狩野英孝、父が60歳で急死…「気持ちも準備ができないまま」別れた過去を明かす
お笑い芸人の狩野英孝（44）が、10日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。父が60歳で急死した過去を振り返った。
【写真】無茶振りにも応える 『徹子の部屋』に出演する狩野英孝
実家は、宮城県で1500年以上続く歴史ある神社であることで知られる狩野。東日本大震災では実家も被災し、「灯籠が倒れたり、鳥居が傾いたり、屋根が落ちたり」と被害を語った。その後は「家族、地域、氏子さん、ファンの方々のおかげもあって復興はできました」と振り返った。
その後、「やっと地震を乗り越えたと思ったら脳梗塞で亡くなってしまって」と、父が60歳で他界したことを告白。「脳梗塞って本当に急なんで気持ちも準備できないまま、だいぶ焦りましたけど、神社のこともあるし、ずっとくよくよしていられないな」と前を向いて芸人と神職の“二足のわらじ”の日々を始めたことを回顧していた。
【写真】無茶振りにも応える 『徹子の部屋』に出演する狩野英孝
実家は、宮城県で1500年以上続く歴史ある神社であることで知られる狩野。東日本大震災では実家も被災し、「灯籠が倒れたり、鳥居が傾いたり、屋根が落ちたり」と被害を語った。その後は「家族、地域、氏子さん、ファンの方々のおかげもあって復興はできました」と振り返った。
その後、「やっと地震を乗り越えたと思ったら脳梗塞で亡くなってしまって」と、父が60歳で他界したことを告白。「脳梗塞って本当に急なんで気持ちも準備できないまま、だいぶ焦りましたけど、神社のこともあるし、ずっとくよくよしていられないな」と前を向いて芸人と神職の“二足のわらじ”の日々を始めたことを回顧していた。