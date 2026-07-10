【決算速報】イオン第1四半期は大幅増益！決算は「まずまず」株価と優待への影響
「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が、「【速報】株価復調なるか？イオンが注目の決算を発表！【株主優待はどうなる？】」と題した動画を公開した。動画では、イオンの第1四半期（3月-5月）決算内容と、今後の株価や株主優待への影響について詳しく解説している。
今回の決算発表によると、営業利益は前年同期比33.6%増と大幅な増益を記録した。第1四半期としては、通期業績予想に対して想定を上回る着地となった。しかし、アナリスト予想（コンセンサス）の経常利益を2.2%下回っており、市場からの評価が分かれる可能性があると指摘している。
事業別の内訳を見ると、利益の二極化が鮮明になっている。総合スーパー（GMS）やスーパーマーケット事業は赤字や減益と苦戦を強いられた。一方で、ヘルス＆ウエルネス事業や総合金融事業、ディベロッパー・エンターテイメント事業が前年比40%以上の増益となり、全体を大きく牽引した。「スーパーで人を集めて、テナント収入や金融サービスで稼ぐ」というグループ全体で利益を捉える構造が機能していると分析しつつ、物価高による消費者マインドの低下など本業である小売部門の立て直しを今後の課題として挙げた。また、イオン以外のグループ会社についても言及しており、スーパーマーケット関連のUSMHやイオン北海道、マックスバリュ東海などは軒並み減益となっている。
投資家が最も気になる株主優待や配当については、イオンを含むすべてのグループ会社で「変更なし」と発表された。人気の株主優待を獲得するためには、8月末までに100株以上を保有する必要がある。直近の株価はAI・半導体銘柄からバリュー株への資金流入により復調の兆しを見せていた。今後の動向について、今回の決算は「まずまず」と受け取られるとし、株価は日経平均の動向に大きく左右されるだろうと推測して動画を締めくくった。
今回の決算発表によると、営業利益は前年同期比33.6%増と大幅な増益を記録した。第1四半期としては、通期業績予想に対して想定を上回る着地となった。しかし、アナリスト予想（コンセンサス）の経常利益を2.2%下回っており、市場からの評価が分かれる可能性があると指摘している。
事業別の内訳を見ると、利益の二極化が鮮明になっている。総合スーパー（GMS）やスーパーマーケット事業は赤字や減益と苦戦を強いられた。一方で、ヘルス＆ウエルネス事業や総合金融事業、ディベロッパー・エンターテイメント事業が前年比40%以上の増益となり、全体を大きく牽引した。「スーパーで人を集めて、テナント収入や金融サービスで稼ぐ」というグループ全体で利益を捉える構造が機能していると分析しつつ、物価高による消費者マインドの低下など本業である小売部門の立て直しを今後の課題として挙げた。また、イオン以外のグループ会社についても言及しており、スーパーマーケット関連のUSMHやイオン北海道、マックスバリュ東海などは軒並み減益となっている。
投資家が最も気になる株主優待や配当については、イオンを含むすべてのグループ会社で「変更なし」と発表された。人気の株主優待を獲得するためには、8月末までに100株以上を保有する必要がある。直近の株価はAI・半導体銘柄からバリュー株への資金流入により復調の兆しを見せていた。今後の動向について、今回の決算は「まずまず」と受け取られるとし、株価は日経平均の動向に大きく左右されるだろうと推測して動画を締めくくった。
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