熱々ご飯に乗せてお好み焼き丼の完成

ソースとトッピングで見た目はお好み焼きに

卵とかき揚げをフライパンで合体させる

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短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の箸休め的存在にしていただけたら幸いです。