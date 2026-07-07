タレントのLiLiCo（55）が7日、自身のインスタグラムを更新し、夫で元「純烈」の小田井涼平との2ショットを公開するとともに、北海道に念願の家を購入したことを明かした。

LiLiCoは「ハッピー七夕。七夕プロポーズから9年か〜」と結婚記念日に触れ「人生で一番大きな買い物と言われる…家。一生懸命働いて…買った。自分に」と、家を購入したことを報告。「55歳の誕生日に（ちょっと遅れたけど…）」と、自身への誕生日プレゼントとして購入したことを明かした。

新居は北海道石狩郡当別町の「スウェーデンヒルズ」にあり、「もちろんスウェーデンハウス」と紹介。「半年ほど前に家を購入」と説明した。

昨年はネパールやウガンダで学校建設を支援し、シリアのトイレ整備にも協力したことを振り返り、「たくさんの笑顔に会ったお陰で、今度はあまりかわいがらない自分にも」と、自身へのご褒美として家を購入した経緯をつづった。

これまで多忙な日々の中でアーティストのマネジャーやプロモーション業務にも携わり、「出来ることはやる!!」と仕事への思いを吐露。「書斎として購入した家」と位置付け、「映画を観たあと、原稿を書いたあと、リモート取材を受けたあと、窓の外を一瞬眺めただけで、全てが素敵に感じる」と、新たな拠点で過ごす時間を明かした。

さらに「北海道の空気のお陰でこの半年休まず07:00〜24:00働けた」と感謝し、「車内生活から少しずつ車→ワンルームからステップアップ。必死で働いた」とこれまでの歩みを回顧。「人生のベストバイ。これからも働く」と、今後への意欲をつづった。

この投稿には「旦那さんと年に何回かは、ゆっくりそこで過ごせたら良いですね」「素敵なご主人とのお写真と愛ある日々の活動素晴らしいです」「最高なご自身へのご褒美ですねっ！」「スウェーデンハウス、憧れです」「２日前ドライブでスウェーデンヒルズに立ち寄りました！街並み美しい場所ですよね」「ハウス、素敵過ぎる」「夢が叶っていって、それまでの苦労も幸せに変えられましたね」と、さまざまなコメントが寄せられた。