実写版『モアナと伝説の海』日本版声優キャスト＆吹替版予告が解禁
実写版『モアナと伝説の海』より、日本版声優キャストと吹替版予告が解禁された。
【動画】実写版『モアナと伝説の海』US版予告＜日本語吹替版＞
本作は、南の島と大海原を舞台にしたディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化。愛する家族と島を救うため、大海原へと旅立つ“海に選ばれた”少女・モアナが、どんな困難にも心の声を信じて立ち向かう姿を、スケールアップした美しい映像で描き出す。
先日開催されたスペシャルイベントでは、モアナ役をME：IのTSUZUMI、マウイ役をアニメーション版から続投となる尾上松也が務めることが発表された。
モアナを深い愛情で見守り、島の伝統を語り継ぐ【タラおばあちゃん役】には、数々の映画・ドラマ・舞台で唯一無二の存在感を放つキムラ緑子が決定。本作が吹替初挑戦となり、「よけいな気配をできるだけ消して、懸命にオリジナル版に近づけたつもり」と語るなど本作への真摯な想いを明かしている。
モアナの父であり村を導く頼れるリーダー【トゥイ役】は、舞台で数々のディズニー作品にも出演してきた福井晶一。長年の夢だったというディズニー映画の吹替初参加となり、「責任感と威厳、そして父親としての温かさを丁寧に表現できるよう努めました」とコメントを寄せた。
そしてモアナの母【シーナ役】には真瀬はるかが抜擢され、念願だったディズニー映画への参加に「人生の夢がひとつ叶いました」と喜びを語り、娘を想う母ならではの葛藤や優しさをどのように表現するのかにも期待が高まる。
さらに強烈な個性で人気を誇る巨大なカニ【タマトア役】には、ファン念願のROLLYさんがアニメーション版から続投。唯一無二の歌声と圧倒的な存在感で、さらにゴージャスになったタマトアを実写版でも演じ、「更にゴージャスで、更にギンギラギンにその輝きを増した究極にナルシスティックなタマトアとして、また劇場で会える！」とタマトアさながらのユーモア溢れるコメントを寄せている。
そして、幼いモアナ【ベビー・モアナ役】は倉田瑛茉が決定し、家族で何度も観たという大好きな作品への参加に「飛び跳ねるくらい嬉しかった」と喜びを語っている。
この度、＜超＞実写版ならではの圧巻のスケールで描かれる壮大な冒険を、日本版声優陣の熱演で彩る吹替版予告がついに解禁。TSUZUMI演じるモアナのまっすぐで力強い歌声や、松也演じるマウイとの軽快な掛け合いが初めて本格的にお披露目となった。
本作で声優に初挑戦するTSUZUMIはモアナの芯の強さや葛藤、前に進もうとするひたむきな想いを繊細に声で表現し、そのまっすぐな演技にも注目が集まる。さらに松也が歌う劇中歌「俺のおかげさ」もお披露目され、＜超＞実写ならではのリアリティと圧巻のスケールに寄り添った新たな表現でエネルギッシュに歌い上げるシーンも大きな見どころだ。
日本版声優によって新たな命を吹き込まれたモアナとマウイのテンポの良い新鮮な掛け合いが吹替版予告ならではの魅力となっている。
実写版『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■キムラ緑子（タラおばあちゃん役）
吹き替えに挑戦するのは初めてでしたので、オーディションが楽しかったです。お役をいただけた時には驚きました。それからは、オリジナルで演じておられる俳優さんの声を、何度も何度も聴き込みました。自分の個性というより、よけいな気配をできるだけ消して、懸命にオリジナル版に近づけたつもりです。そこが注目ポイントかな（笑）。素晴らしい作品に自然に溶け込めておりますように祈っております。
■福井晶一（トゥイ役）
『モアナと伝説の海』は、以前から家族とともに親しんできた大切な作品でしたので、トゥイ役に決まったと聞いた時は大きな喜びとともに身が引き締まる思いでした。舞台ではディズニー作品に数多く携わってきましたが、吹き替えとして参加するのは今回が初めてで、長年の夢が叶った特別な機会となりました。
トゥイが持つ村長としての責任感と威厳、そしてモアナを深く愛する父親としての温かさを丁寧に表現できるよう努めました。ぜひご注目いただければ幸いです。
■真瀬はるか（シーナ役）
この度、ずっと人生の夢のひとつに掲げていた「ディズニー映画のお仕事」という夢が叶い本当に胸がいっぱいです。シーナは娘の想いを理解しつつも、島の掟、娘の安全、どれも大切に思うからこそ、母として複雑な想いが交錯します。
世のお母様方はシーナに共感できるものがあるのではないでしょうか。どの世代の方が観ても、共感と発見と、勇気をもらえる作品です。素晴らしい映像美と胸高鳴る音楽と共に、ぜひお楽しみください！
■ROLLY（タマトア役）
素敵な君へ〜やあ！ ローリーですよ！ 全国のタマトアファンの諸君！ 随分ヤキモキさせてすまなかったね、、そこでだ！
とんでもない嬉しいお、し、ら、せ！ 実写版『モアナと伝説の海』で更にゴージャスで更にギンギラギンにその輝きを増した究極にナルシスティックなタマトアとして又素敵な君と劇場で逢える事になりましたゾ！ 今どんな気分って？ グフフｧファ教えてやろう「歌にしてな！！！！」
■倉田瑛茉（ベビー・モアナ役）
