NPB(日本野球機構)は7日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の最終結果を発表しました。

最多は日本ハムで6選手。先発部門で伊藤大海投手、捕手部門の田宮裕涼選手、一塁手部門の清宮幸太郎選手、外野手部門の万波中正選手、DH部門のレイエス選手。そして、最終盤までロッテの友杉篤輝選手と競っていた水野達稀選手が遊撃手部門で一位を獲得しました。

パ・リーグ最多投票は万波選手で650,809票でした。そのほかの球団はロッテが鈴木昭汰投手、小川龍成選手、西川史礁選手の3選手、ソフトバンクは栗原陵矢選手、周東佑京選手の2選手、オリックスがマチャド投手が選ばれました。西武と楽天からの選出はありませんでした。

今後は、7月9日に選手間投票、7月13日に監督選抜、7月22日にプラスワン投票が発表されます。

▽パ・リーグ ファン投票結果

※投票横の数字はファン投票選抜回数、()内の数字は選抜回数

【先発投手】

1位 伊藤大海(日本ハム)328,085票 1（2）

2位 平良海馬(西武)221,764票

3位 大津亮介(ソフトバンク)170,369票

【中継投手】

1位 鈴木昭汰(ロッテ)374,150票 1（2）

2位 甲斐野央(西武)324,994票

3位 田中正義(日本ハム)315,695票

【抑え投手】

1位 マチャド(オリックス)423,035票 1（2）

2位 横山陸人(ロッテ)393,037票

3位 柳川大晟(日本ハム)314,776票

【捕手】

1位 田宮裕涼(日本ハム)515,263票 2（2）

2位 若月健矢(オリックス)347,580票

3位 海野隆司(ソフトバンク)201,461票

【一塁手】

1位 清宮幸太郎(日本ハム)612,333票 2（3）※ファン投票2回選抜のうち、1回三塁手で選抜

2位 ネビン(西武)441,109票

3位 ソト(ロッテ)336,628票

【二塁手】

1位 小川龍成(ロッテ)468,100票 1（1）

2位 太田椋(オリックス)440,302票

3位 牧原大成(ソフトバンク)302,979票

【三塁手】

1位 栗原陵矢(ソフトバンク)611,335票 2（4）

2位 郡司裕也(日本ハム)366,807票

3位 宗佑磨(オリックス)257,509票

【遊撃手】

1位 水野達稀(日本ハム)457,530票 2（2）※2回選抜のうち、1回不出場

2位 友杉篤輝(ロッテ)365,965票

3位 紅林弘太郎(オリックス)275,947票

【外野手】

1位 万波中正(日本ハム)650,809票 3（4）

2位 西川史礁(ロッテ)586,326票 1（1）

3位 周東佑京(ソフトバンク)512,862票 1（3）

4位 近藤健介(ソフトバンク)456,596票

5位 西川龍馬(オリックス)358,998票

【DH】1位 レイエス(日本ハム)612,882票 2（2）2位 柳田悠岐(ソフトバンク)417,189票3位 ポランコ(ロッテ)256,565票