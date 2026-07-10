「銀だこ」ブランド初の中華酒場オープン、東京･神田駅前に1号店　自家製小籠包や東坡肉など提供

ホットランドホールディングスの連結子会社で、酒場事業を展開するオールウェイズは、7月13日、「銀だこハイボール酒場」から誕生した新ブランド「銀だこ点心酒場」の1号店を、東京･神田駅前にオープンする。

「銀だこ」ブランド初の中華酒場で、店内で皮から手作りする「自家製 小籠包」などの本格点心や、「東坡肉(トンポーロー)」、「よだれ鶏」といった酒類の相性を追求した中華料理を提供する。「築地銀だこ」の看板商品である「たこ焼」もラインアップした。

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店舗は、JR神田駅南口、および東京メトロ銀座線神田駅1番出口から徒歩約1分の立地に出店する。席数は66席で個室も用意。ランチや仕事帰りの一杯、飲み会など、多様なシーンでの活用を想定している。

またオープン記念として、7月13日〜15日の3日間限定･店舗限定で、対象ドリンクを特別価格で提供するキャンペーンを実施する。「角ハイボール」1杯を税込253円で、「こだわり酒場のレモンサワー」1杯を税込220円で提供する。期間中であれば、杯数の制限はない。

提供メニューの一例は以下の通り。いずれも価格は税込で表記。

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〈本格点心･中華料理を提供する新ブランドを展開〉

◆「自家製 小籠包」5個入り:858円

「自家製 小籠包」が看板メニューで、毎日店内で皮を練り、伸ばし、特製餡とスープを包んで仕上げる。手作りならではのもっちりとした皮と、蒸したてのおいしさを楽しめるとしている。

◆「自家製 肉焼売」「自家製 海老焼売」各5個入り:913円

「焼売」も自家製で、肉のうま味を感じられるよう仕上げた「自家製 肉焼売」と、海老の食感が特徴の「自家製 海老焼売」をラインアップ。酒場で気軽に楽しめるこだわりの「焼売」とした。

◆「ぜったいうまい‼レバニラ炒め」638円

食肉センターから直送される新鮮なレバーを、ニラ、もやしとともに香ばしく炒め、コク深い特製ダレで仕上げた。トロッと濃厚なレバーの旨みと香ばしいオリジナルのタレが食欲をかき立てる“お酒もご飯も進む”商品としている。

◆「東坡肉(トンポーロー)」748円

皮つきの豚バラ肉を柔らかく煮込んだもの。豚肉のうま味と脂の甘みを引き立てるよう、紹興酒や中国醤油などで味付けし、コク深い甘辛の味付けに仕上げた。箸でほどけるくらいの柔らかさで、とろけるような食感と濃厚な味わいが酒類に合うとしている。

◆「よだれ鶏」638円

しっとり柔らかく仕上げた鶏肉に、中国醤油と鶏ガラスープがベースの特製ダレを合わせ、香酢の酸味と花椒をアクセントに加えた。余ったタレを餃子や焼売につけて味わうのもおすすめとしている。

◆「棒棒鶏(バンバンジー)」638円

しっとり柔らかく仕上げた鶏むね肉に、ゴマの風味をきかせたコク深い自家製ダレをかけたもの。

◆「海老マヨ」528円

食感を追求し独自配合で仕上げた海老の衣に、まろやかでコクのある特製マヨソースを絡めた。プリプリした弾力のある海老とサクサクの食感、クリーミーなソースの組み合わせを楽しめるとした。

◆「自家製チャーシュー」748円

店内仕込みの自家製チャーシュー。数量限定で提供する。仕込みに時間をかけ、しっとり柔らかな食感と濃厚な豚肉の旨みを引き出しており、噛むほどに広がるコク深い味わいに仕上げたとしている。

◆「ぜったいうまい‼たこ焼」3個入り:374円

「築地銀だこ」の看板商品「ぜったいうまい‼たこ焼」も用意した。たこ焼と点心、中華料理を一度に味わえるのも「銀だこ点心酒場」の魅力としている。

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【店舗概要】

店舗名:「銀だこ点心酒場 神田駅南口店」

オープン日: 2026年7月13日(月)

場所: 東京都千代田区鍛冶町2丁目1-4盛光ビル2F

アクセス:

JR中央線･山手線･京浜東北線「神田駅」南口より徒歩1分

東京メトロ銀座線「神田駅」1番出口より徒歩1分

席数: 66席(テーブル:60席、カウンター:10席、個室:1室/6席)

営業時間:

〈ランチ〉11:30〜14:30(L.O.14:00)

〈ディナー〉16:00〜23:00(L.O.22:00)

※ランチ営業は7月21日(火)から開始する予定。

※写真はすべてイメージ。

※今後の営業状況により、商品内容や営業時間などが予告なく変更となる場合がある。

【オープン記念キャンペーン概要】

実施期間: 2026年7月13日(月)〜7月15日(水)※3日間限定

実施内容: 以下の2品を期間中、特別価格で提供する。何杯でも利用可能。

･「角ハイボール」1杯 特別価格: 253円

･「こだわり酒場のレモンサワー」1杯 特別価格: 220円

※本キャンペーンは「銀だこ点心酒場 神田駅南口店」限定で実施する。

※通常サイズのみ対象。

※予告なく内容を変更または終了する場合がある。