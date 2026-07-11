Happyくじ『ズートピア』10thアニバーサリー8月1日発売決定、全賞品ラインナップ

毎回ハズレなしの豪華賞品が必ず当たるHappyくじより、ディズニー映画『ズートピア』の公開10周年を記念した『ズートピア』10thアニバーサリーが登場だ。発売日は2026年8月1日（土）。セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて発売予定となっている。

今回のくじでは、ジュディ・ホップスやニック・ワイルドをはじめ、『ズートピア』のキャラクターたちが大集合。A賞には、『ズートピア2』のプロモーション映像で話題となったニックとジュディのセルフィーポーズを再現した「『ズートピア2』セルフィーフィギュア」が用意された。

そのほか、人気キャラクター9種をそろえたB賞「フィギュアコレクション」、ニックとジュディの警官姿を立体化したLast賞「ニック&ジュディ メモリアルフィギュア」、ふわふわのC賞「フェイスぬいぐるみマスコット」、描き下ろしデザインを使用したアイテムなど、ファン心をくすぐるラインナップとなっている。早速、チェックしていこう。

A賞:『ズートピア2』セルフィーフィギュア〖全1種〗

サイズ

ニック：全高約16.6cm

ジュディ：全高約16.3cm

B賞:フィギュアコレクション〖全9種〗

ニック、ジュディ、ゲイリー、ニブルズ、ハウバート、フィニック、クロウハウザー、フラッシュ、ガゼルがフィギュアに。劇中衣装を身にまとった、それぞれの個性あふれるコレクションだ。

サイズ

ニック：全高約8.3cm

ジュディ：全高約5.8cm

ゲイリー：全高約10.3cm

ニブルズ：全高約4.8cm

ハウバート：全高約8.3cm

フィニック：全高約5.4cm

クロウハウザー：全高約8.9cm

フラッシュ：全高約7.5cm

ガゼル：全高約11cm

C賞:フェイスぬいぐるみマスコット〖全4種〗

ニック、ジュディ、フィニック、フラッシュが、バッグにも身につけられるフェイスマスコットに。

サイズ：約H7.5cm～10cm

D賞:ポストカードブック〖全6種〗

『ズートピア』の名場面を詰め込んだ、20枚綴りのポストカードブック。

サイズ：約H14.8×W10cm

E賞:カードホルダー&カードセット〖全7種〗

「みんなでセルフィー！」をテーマにした、ここでしか手に入らない描き下ろしデザイン。お気に入りのカードなどを持ち運べるカードホルダーだ。

カードホルダーサイズ：約H14.2×W7.4cm

カードサイズ：約H8.6×W5.4cm

F賞:ポスターコレクション〖全11種〗

歴代の『ズートピア』ポスターや、ニックとジュディの名場面を飾って集められるポスターコレクション。

サイズ：A4

G賞:フラットポーチ〖全7種〗

描き下ろしデザインをはじめ、ズートピアのキャラクターがデザインされたフラットポーチ。描き下ろしデザインは「みんなでセルフィー！」がテーマだ。

サイズ：約H18×W20cm

H賞:ラバーチャーム〖全7種〗

傘やペットボトルにも付けられるラバーチャーム。こちらも、ここでしか手に入らない描き下ろしデザインとなっている。

サイズ：約Φ7.5cm以内

Last賞:ニック&ジュディ メモリアルフィギュア〖全1種〗

ニックとジュディの警官姿がバディで立体化。台座部分には名場面がデザインされた、10周年にふさわしいメモリアルなフィギュアだ。

サイズ

ニック：全高約18.7cm

ジュディ：全高約16.3cm

複数回購入特典:オリジナルカード〖全20種〗

同一店舗にて「Happyくじ『ズートピア』10thアニバーサリー」を一度に4回購入するごとに、オリジナルカードが1個プレゼントされる。なくなり次第終了。

サイズ：約H8.6×W5.4cm

Happyくじ『ズートピア』10thアニバーサリーは、1回850円（税込）。2026年8月1日（土）より、セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて発売予定。店舗により取り扱い中止、発売時期が異なる場合があり、一部取り扱いのない店舗もある。