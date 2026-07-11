日本人UFCファイター、“美人妻”と母国でつかの間の休息 仲良しすぎる投稿にファンほっこり
世界最高峰の格闘技団体「UFC」に参戦中の総合格闘家、堀口恭司の妻でタレント、川村那月が10日、自身のInstagramを夫の敗戦後初更新。夫と日本でつかの間の休息を過ごす姿を公開した。
【写真】本当に素敵な夫婦！ 堀口恭司、美人妻と日本でデート！（全5枚）
堀口は日本時間6月21日にアメリカ・ラスベガスで行われた「UFC Fight Night: Kape vs. Horiguchi 2」にて、フライ級ランキング2位のマネル・ケイプと対戦。この試合に勝利すればタイトル戦も見えていたところだが、無念のTKOを喫し、UFC復帰後初黒星を喫した。
そんな敗戦から半月以上がたったこの日、川村は「『前へ』ドシドシ歩いているあなたの後ろを、必死に追いかけるのが好きだ」との書き出しで夫との2ショットの数々を披露。現在、堀口は拠点をアメリカに移しているが、「恭司さん、少しの間でしたが日本で美味しいもの沢山食べて元気チャージしました」と説明。日本国内を旅行する束の間の休息を得たようだ。
川村は「キヨジさんがいつも笑顔なのは、リングに立てる今が最高に幸せだからなんだと感じます」「応援してくださる皆さんに会えて、ファイターという人生を歩めて、彼はとても幸せです」と夫の充実ぶりを明かし、「妻としてもマネージメントとしても、もっと力強く支えられるように頑張ります！」と誓っている。
夫を支えるひたむきな妻としての川村の投稿には、コメント欄に「推し夫婦すぎ！」「お二人ともめちゃくちゃ好きです」「素敵な奥さんです」「いつも堀口選手のサポートありがとうございます…！」「なっちゃんがそばにいてくれることで堀口選手も頑張れると思います」といった声が寄せられている。
引用：「川村那月」Instagram（＠kawamura_natsuki317）
【写真】本当に素敵な夫婦！ 堀口恭司、美人妻と日本でデート！（全5枚）
堀口は日本時間6月21日にアメリカ・ラスベガスで行われた「UFC Fight Night: Kape vs. Horiguchi 2」にて、フライ級ランキング2位のマネル・ケイプと対戦。この試合に勝利すればタイトル戦も見えていたところだが、無念のTKOを喫し、UFC復帰後初黒星を喫した。
川村は「キヨジさんがいつも笑顔なのは、リングに立てる今が最高に幸せだからなんだと感じます」「応援してくださる皆さんに会えて、ファイターという人生を歩めて、彼はとても幸せです」と夫の充実ぶりを明かし、「妻としてもマネージメントとしても、もっと力強く支えられるように頑張ります！」と誓っている。
夫を支えるひたむきな妻としての川村の投稿には、コメント欄に「推し夫婦すぎ！」「お二人ともめちゃくちゃ好きです」「素敵な奥さんです」「いつも堀口選手のサポートありがとうございます…！」「なっちゃんがそばにいてくれることで堀口選手も頑張れると思います」といった声が寄せられている。
引用：「川村那月」Instagram（＠kawamura_natsuki317）