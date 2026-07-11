Happyくじ『ズートピア』10thアニバーサリー8月1日発売決定、全賞品ラインナップ
毎回ハズレなしの豪華賞品が必ず当たるHappyくじより、ディズニー映画『ズートピア』の公開10周年を記念した『ズートピア』10thアニバーサリーが登場だ。発売日は2026年8月1日（土）。セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて発売予定となっている。
今回のくじでは、ジュディ・ホップスやニック・ワイルドをはじめ、『ズートピア』のキャラクターたちが大集合。A賞には、『ズートピア2』のプロモーション映像で話題となったニックとジュディのセルフィーポーズを再現した「『ズートピア2』セルフィーフィギュア」が用意された。
そのほか、人気キャラクター9種をそろえたB賞「フィギュアコレクション」、ニックとジュディの警官姿を立体化したLast賞「ニック&ジュディ メモリアルフィギュア」、ふわふわのC賞「フェイスぬいぐるみマスコット」、描き下ろしデザインを使用したアイテムなど、ファン心をくすぐるラインナップとなっている。早速、チェックしていこう。A賞:『ズートピア2』セルフィーフィギュア〖全1種〗
サイズ
ニック：全高約16.6cm
ジュディ：全高約16.3cm
ニック、ジュディ、ゲイリー、ニブルズ、ハウバート、フィニック、クロウハウザー、フラッシュ、ガゼルがフィギュアに。劇中衣装を身にまとった、それぞれの個性あふれるコレクションだ。
サイズ
ニック：全高約8.3cm
ジュディ：全高約5.8cm
ゲイリー：全高約10.3cm
ニブルズ：全高約4.8cm
ハウバート：全高約8.3cm
フィニック：全高約5.4cm
クロウハウザー：全高約8.9cm
フラッシュ：全高約7.5cm
ガゼル：全高約11cm
ニック、ジュディ、フィニック、フラッシュが、バッグにも身につけられるフェイスマスコットに。
サイズ：約H7.5cm～10cmD賞:ポストカードブック〖全6種〗
『ズートピア』の名場面を詰め込んだ、20枚綴りのポストカードブック。
サイズ：約H14.8×W10cmE賞:カードホルダー&カードセット〖全7種〗
「みんなでセルフィー！」をテーマにした、ここでしか手に入らない描き下ろしデザイン。お気に入りのカードなどを持ち運べるカードホルダーだ。
カードホルダーサイズ：約H14.2×W7.4cm
カードサイズ：約H8.6×W5.4cm
歴代の『ズートピア』ポスターや、ニックとジュディの名場面を飾って集められるポスターコレクション。
サイズ：A4G賞:フラットポーチ〖全7種〗
描き下ろしデザインをはじめ、ズートピアのキャラクターがデザインされたフラットポーチ。描き下ろしデザインは「みんなでセルフィー！」がテーマだ。
サイズ：約H18×W20cmH賞:ラバーチャーム〖全7種〗
傘やペットボトルにも付けられるラバーチャーム。こちらも、ここでしか手に入らない描き下ろしデザインとなっている。
サイズ：約Φ7.5cm以内Last賞:ニック&ジュディ メモリアルフィギュア〖全1種〗
ニックとジュディの警官姿がバディで立体化。台座部分には名場面がデザインされた、10周年にふさわしいメモリアルなフィギュアだ。
サイズ
ニック：全高約18.7cm
ジュディ：全高約16.3cm
同一店舗にて「Happyくじ『ズートピア』10thアニバーサリー」を一度に4回購入するごとに、オリジナルカードが1個プレゼントされる。なくなり次第終了。
サイズ：約H8.6×W5.4cm
Happyくじ『ズートピア』10thアニバーサリーは、1回850円（税込）。2026年8月1日（土）より、セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて発売予定。店舗により取り扱い中止、発売時期が異なる場合があり、一部取り扱いのない店舗もある。