』は、『キミとアイドルプリキュア♪』『わんだふるぷりきゅあ！』メンバーも駆けつけ、シリーズの垣根を超えた夢の共演が実現し、一緒に事件を解決する物語。
ある日、街でウワサの「バツ印事件」が発生。そんな「バツ印事件」を追うあんなたちの前に妖精の依頼人・レインが現れ、彼の依頼は「ダメダメからかりんを守って欲しい」というものだった。レインに案内されてたどり着いたのは、まるで夢のように綺麗な場所「かりんの庭」。そこで出会った少女・かりんと、彼女を見守る妖精のアラン。かりんと仲良くなったあんなたちは、早速調査開始するが、平和な庭にも、突然ダメダメが現れて…。ダメダメって一体なに！？不思議な庭に隠された秘密に迫るストーリー。
【動画】そのキャラ出るの！？公開された『プリキュア』劇場マナームービー
劇場マナームービーを彩るのは、プリキュアシリーズ初の公式スピンオフショートアニメ『ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜』で、歴代『プリキュア』シリーズの妖精をはじめとした「ちいさななかまたち」が「ぷちきゅあ」になって大集合。なんでもかなっちゃう「すご〜いせかい」を舞台に、のんびり過ごしたり、みんなで遊んだり、ときにはドタバタしたり…、それぞれが自由気ままに過ごす、かわいい日常を描いた作品となっている。
テンションが上がって座席の周りを跳ね回るぷちきゅあこむぎや持ち込んだパフェを食べるぷちきゅあめっぷる、ぷちきゅあみっぷるなど、ぷちきゅあのなかまたちがマナー違反を再現しながら、劇場マナーをわかりやすく紹介。映画が始まる前から思わず笑顔になってしまうような、とびきりキュートな劇場マナームービーが完成した。
『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』は、『キミとアイドルプリキュア♪』『わんだふるぷりきゅあ！』メンバーも駆けつけ、シリーズの垣根を超えた夢の共演が実現し、一緒に事件を解決する物語。
ある日、街でウワサの「バツ印事件」が発生。そんな「バツ印事件」を追うあんなたちの前に妖精の依頼人・レインが現れ、彼の依頼は「ダメダメからかりんを守って欲しい」というものだった。レインに案内されてたどり着いたのは、まるで夢のように綺麗な場所「かりんの庭」。そこで出会った少女・かりんと、彼女を見守る妖精のアラン。かりんと仲良くなったあんなたちは、早速調査開始するが、平和な庭にも、突然ダメダメが現れて…。ダメダメって一体なに！？不思議な庭に隠された秘密に迫るストーリー。
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