このアニメは家族みんなで何回も見てた大好きなお話しなので、決まったときは飛び跳ねるくらいうれしかったです！ カメさんを守るシーンは、カメさんがこわくないように「だいじょうぶだよ！」っていう気持ちでやりました。大好きなシーンなので見てください！
【動画】実写版『モアナと伝説の海』US版予告＜日本語吹替版＞
本作は、南の島と大海原を舞台にしたディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化。愛する家族と島を救うため、大海原へと旅立つ“海に選ばれた”少女・モアナが、どんな困難にも心の声を信じて立ち向かう姿を、スケールアップした美しい映像で描き出す。
先日開催されたスペシャルイベントでは、モアナ役をME：IのTSUZUMI、マウイ役をアニメーション版から続投となる尾上松也が務めることが発表された。
モアナの父であり村を導く頼れるリーダー【トゥイ役】は、舞台で数々のディズニー作品にも出演してきた福井晶一。長年の夢だったというディズニー映画の吹替初参加となり、「責任感と威厳、そして父親としての温かさを丁寧に表現できるよう努めました」とコメントを寄せた。
そしてモアナの母【シーナ役】には真瀬はるかが抜擢され、念願だったディズニー映画への参加に「人生の夢がひとつ叶いました」と喜びを語り、娘を想う母ならではの葛藤や優しさをどのように表現するのかにも期待が高まる。
さらに強烈な個性で人気を誇る巨大なカニ【タマトア役】には、ファン念願のROLLYさんがアニメーション版から続投。唯一無二の歌声と圧倒的な存在感で、さらにゴージャスになったタマトアを実写版でも演じ、「更にゴージャスで、更にギンギラギンにその輝きを増した究極にナルシスティックなタマトアとして、また劇場で会える！」とタマトアさながらのユーモア溢れるコメントを寄せている。
そして、幼いモアナ【ベビー・モアナ役】は倉田瑛茉が決定し、家族で何度も観たという大好きな作品への参加に「飛び跳ねるくらい嬉しかった」と喜びを語っている。
この度、＜超＞実写版ならではの圧巻のスケールで描かれる壮大な冒険を、日本版声優陣の熱演で彩る吹替版予告がついに解禁。TSUZUMI演じるモアナのまっすぐで力強い歌声や、松也演じるマウイとの軽快な掛け合いが初めて本格的にお披露目となった。
本作で声優に初挑戦するTSUZUMIはモアナの芯の強さや葛藤、前に進もうとするひたむきな想いを繊細に声で表現し、そのまっすぐな演技にも注目が集まる。さらに松也が歌う劇中歌「俺のおかげさ」もお披露目され、＜超＞実写ならではのリアリティと圧巻のスケールに寄り添った新たな表現でエネルギッシュに歌い上げるシーンも大きな見どころだ。
日本版声優によって新たな命を吹き込まれたモアナとマウイのテンポの良い新鮮な掛け合いが吹替版予告ならではの魅力となっている。
実写版『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■キムラ緑子（タラおばあちゃん役）
吹き替えに挑戦するのは初めてでしたので、オーディションが楽しかったです。お役をいただけた時には驚きました。それからは、オリジナルで演じておられる俳優さんの声を、何度も何度も聴き込みました。自分の個性というより、よけいな気配をできるだけ消して、懸命にオリジナル版に近づけたつもりです。そこが注目ポイントかな（笑）。素晴らしい作品に自然に溶け込めておりますように祈っております。
■福井晶一（トゥイ役）
『モアナと伝説の海』は、以前から家族とともに親しんできた大切な作品でしたので、トゥイ役に決まったと聞いた時は大きな喜びとともに身が引き締まる思いでした。舞台ではディズニー作品に数多く携わってきましたが、吹き替えとして参加するのは今回が初めてで、長年の夢が叶った特別な機会となりました。
トゥイが持つ村長としての責任感と威厳、そしてモアナを深く愛する父親としての温かさを丁寧に表現できるよう努めました。ぜひご注目いただければ幸いです。
■真瀬はるか（シーナ役）
この度、ずっと人生の夢のひとつに掲げていた「ディズニー映画のお仕事」という夢が叶い本当に胸がいっぱいです。シーナは娘の想いを理解しつつも、島の掟、娘の安全、どれも大切に思うからこそ、母として複雑な想いが交錯します。
世のお母様方はシーナに共感できるものがあるのではないでしょうか。どの世代の方が観ても、共感と発見と、勇気をもらえる作品です。素晴らしい映像美と胸高鳴る音楽と共に、ぜひお楽しみください！
■ROLLY（タマトア役）
素敵な君へ〜やあ！ ローリーですよ！ 全国のタマトアファンの諸君！ 随分ヤキモキさせてすまなかったね、、そこでだ！
とんでもない嬉しいお、し、ら、せ！ 実写版『モアナと伝説の海』で更にゴージャスで更にギンギラギンにその輝きを増した究極にナルシスティックなタマトアとして又素敵な君と劇場で逢える事になりましたゾ！ 今どんな気分って？ グフフｧファ教えてやろう「歌にしてな！！！！」
■倉田瑛茉（ベビー・モアナ役）
このアニメは家族みんなで何回も見てた大好きなお話しなので、決まったときは飛び跳ねるくらいうれしかったです！ カメさんを守るシーンは、カメさんがこわくないように「だいじょうぶだよ！」っていう気持ちでやりました。大好きなシーンなので見てください！