【映画ランキング】『トイ・ストーリー５』洋画史上歴代トップのオープニング興収で首位発進！
7月3〜5日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され。ディズニー＆ピクサーの人気シリーズ最新作『トイ・ストーリー５』が、初週金土日動員164万人、興収24億1500万円をあげ、初登場1位を記録した。このオープニング3日間の興収は、『アナと雪の女王2』の数字を上回り、洋画史上歴代トップのスタートを切った。
【写真で見る】7月3〜5日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、公開から3週連続で首位をキープしていた『Michael／マイケル』が、週末金土日動員33万4000人、興収5億3900万円という高稼働を見せたもののワンランクダウン。それでも累計では動員308万人、興収49億円を突破した。
3位は、累計32万部を突破した背筋によるホラー小説を、清水崇監督が板垣李光人主演で映画化した『口に関するアンケート』が、初週金土日動員10万8000人、興収1億5400万円をあげ初登場。
4位は、公開3週目を迎えた『黒牢城』が、先週からワンランクダウン。累計では動員60万人、興収8億円を突破した。5位は、公開2週目の『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』、6位は公開7週目の『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』、7位には、公開3週目の『免許返納!?』。5〜7位は、それぞれ先週と同順位をキープしている。
また公開3週目を迎えた『魔女の宅急便 ４Ｋデジタルリマスター』が、先週圏外から8位へ返り咲いた。
7月3〜5日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『トイ・ストーリー５』
第2位：『Michael／マイケル』
第3位：『口に関するアンケート』
第4位：『黒牢城』
第5位：『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』
第6位：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』
第7位：『免許返納!?』
第8位：『魔女の宅急便 4Kデジタルリマスター』
第9位：『スーパーガール』
第10位：『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』
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2位は、公開から3週連続で首位をキープしていた『Michael／マイケル』が、週末金土日動員33万4000人、興収5億3900万円という高稼働を見せたもののワンランクダウン。それでも累計では動員308万人、興収49億円を突破した。
4位は、公開3週目を迎えた『黒牢城』が、先週からワンランクダウン。累計では動員60万人、興収8億円を突破した。5位は、公開2週目の『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』、6位は公開7週目の『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』、7位には、公開3週目の『免許返納!?』。5〜7位は、それぞれ先週と同順位をキープしている。
また公開3週目を迎えた『魔女の宅急便 ４Ｋデジタルリマスター』が、先週圏外から8位へ返り咲いた。
7月3〜5日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『トイ・ストーリー５』
第2位：『Michael／マイケル』
第3位：『口に関するアンケート』
第4位：『黒牢城』
第5位：『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』
第6位：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』
第7位：『免許返納!?』
第8位：『魔女の宅急便 4Kデジタルリマスター』
第9位：『スーパーガール』
第10位：『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』