ユニクロ「買ってはいけない夏服」着こなしが難しすぎるワースト3。一瞬で“部屋着っぽく”見えてしまう危険な商品とは
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆ユニクロ夏物の「買ってはいけない」ワーストバイアイテム3選
今回はユニクロの夏物の中から、買ってはいけないワーストバイアイテムを3点紹介します。ユニクロはコスパが良くて良品揃いな側面もありますが、もちろんファッション的におすすめしにくいものも存在します。
そこで今回は、つい手が伸びがちだけど危険なアイテムを3点紹介するとともに、その代替となるおすすめアイテムも紹介します。無駄な買い物にならないように、夏物をチェックする前にこの記事を参考に、今後のお買い物に役立ててみてください。
今回紹介するのは下記の3アイテムです。
・ドライワッフルヘンリーネックTシャツ 1990円
・ピーナッツ UT/リラックスフィット 1990円
・ドライカノコポロシャツ 2990円
◆▼ドライワッフルヘンリーネックTシャツ
まず紹介するのは、ユニクロのドライワッフルヘンリーネックTシャツです。価格は1990円で、凹凸のあるワッフル生地と首元にボタンが付いたヘンリーネックが特徴のTシャツです。
今年はさまざまな場所でヘンリーネックを見かけますが、実は初心者には少し難しいアイテムです。ヘンリーネックのデザインはやや上級者向けで、目立ちやすい顔周りや襟元で装飾性を出すことができます。胸元のボタンを開けてリラックス感を演出することも可能ですが、だらしなく見えてしまうリスクもあります。
また、ワッフル生地は本来肌着やルームウェアとして使われることが多く、1枚で着ると部屋着っぽさが出やすいという弱点も。着こなしに変化をつけたいという気持ちで選びがちなアイテムですが、工夫が必要で、簡単に様になるアイテムではありません。
◆代替アイテムはウォッシャブルミラノリブニットTシャツがおすすめ
代替アイテムとしては、ウォッシャブルミラノリブニットTシャツ（1990円）がおすすめです。夏にTシャツだけでは物足りない、差別化を図りたいと思った時に最適なのがサマーニットです。
ミラノリブは目が詰まったニット地で、上品な印象を与えつつ、普通のTシャツとは異なる印象を作り出せます。生地に表情があるため、シンプルなコーディネートでも地味にならず、夏らしさを演出できます。
例えば、初心者の方は黒いパンツを穿くことが多いですが、トップスも黒で合わせると平坦な印象になりがちです。色味的にはバランスが取りやすいものの、奥行きがなくおしゃれには見えづらいというジレンマがあります。
◆上下黒で合わせたコーディネートでも奥行きが出る
ここでこのニットTシャツのように表情のあるものを選ぶと、上下黒で合わせたコーディネートでも奥行きが出ます。本来価格が高くなりがちなアイテムですが、この価格で展開できるのはユニクロならではです。
今回紹介するアイテムの中でも、特にコストパフォーマンスの良いアイテムだと思います。シンプルなTシャツに飽きた方は、まずこれを取り入れてみてください。
◆▼ピーナッツ UT/リラックスフィット
次に紹介するのは、ユニクロのピーナッツ UT/リラックスフィットです。価格は1990円で、ユニクロの定番アイテムの一つです。キャラクターやブランドとコラボしたグラフィックが特徴で、毎年多くの枚数が販売されています。
スヌーピーでお馴染みのピーナッツも毎年人気のコラボです。しかし、このUTは初心者が手を出すと失敗しやすい面もあります。特にプリント面積が大きいキャラクターもののUTは、胸元や背中に大きくキャラクターやロゴが入ることで、ゴツく見えたり、プリントだけが悪目立ちしてコーデから浮いてしまうことがあります。
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆ユニクロ夏物の「買ってはいけない」ワーストバイアイテム3選
今回はユニクロの夏物の中から、買ってはいけないワーストバイアイテムを3点紹介します。ユニクロはコスパが良くて良品揃いな側面もありますが、もちろんファッション的におすすめしにくいものも存在します。
今回紹介するのは下記の3アイテムです。
・ドライワッフルヘンリーネックTシャツ 1990円
・ピーナッツ UT/リラックスフィット 1990円
・ドライカノコポロシャツ 2990円
◆▼ドライワッフルヘンリーネックTシャツ
まず紹介するのは、ユニクロのドライワッフルヘンリーネックTシャツです。価格は1990円で、凹凸のあるワッフル生地と首元にボタンが付いたヘンリーネックが特徴のTシャツです。
今年はさまざまな場所でヘンリーネックを見かけますが、実は初心者には少し難しいアイテムです。ヘンリーネックのデザインはやや上級者向けで、目立ちやすい顔周りや襟元で装飾性を出すことができます。胸元のボタンを開けてリラックス感を演出することも可能ですが、だらしなく見えてしまうリスクもあります。
また、ワッフル生地は本来肌着やルームウェアとして使われることが多く、1枚で着ると部屋着っぽさが出やすいという弱点も。着こなしに変化をつけたいという気持ちで選びがちなアイテムですが、工夫が必要で、簡単に様になるアイテムではありません。
◆代替アイテムはウォッシャブルミラノリブニットTシャツがおすすめ
代替アイテムとしては、ウォッシャブルミラノリブニットTシャツ（1990円）がおすすめです。夏にTシャツだけでは物足りない、差別化を図りたいと思った時に最適なのがサマーニットです。
ミラノリブは目が詰まったニット地で、上品な印象を与えつつ、普通のTシャツとは異なる印象を作り出せます。生地に表情があるため、シンプルなコーディネートでも地味にならず、夏らしさを演出できます。
例えば、初心者の方は黒いパンツを穿くことが多いですが、トップスも黒で合わせると平坦な印象になりがちです。色味的にはバランスが取りやすいものの、奥行きがなくおしゃれには見えづらいというジレンマがあります。
◆上下黒で合わせたコーディネートでも奥行きが出る
ここでこのニットTシャツのように表情のあるものを選ぶと、上下黒で合わせたコーディネートでも奥行きが出ます。本来価格が高くなりがちなアイテムですが、この価格で展開できるのはユニクロならではです。
今回紹介するアイテムの中でも、特にコストパフォーマンスの良いアイテムだと思います。シンプルなTシャツに飽きた方は、まずこれを取り入れてみてください。
◆▼ピーナッツ UT/リラックスフィット
次に紹介するのは、ユニクロのピーナッツ UT/リラックスフィットです。価格は1990円で、ユニクロの定番アイテムの一つです。キャラクターやブランドとコラボしたグラフィックが特徴で、毎年多くの枚数が販売されています。
スヌーピーでお馴染みのピーナッツも毎年人気のコラボです。しかし、このUTは初心者が手を出すと失敗しやすい面もあります。特にプリント面積が大きいキャラクターもののUTは、胸元や背中に大きくキャラクターやロゴが入ることで、ゴツく見えたり、プリントだけが悪目立ちしてコーデから浮いてしまうことがあります。