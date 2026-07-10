『プラダを着た悪魔2』のデジタル配信が本日スタート！ブルーレイ＋DVDセットも発売決定

モード誌の舞台裏とファッションを通して主人公の成長を描いた名作映画『プラダを着た悪魔』の続編である『プラダを着た悪魔2』について、本日7月10日（金）よりデジタル配信（購入／レンタル）が開始。さらに、2026年9月18日（金）にはブルーレイ＋DVDセットおよび4K UHD＋ブルーレイ セットが発売される。



ランウェイの危機に――あの4人が再集結する、世紀の映画イベント

公開から20年を経た今なお、“働く女性のバイブル”として世界中で愛され続ける『プラダを着た悪魔』。時代を超えて愛されるこの名作が、アップグレードした待望の続編『プラダを着た悪魔2』となってカムバックを果たし、今年5月の劇場公開直後から大きな話題となり、興収50億円を突破する大ヒットを記録した。前作との「イッキ見」上映も多くのファンから喜びの声が上がった。

経営危機に直面した一流ファッション誌「ランウェイ」を舞台に、編集長のミランダ、元アシスタントのアンディ、エミリーらお馴染みのキャラクターたちが再集結する。紙からデジタルへと大きく変化した出版業界や、時代と共に移り変わるファッション業界を背景に、それぞれの信念と選択を描くドラマが展開されていく。前作さながらの華やかなファッションやユーモアあふれる会話劇はもちろん、かつて憧れの存在だった彼女たちが、変わりゆく時代をどう生き抜いていくのか、その姿にも大きな注目が集まった。

さらに、最新コレクションを彩る数々の衣装や、ニューヨークを舞台にした華麗なショーシーンも登場する。紙からデジタルへと大きく目まぐるしく移り変わるファッション業界の”いま”を背景に、仕事への情熱や人とのつながりを鋭く、そしてユーモラスに描き出す。映画の枠を超え、すべての”働く人”の背中を押す、新たなエンターテインメントが誕生した。

本編からの無料プレビュー映像が公開！

本作のデジタル配信開始（購入）を記念して、本編からの無料プレビュー映像が公開された。この映像では、紙媒体の衰退や広告収入の減少により存続の危機に立たされた「ランウェイ」の編集部を舞台に、編集長ミランダとその右腕ナイジェル、特集部に復帰したアンディ、そして元アシスタントで現在はラグジュアリーブランドの広告・マーケティングを担うエミリーが再び顔を合わせるシーンから始まる。

ランウェイの信頼回復のため特集部の編集責任者として迎えられたアンディは、広告主であるエミリーとの交渉を任されるが、ミランダから「私はあなたが失敗するのを待つだけ」と容赦ない言葉を浴びせられることに。前作から変わらないミランダの圧倒的な存在感と、立場が逆転したアンディとエミリーの関係性などをテンポよく描き出している。この先の「ランウェイ」の運命、そして4人の関係がどのように動き出していくのか期待が高まる映像だ。

“20年後だからこそ描けた” 続編誕生の理由とキャラクターの魅力

監督は前作に続きデヴィッド・フランケルが務め、メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチらオリジナル・キャストが続投。さらにケネス・ブラナーをはじめ、レディー・ガガ、ドナテラ・ヴェルサーチェ、ナオミ・キャンベル、ハイディ・クルムなど、現代のエンターテインメント界やファッション界を代表するアイコンたちが本人役で出演している。

『プラダを着た悪魔』は公開直後から続編の構想が語られていたものの、フランケル監督は「登場人物たちを再び集めるだけでは意味がない」と考えていたという。しかし、紙媒体の衰退やデジタル化が進み、かつて絶対的な影響力を誇ったファッション誌も変革を迫られる時代となった。「ミランダが自ら築いた帝国の変化とどう向き合うのか、そしてアンディが再び「ランウェイ」へ戻る理由を描くことに意義を感じた」と監督は語る。

脚本家アライン・ブロッシュ・マッケンナも、「20年前は、続編を作るべきではないと誰もが考えていた」と当時を振り返る。しかし、時代が移り変わる中で「彼女たちは今、何をしているのだろう」と考えるようになったことが、続編誕生のきっかけとなったという。「前作と変わらず、物語の中心にあるのはキャラクター同士の関係性」と語り、20年という歳月を経た彼らの新たな人生を描くことで、前作とは異なる魅力を持つ作品へと昇華させている。

また、再びミランダを演じるメリル・ストリープは、「ランウェイ」を取り巻く厳しい現実を語りつつも、「変わっていないのは、仕事への情熱」と話す。ミランダは自らの信念を貫きながら、会社を存続させるための決断を下していく。「彼女は以前より少し自由になったけれど、自分の立場が不安定になっていることも理解している」と語るメリルが演じる、新たなミランダの姿にも注目だ。

『プラダを着た悪魔2』配信情報

『プラダを着た悪魔2』は、本日7月10日よりデジタル配信開始（購入／レンタル）。

ブルーレイ＋DVD セット（アウターケース付き）と4K UHD＋ブルーレイ セットは、2026年9月18日（金）に発売。

今回発売されるパッケージやデジタル配信（購入）には、キャストやスタッフが前作から続編までを振り返る「アイコンたちの進化」をはじめ、作品を彩る数々の衣装に迫る「ファッション解説」、美しいイタリアでのロケの全貌を収めた「イタリアロケの舞台裏」、撮影現場でのキャストたちの素顔が垣間見える「NGシーン集」、さらにレディー・ガガとドーチーによるコラボ楽曲「ランウェイ」のミュージックビデオなど、作品の世界をより深く楽しめる豪華ボーナス・コンテンツが収録される。

（海外ドラマNAVI）

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