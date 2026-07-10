包丁いらずで超簡単！スーパーの「惣菜かき揚げ」を背徳的などんぶりに変身させるズボラテク
料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【ズボラ飯】惣菜かき揚げで作る「お好み焼き丼」なら、炭水化物＋炭水化物じゃないよな？」と題した動画を公開した。スーパーのお惣菜かき揚げを使い、あっという間にボリューム満点のどんぶりを作るズボラ飯レシピを紹介している。
調理は至ってシンプル。まずフライパンに卵を割り入れ、その上から買ってきたかき揚げをそのまま乗せる。この時、かき揚げが冷えている場合は「軽くレンチンして温めておくと良し」とのこと。かき揚げを卵に押し付けるようにして合体させ、卵が焼けたらひっくり返す。その後、ヘラで押し付けながらかき揚げをカリッと香ばしく焼き上げるのがポイントだ。
焼き上がったかき揚げにたっぷりのソースをかけると、ジュワッという音と共に湯気が立ち上る。まさに「視覚、聴覚、嗅覚で楽しむ」食欲をそそる瞬間だ。さらにマヨネーズ、青のり、鰹節、小ネギ、紅生姜をトッピングすれば、見た目はすっかりお好み焼きに。熱々のご飯に乗せれば、「かき揚げはお好み焼き味でもいいじゃない丼」の完成である。
「関西人じゃないけどお好み焼き＋ご飯が好物」と語るめしコイズミ。ソースとマヨネーズのジャンクな味わいが、ご飯と相性抜群の一品。余った惣菜の新しいアレンジとして、ぜひ試してみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・惣菜のかき揚げ 1個
・卵 1個
・サラダ油 適量
・お好み焼きソース 適量
・マヨネーズ 適量
・青のり 適量
・鰹節 適量
・小ネギ（小口切り） 適量
・紅生姜 適量
・温かいご飯 1杯分
［作り方］
1. かき揚げが冷蔵庫で冷えている場合は、軽く電子レンジで温めておく。
2. 鉄フライパンを中火で熱し、サラダ油を適量入れてしっかり馴染ませる。
3. 卵をフライパンに割り入れる。
4. 卵の上にかき揚げを乗せ、ヘラで軽く押し付けて卵と合体させる。
5. 卵が焼けてきたら、ヘラを底に入れてひっくり返す。
6. ヘラで押し付けながら、かき揚げの表面をカリッと焼く。
7. 焼き上がったらお好み焼きソースをかけ、マヨネーズ、青のり、鰹節、小ネギ、紅生姜をトッピングする。
8. 丼に盛った熱々のご飯の上に乗せて完成。
調理は至ってシンプル。まずフライパンに卵を割り入れ、その上から買ってきたかき揚げをそのまま乗せる。この時、かき揚げが冷えている場合は「軽くレンチンして温めておくと良し」とのこと。かき揚げを卵に押し付けるようにして合体させ、卵が焼けたらひっくり返す。その後、ヘラで押し付けながらかき揚げをカリッと香ばしく焼き上げるのがポイントだ。
焼き上がったかき揚げにたっぷりのソースをかけると、ジュワッという音と共に湯気が立ち上る。まさに「視覚、聴覚、嗅覚で楽しむ」食欲をそそる瞬間だ。さらにマヨネーズ、青のり、鰹節、小ネギ、紅生姜をトッピングすれば、見た目はすっかりお好み焼きに。熱々のご飯に乗せれば、「かき揚げはお好み焼き味でもいいじゃない丼」の完成である。
「関西人じゃないけどお好み焼き＋ご飯が好物」と語るめしコイズミ。ソースとマヨネーズのジャンクな味わいが、ご飯と相性抜群の一品。余った惣菜の新しいアレンジとして、ぜひ試してみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・惣菜のかき揚げ 1個
・卵 1個
・サラダ油 適量
・お好み焼きソース 適量
・マヨネーズ 適量
・青のり 適量
・鰹節 適量
・小ネギ（小口切り） 適量
・紅生姜 適量
・温かいご飯 1杯分
［作り方］
1. かき揚げが冷蔵庫で冷えている場合は、軽く電子レンジで温めておく。
2. 鉄フライパンを中火で熱し、サラダ油を適量入れてしっかり馴染ませる。
3. 卵をフライパンに割り入れる。
4. 卵の上にかき揚げを乗せ、ヘラで軽く押し付けて卵と合体させる。
5. 卵が焼けてきたら、ヘラを底に入れてひっくり返す。
6. ヘラで押し付けながら、かき揚げの表面をカリッと焼く。
7. 焼き上がったらお好み焼きソースをかけ、マヨネーズ、青のり、鰹節、小ネギ、紅生姜をトッピングする。
8. 丼に盛った熱々のご飯の上に乗せて完成。
YouTubeの動画内容
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短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の箸休め的存在にしていただけたら幸いです。