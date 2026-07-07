中国滞在歴7年の日本人が解説する「中国の驚くべき生活習慣」常温牛乳から北京ビキニまで
YouTubeチャンネル「海外ビジネスカジュアル」が「中国の驚くべき生活習慣」と題した動画を公開した。中国滞在歴7年の平成鐵郎氏が、日本ではありえない中国特有の習慣について、「食習慣」「服装」「生活その他」の3つの観点から解説している。
隣国でありながら、まるで異世界のような中国の生活習慣。日本では考えられない「常温のビール」や「お湯を飲む文化」、さらには衝撃的なファッションである「北京ビキニ」まで、現地では全てが日常として溶け込んでいます。
なぜ中国の人々はこれほどまでに「体を冷やすこと」を嫌い、日本では非常識とされる行動が平然と行われているのでしょうか？また、驚くべき交通事情や無遠慮な質問の裏側に隠された、中国人の「真の国民性」とは一体何なのか。
中国現地滞在7年の中国通？？の平成鐵郎が、日本人の常識を根底から覆す中国のリアルな実態を徹底解剖します。驚きの光景が広がる現地の様子や、知られざる独特の価値観の背景は、ぜひこちらの動画本編でご確認ください！
隣国でありながら、まるで異世界のような中国の生活習慣。日本では考えられない「常温のビール」や「お湯を飲む文化」、さらには衝撃的なファッションである「北京ビキニ」まで、現地では全てが日常として溶け込んでいます。
なぜ中国の人々はこれほどまでに「体を冷やすこと」を嫌い、日本では非常識とされる行動が平然と行われているのでしょうか？また、驚くべき交通事情や無遠慮な質問の裏側に隠された、中国人の「真の国民性」とは一体何なのか。
中国現地滞在7年の中国通？？の平成鐵郎が、日本人の常識を根底から覆す中国のリアルな実態を徹底解剖します。驚きの光景が広がる現地の様子や、知られざる独特の価値観の背景は、ぜひこちらの動画本編でご確認ください！
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
私、鉄道ビジネスカジュアルを運営している平成鐵郎です。私の海外用チャンネルの旧「上海よもやチャンネル」ですが２０２３年４月に管理人が日本に帰任したため、中国の話題、その他海外の話題、海外旅行記や日本の不思議などをお届けします。チャンネル名も「海外ビジネスカジュアル」に2026年5月に変更いたしました。
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