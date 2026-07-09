ツルンとした舌触りがまるでブドウ！甘酸っぱいタレが染みた「ミニトマトのハニーマリネ」
YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【ほぼブドウ】迷ったらこれ！トマト嫌いも食べれる！？レンチンで栄養アップした「ミニトマトのハニーマリネ」」と題した動画を公開しました。管理栄養士の視点から、効率よく栄養を摂取できるミニトマトの調理法と裏ワザを紹介しています。
動画で紹介されているのは、トマトの代表的な栄養素であるリコピンの吸収率を高めるレシピです。みほさんは「リコピンは加熱した方が吸収されやすい」「油に溶けやすい」と解説し、電子レンジ加熱とオリーブオイルを使用する方法を提案しています。
調理工程では、タッパーに材料を入れて電子レンジで加熱するだけという手軽さが魅力。加熱後に粗熱を取って皮を剥くことで、「まるでブドウみたいになって美味しい！」と、ツルンとした舌触りに仕上がるそうです。
また後半では、まな板を使わずに大量のミニトマトを一気に半分にカットする裏ワザも披露されています。2枚の平らなお皿でトマトを挟み、隙間に包丁を入れるという斬新なアイデアで、皮ごと食べる栄養満点バージョンを手間なく作る手順が解説されました。
冷蔵庫で3～4日保存可能で、箸休めやおやつ、おつまみにもぴったりな一品。甘酸っぱい美味しさと栄養が詰まった絶品マリネを、ぜひ日々の食卓に取り入れてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・ミニトマト 15個
・はちみつ 大さじ1（※1歳未満には与えないでください）
・オリーブオイル 大さじ1
・お酢 大さじ1/2
・塩 少々（お好みで）
［作り方］
1. ミニトマトはヘタを取って水洗いする。
2. ＜皮を剥く場合＞
タッパーにミニトマトを入れ、フォークで一箇所ずつ穴を開ける。はちみつ、オリーブオイル、お酢を加えて軽く混ぜ合わせる。ふんわりとラップをし、電子レンジ（600W）で2分加熱する。粗熱が取れたら、お好みで皮を剥く。
3. ＜皮ごと半分に切る場合＞
平らなお皿にミニトマトを並べ、もう1枚のお皿で上から挟む。お皿の隙間に横から包丁を入れ、一気に半分にカットする。タッパーにカットしたトマトを入れ、はちみつ、オリーブオイル、お酢を加えてよく混ぜる。
4. 冷蔵庫でよく冷やしたら完成。甘みが少ないと感じた場合は、塩をほんの少し入れると甘みが引き立つ。
動画で紹介されているのは、トマトの代表的な栄養素であるリコピンの吸収率を高めるレシピです。みほさんは「リコピンは加熱した方が吸収されやすい」「油に溶けやすい」と解説し、電子レンジ加熱とオリーブオイルを使用する方法を提案しています。
調理工程では、タッパーに材料を入れて電子レンジで加熱するだけという手軽さが魅力。加熱後に粗熱を取って皮を剥くことで、「まるでブドウみたいになって美味しい！」と、ツルンとした舌触りに仕上がるそうです。
また後半では、まな板を使わずに大量のミニトマトを一気に半分にカットする裏ワザも披露されています。2枚の平らなお皿でトマトを挟み、隙間に包丁を入れるという斬新なアイデアで、皮ごと食べる栄養満点バージョンを手間なく作る手順が解説されました。
冷蔵庫で3～4日保存可能で、箸休めやおやつ、おつまみにもぴったりな一品。甘酸っぱい美味しさと栄養が詰まった絶品マリネを、ぜひ日々の食卓に取り入れてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・ミニトマト 15個
・はちみつ 大さじ1（※1歳未満には与えないでください）
・オリーブオイル 大さじ1
・お酢 大さじ1/2
・塩 少々（お好みで）
［作り方］
1. ミニトマトはヘタを取って水洗いする。
2. ＜皮を剥く場合＞
タッパーにミニトマトを入れ、フォークで一箇所ずつ穴を開ける。はちみつ、オリーブオイル、お酢を加えて軽く混ぜ合わせる。ふんわりとラップをし、電子レンジ（600W）で2分加熱する。粗熱が取れたら、お好みで皮を剥く。
3. ＜皮ごと半分に切る場合＞
平らなお皿にミニトマトを並べ、もう1枚のお皿で上から挟む。お皿の隙間に横から包丁を入れ、一気に半分にカットする。タッパーにカットしたトマトを入れ、はちみつ、オリーブオイル、お酢を加えてよく混ぜる。
4. 冷蔵庫でよく冷やしたら完成。甘みが少ないと感じた場合は、塩をほんの少し入れると甘みが引き立つ。
YouTubeの動画内容
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