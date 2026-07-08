「1泊3600円でこの充実度」ホテル暮らしYouTuberが絶賛する進化系カプセルホテル
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が「【ホテル暮らし】ファーストキャビン西梅田に宿泊 快適なカプセルホテル」と題した動画を公開しました。動画では、ホテル暮らしサラリーマンの投稿者が、充実した設備と高いコストパフォーマンスで知られる「ファーストキャビン西梅田」の宿泊レビューを届けています。
大阪市福島区にある同ホテルは、2022年にリニューアルオープン。1階がおそらく女性専用、2階が男性専用フロアとなっており、ルームキーで管理されたエレベーターなどセキュリティ対策も万全です。フロント奥にはコンセント付きの広いラウンジスペースがあり、プラス1000円でナッツが食べ放題になる「ファスティングプラン」といったユニークな取り組みも紹介されています。アメニティ類はフロント横から必要な分だけ持っていくシステムが採用されています。
今回宿泊したのは、1泊3600円の「ビジネスクラス」のキャビン。一般的なカプセルホテルに比べて「天井がかなり高めに設定」されており、圧迫感のない空間が広がります。ベッドの上には着心地の良い上下セパレートタイプのナイトウェアやタオル類が用意され、室内には32型の大型テレビ、鍵付きの小さな金庫、空調調節パネル、2つのコンセントが完備されています。簡易宿泊所のため部屋自体の施錠はできませんが、快適に過ごせる工夫が随所に散りばめられています。
また、大浴場や24時間利用可能なシャワールーム、全自動コインランドリーなど、長期滞在にも嬉しい共用設備が充実している点もポイントです。夜にはホテルから徒歩1分の距離にあるラーメン店「片岡製作所」で食事を楽しむ様子も収められており、周辺の利便性の高さも伺えます。
手頃な価格帯ながら、飛行機のファーストクラスをイメージしたという洗練された空間は、出張や一人旅の強い味方になりそうです。次回の宿泊先選びの際に、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
大阪市福島区にある同ホテルは、2022年にリニューアルオープン。1階がおそらく女性専用、2階が男性専用フロアとなっており、ルームキーで管理されたエレベーターなどセキュリティ対策も万全です。フロント奥にはコンセント付きの広いラウンジスペースがあり、プラス1000円でナッツが食べ放題になる「ファスティングプラン」といったユニークな取り組みも紹介されています。アメニティ類はフロント横から必要な分だけ持っていくシステムが採用されています。
今回宿泊したのは、1泊3600円の「ビジネスクラス」のキャビン。一般的なカプセルホテルに比べて「天井がかなり高めに設定」されており、圧迫感のない空間が広がります。ベッドの上には着心地の良い上下セパレートタイプのナイトウェアやタオル類が用意され、室内には32型の大型テレビ、鍵付きの小さな金庫、空調調節パネル、2つのコンセントが完備されています。簡易宿泊所のため部屋自体の施錠はできませんが、快適に過ごせる工夫が随所に散りばめられています。
また、大浴場や24時間利用可能なシャワールーム、全自動コインランドリーなど、長期滞在にも嬉しい共用設備が充実している点もポイントです。夜にはホテルから徒歩1分の距離にあるラーメン店「片岡製作所」で食事を楽しむ様子も収められており、周辺の利便性の高さも伺えます。
手頃な価格帯ながら、飛行機のファーストクラスをイメージしたという洗練された空間は、出張や一人旅の強い味方になりそうです。次回の宿泊先選びの際に、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
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