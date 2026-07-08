＜反抗期イラつく＞自分で産んだのにムカつく…スルーがいいというけれど具体的な乗り越え方って？
乳幼児期から少しずつ自分のことができるようになる小学生を経て中学生になると、反抗的になる子どももいます。親の言うことを聞かない、話しかけても無視をする、いつも不機嫌そう……。そんな子どもの反抗は親を苦しめるものです。先日ママスタコミュニティには、お子さんの反抗期に悩むママからこんな投稿がありました。
『反抗期の息子がムカつく。自分が産んだのに、こんなにムカつくんだね。言い合いだけしてるけれど、本当腹が立って頭がおかしくなりそうだわ。お利口な子が羨ましい』
反抗的な態度にはスルーでいい！幼い頃を思い出してみて
『同じ土俵に立ったら負け。同じように腹が立ってイライラするだけ』
『腹が立つときもあるけれど、小さいときを思い出して「大きくなったんだな、あんなにママママ言っていたのに」と思い出して、自分で気持ちを落ち着かせている。そうすると笑えてくるよ。いちいち相手しないようにしている』
『私、反抗期が大好物。次は何をしでかすのか、何を言ってくるのか、どんな態度を取るのか。イライラはしたけれど、ワクワクでもあった』
お子さんの反抗期を経験したママたちからは、共感や慰めのコメントが相次いだ今回の投稿。これまで愛情深く一生懸命育ててきたわが子から毎日反抗されると、どんなに穏やかで優しいママでもショックを受けたりイラッとしたりするものでしょう。しかし、わが子の反抗的な態度や口答えをそのまま受け取り、同じ熱量でやり返しても、わが子から反抗されてこちらもイライラするという悪循環に陥るかもしれません。ママたちからは「適当にスルーしたほうがいい」、「いちいち相手にしない」といったアドバイスが寄せられていました。
またどうしても反抗的な態度にイライラが止まらない場合には、乳幼児期の写真や動画を見たり、「次はどんな行動をしてくるのかな」と様子をうかがったりして気持ちを落ち着かせる方法もあるとのことです。
反抗期があるのは、親にしっかり甘えられている証拠！
『自分の子だからイラッとくるんだよね。変なところで通じ合うというか』
『うちは夫が反抗期がなかったらしく、娘の反抗期のことを夫に言うと「ママの遺伝かな」と言ってくるから、娘より夫のほうが100倍ムカつくよ。夫は何も考えていないマザコンファザコンだから、反抗期がちゃんとある娘は自我が育っていると思うようにしている』
『私は20歳を過ぎてから遅い反抗みたいなのがきて、それ以来親と疎遠になった。反抗期がない＝親子関係が良好とは限らないのよね』
『いいお母さんなんだね。反抗できるのは甘えられるということだよ。「お母さんは相手してくれる！」と甘えているんだよ』
投稿者さんが息子さんに腹が立って仕方がないのは、「自分の子どもだから」という根本的な理由もあるのかもしれません。自分が相手をイラつかせるときに取りそうな行動をわが子が取っていたら、これは親を怒らせたいのだなと思ってしまうものでしょう。相手の気持ちがわかるからこそ、ママもイラッとしてしまうもの。
一方、反抗期があるのは、それだけ自分の意志や自我がしっかり成長し、大人への階段をのぼっていることにもなりそう。さらには家の中が安全基地となり、ママに甘えられる環境にもなっているのではないでしょうか。それは子どもにとって健全なことですよね。
そして反抗期にイライラしてしまうのは、それだけ必死に子育てをして子どもに向き合っている証拠といえそうです。もちろん反抗期がなくても、良い親子関係が継続するケースもあります。
家で発散できているということ！いつかは終わりがくる…はず
『息子は運動部に入っていたからか発散されて、あまり反抗期がなかったけれど、娘が怖かったよ。泣きたくなった。大学生になっておさまったけれど』
『育て方は関係ない。きょうだいでも違うから。子どものことを心から愛して一生懸命子育てをしているから、伝わらないのがムカつくよね！ うちの息子も反抗期がひどかったけれど、職場の先輩に「親の愛を感じて安心してるから反抗してるんだろうね」と言われて報われた気持ちになったよ。終わりは必ずあるよ！』
『反抗期のイライラは終わったけれど、大学生で免許を取ったら事故の心配のほうが大変。初心者マーク同士の友達と車で旅行したり。反抗期の悩みのほうが命の心配がなくてよかったな』
反抗期真っただ中のお子さんに接していると、「いつまで続くの？」という不安に襲われるかもしれません。個人差はありますが、中学校で始まった反抗期も高校入学のタイミングや遅くても高校卒業や大学入学の頃には終わったというママたちがいました。
また、運動部に属して思いっきり体を動かしていたり友達とたくさん遊んだり、外で何かしら発散する場所があると、家での反抗がひどくならなかったという体験談も。家と学校の往復だけだったり、勉強漬けで抑圧された環境だったりすると、親に反抗することもあるのでしょう。しかし、それは親への反抗が許されるという安心や甘えなのかもしれませんね。
さらには「反抗期よりも大学進学後のほうが悩んだ」という先輩ママのコメントもありました。一緒に住んでいて親の目が行き届いている中学生や高校生に比べたら、親元を離れた大学生以降は何かと不安がつきまとうのでしょう。もちろん子どもの性格によっても異なりますが、大学生の子を持つ先輩ママに比べたら反抗期の今はまだ不安が小さい。そう思うと、現時点の猛烈なイライラは軽減されるのかもしれません。
文・AKI 編集・こもも