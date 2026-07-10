西川貴教、「THE FIRST TAKE」告知も曲名は「公開まで明言することは絶対に出来ません」→バレバレ（？）衣装にネット爆笑
アーティストの西川貴教が9日にXを更新し「THE FIRST TAKE」への出演を告知。曲名について「公開まで明言することは絶対に出来ません」とコメントしつつ、告知動画を披露すると、ファンから「もうアレじゃん（笑）」「衣装で分かるけどw」などのツッコミが相次いだ。
【動画】筋肉がすごい・・“伝説の衣装”でマイクの前に立つ西川貴教
西川は、10日（金）22時に公開される「THE FIRST TAKE」への出演を報告。投稿の中で「『THE FIRST TAKE』は稟議が大変厳しいんです」と切り出すと「今回何を歌ったかなんて当事者であっても公開まで明言することは絶対に出来ませんので、何卒ご了承下さい」とコメントしている。
しかし、西川が引用リポストした「THE FIRST TAKE」公式Xの告知動画には、98年リリースのヒット曲「HOT LIMIT」そっくりの衣装をまとい、神妙な面持ちでマイクの前に立つ西川の姿が。一部世代にとってはもはや隠しているのか…？ という“答え合わせ感”だが、違いと言えば、当時よりもパンプアップした肉体だろうか。
この投稿にファンからは「もうアレじゃん（笑）」「か、隠すのへたくそ！笑」「衣装で分かるけどw」などの声が続出。さらに「いったい生足魅惑の何メイドなんだ…」「これで消臭力だったら伝説になる」「ここからマフラー巻いてホワイトブレスに1票」などリプライ欄には大喜利状態に。公開前から大きな反響を呼んでいる。
果たして西川は何を歌うのか――。答え合わせは今夜22時、「THE FIRST TAKE」で。
引用：「西川貴教」X（@TMR15）
「THE FIRST TAKE」X（@The＿FirstTake）
【動画】筋肉がすごい・・“伝説の衣装”でマイクの前に立つ西川貴教
西川は、10日（金）22時に公開される「THE FIRST TAKE」への出演を報告。投稿の中で「『THE FIRST TAKE』は稟議が大変厳しいんです」と切り出すと「今回何を歌ったかなんて当事者であっても公開まで明言することは絶対に出来ませんので、何卒ご了承下さい」とコメントしている。
この投稿にファンからは「もうアレじゃん（笑）」「か、隠すのへたくそ！笑」「衣装で分かるけどw」などの声が続出。さらに「いったい生足魅惑の何メイドなんだ…」「これで消臭力だったら伝説になる」「ここからマフラー巻いてホワイトブレスに1票」などリプライ欄には大喜利状態に。公開前から大きな反響を呼んでいる。
果たして西川は何を歌うのか――。答え合わせは今夜22時、「THE FIRST TAKE」で。
引用：「西川貴教」X（@TMR15）
「THE FIRST TAKE」X（@The＿FirstTake）